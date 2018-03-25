"المصريين الأحرار" ببني سويف يطلق حملة "اعرف لجنتك"

بدأت أمانة حزب "المصريين الأحرار" بمحافظة بني سويف، تفعيل حملة "اعرف لجنتك"، التي أطلقها الحزب برئاسة الدكتورعصام خليل، لتسهيل معرفة الناخبين المقر الانتخابي الخاص بهم.

وقالت الدكتورة منى عبدالله، أمين الحزب ببني سويف، إن الحزب خصص موقع أمام المقر بكورنيش النيل كلجنة دائمة تضم أعضاء هيئة المكتب لاستخراج اللجان للمواطنين ومساعدة كبار السن ومتحدي الإعاقة للوصول إلى اللجان.

وأضافت، أن عددا من الأعضاء اتخذوا من ميدان الزراعيين مقرا انتخابيا لاستخراج أرقام اللجان ومعاونة المواطنين وتيسير طريقة اقتراعهم، وبث الأغاني الوطنية لتحفيز المواطنين النزول والمشاركة في التصويت وانتخاب رئيس البلاد.

وأشارت إلى أن أمانة الحزب بمركز "الوسطى" حددت عددا من المواقع ليتثنى للمواطنين الوصول إليهم، واستخراج أرقام اللجان ومعرفة المقرات الانتخابية.