رئيس"سياحة البرلمان": بيع 3500 تذكرة لمعرض توت عنخ آمون في اليوم الأول

قالت سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تبدي اهتمامها ودعمها لسياسة المعارض الخارجية؛ فهي خير دعاية سياحية لمصر وحضارتها في الخارج مما يدعو بالشعور بالفخر وخاصة انه خلال شهر مارس تم افتتاح ثلاث معارض أثرية في الخارج.

وأشارت في تصريحات على هامش افتتاح معرض توت عنخ آمون بولاية لوس أنجلوس الأمريكية، اليوم إلى أنه طبقا لإحصاءات المتحف قد تم بيع جميع تذاكر المعرض لليوم الأول والتي بلغ عددها 3500 تذكرة مما اضطر القائمين على المتحف من مد ساعات العمل، لمدة ثلاث ساعات أخرى بعد ساعات العمل الرسمية، نظراً لأن قانون الزيارة بالمتحف لا يسمح بدخول أكثر من مئة شخص خلال الساعة الواحدة.

وأقام المتحف مأدبه عشاء على شرف الوفد المصري المرافق للمعرض احتفالاً بهم، حضرها عمدة مدينة لوس أنجلوس إيريك جارسيتي والذي أكد على أهمية دولة مصر عالمياً وأهمية الملك الشاب توت عنخ آمون وتقديره لهذا المعرض، كما أنه سلط الضوء علي مشروع لعمل اتفاقية تآخي بين مدينتي لوس أنجلوس والقاهرة، ولكنه توقف في اعقاب ثورة يناير، وهو يسعى حاليا لإحياء هذا المشروع من جديد.

ومن الجدير بالذكر أن معرض توت عنخ آمون يضم عدد 166 قطعة، تم نقلهم من المتحف المصري بالتحرير، ومن بين تلك القطع عدد من الأوشابتي المذهب والصناديق الخشبية والأواني الكانوبية، وتمثال الكا الخشبي المذهب وأواني من الألباستر.