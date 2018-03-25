تسجيل الدخول

الوطن

"المصريين الأحرار" ببني سويف يطلق حملة "اعرف لجنتك"

منذ 37 دقيقة
كتب: الوطن
"المصريين الأحرار" ببني سويف يطلق حملة "اعرف لجنتك"

حزب المصريين الأحرار ببني سويف يبدأ حملة "اعرف لجنتك"

 بدأت أمانة حزب "المصريين الأحرار" بمحافظة بني سويف، تفعيل حملة "اعرف لجنتك"، التي أطلقها الحزب برئاسة الدكتورعصام خليل، لتسهيل معرفة الناخبين المقر الانتخابي الخاص بهم.

وقالت الدكتورة منى عبدالله، أمين الحزب ببني سويف، إن الحزب خصص موقع أمام المقر بكورنيش النيل كلجنة دائمة تضم أعضاء هيئة المكتب لاستخراج اللجان للمواطنين ومساعدة كبار السن ومتحدي الإعاقة للوصول إلى اللجان.

وأضافت، أن عددا من الأعضاء اتخذوا من ميدان الزراعيين مقرا انتخابيا لاستخراج أرقام اللجان ومعاونة المواطنين وتيسير طريقة اقتراعهم، وبث الأغاني الوطنية لتحفيز المواطنين النزول والمشاركة في التصويت وانتخاب رئيس البلاد.

وأشارت إلى أن أمانة الحزب بمركز "الوسطى" حددت عددا من المواقع ليتثنى للمواطنين الوصول إليهم، واستخراج أرقام اللجان ومعرفة المقرات الانتخابية.

أخبار متعلقة

"المهن التمثيلية" تدعو الفنانين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

"المهن التمثيلية" تدعو الفنانين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية
597 قاضيا يشرفون على انتخابات الرئاسة في كفر الشيخ

597 قاضيا يشرفون على انتخابات الرئاسة في كفر الشيخ
عصام خليل: سيشارك في الانتخابات الرئاسية أكثر من 30 مليون مواطن

عصام خليل: سيشارك في الانتخابات الرئاسية أكثر من 30 مليون مواطن
محافظة بني سويف تشارك في "ساعة الأرض" بإطفاء أنوار المصالح الحكومية

محافظة بني سويف تشارك في "ساعة الأرض" بإطفاء أنوار المصالح الحكومية
رئيس "المصريين الاحرار": أشكر نواب "دعم مصر" ورؤساء الأحزاب لمشاركتنا افتتاح المقر الجديد

رئيس "المصريين الاحرار": أشكر نواب "دعم مصر" ورؤساء الأحزاب لمشاركتنا افتتاح المقر الجديد

التعليقات

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

أحدث الأخبار

بالأسماء والعناوين| خريطة لجان تصويت المشاهير في الانتخابات الرئاسية

بالأسماء والعناوين| خريطة لجان تصويت المشاهير في الانتخابات الرئاسية

"ترمومتر الأكل".. جهاز يمكنه التعرف على نوعية ما تناولته طوال الأسبوع

"ترمومتر الأكل".. جهاز يمكنه التعرف على نوعية ما تناولته طوال الأسبوع

"مستقبل وطن" الغربية يناقش الاستعدادات النهائية للحشد في الانتخابات

"مستقبل وطن" الغربية يناقش الاستعدادات النهائية للحشد في الانتخابات

تشكيل لجنة لاختيار عميد كلية الطب بجامعة المنصورة

تشكيل لجنة لاختيار عميد كلية الطب بجامعة المنصورة

مدير "رأس سدر التعليمة" يتفقد المراكز الانتخابية لمتابعة الاستعدادات

مدير "رأس سدر التعليمة" يتفقد المراكز الانتخابية لمتابعة الاستعدادات

اختيارات الوطن

تعرف على الطقس أيام الانتخابات الرئاسية الثلاثة: ربيعي يسمح بالنزول

تعرف على الطقس أيام الانتخابات الرئاسية الثلاثة: ربيعي يسمح بالنزول

بالفيديو| قبل مواجهة الثلاثاء.. هل يكرر صلاح اعتذاره لحارس اليونان؟

بالفيديو| قبل مواجهة الثلاثاء.. هل يكرر صلاح اعتذاره لحارس اليونان؟

بالصور| أخرهم «صلاح»: نجوم تلقوا طلبات زواج من المدرجات.. «تتجوزني يانجم»

بالصور| أخرهم «صلاح»: نجوم تلقوا طلبات زواج من المدرجات.. «تتجوزني يانجم»

مستشارك الانتخابي| عقوبة عدم التصويت بـ"الرئاسية"

مستشارك الانتخابي| عقوبة عدم التصويت بـ"الرئاسية"

اللافتة وحدها لا تكفى: ادعم «السيسى» بـ«فيديو كليب»

اللافتة وحدها لا تكفى: ادعم «السيسى» بـ«فيديو كليب»

الأكثر قراءة

عاجل