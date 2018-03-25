محافظ الشرقية يقرر تشكيل لجان بالمراكز لحل شكاوى المواطنين

أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، القرار 2964 لـ 2018 بتشكيل لجنة عليا برئاسة نائب المحافظ وعضوية كلا من السكرتير العام المساعد ورئيس الوحدة المحلية للمركز أو المدينة المختص - مدير مديرية الخدمات المختصة - مديرعام الشئون المالية والادارية ومديري إدارات "الشؤون القانونية - خدمة المواطنين - البوابة الإلكترونية - مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار - التفتيش المالي والإداري- المتابعة الميدانية" للإشراف ومتابعة اللجان الفرعية المشكلة بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات بنطاق المحافظة لسرعة حل الشكاوى والتي تتطلب بمستوى أعلى من التنسيق بين أكثر من جهة.

كما قرر المحافظ إلزام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري مديريات الخدمات بنطاق المحافظة كلاً في نطاق اختصاصه لتشكيل لجان فرعية برئاستهم لمراجعة موقف تنفيذ الشكاوى الموجهة إليها وسرعة حلها وخاصة التي تتطلب مستوى أعلى من التنسيق داخل نفس الجهة وإخطار اللجنة العليا بكافة أنواع الشكاوى المقدمة والإجراءات التي إتخذتها الجهة لحل تلك الشكاوى، مشدداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.