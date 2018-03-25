أمن الجيزة: "محامي و5 عاطلين وراء حريق قضايا محكمة الصف"

تمكنت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث من إلقاء القبض على محامي و5 عاطلين بتهمة حرق غرفة قضايا "المستأنف" بمحكمة الصف، وتبين من خلال المعاينة والتحريات أن المتهمين نفذوا الواقعة في منتصف ليل يوم الأربعاء الماضي، وأنهم اضرموا النيران في ملفات القضايا، مما أدى إلى احتراق بعد القضايا.

وشرحت التحريات التى جرت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المحامى هو العقل المدبر للحادث وانه استعان بـ5 عاطلين لحرق ملفات القضايا لاتهامه فى قضية تزوير ضمن القضايا.

وأوضحت التحريات التى جرت بمعرفة اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، والعميد ناجي كامل رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، والمقدم مروان الحسيني رئيس المباحث، أن المتهم الرئيسي "المحامي"، نفذ الواقعة خوفا من صدور حكم عليه من محكمة الاستئناف بالحبس.

وتم ضبط المتهمين بعدما توصلت التحريات والتحقيقات أن الحريق بقصد جنائي.

وتم إخطار المستشار حاتم فاضل المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وباشر التحقيقات محمد حمودة رئيس نيابة الصف، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.