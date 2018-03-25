مريم نعوم: توقفت عند الحلقة 15 من "واحة الغروب" بسبب خلافات

قالت الكاتبة والسيناريست مريم نعوم، إنه من الوارد حدوث خلافات في أي عمل، مضيفة أن هناك ضغوطا يتعرض لها الفنان والمؤلف والمخرج في الأعمال الفنية.

وأضافت نعوم، خلال حوارها مع الإعلامي محمود سعد ببرنامج "باب الخلق" المذاع عبر فضائية "النهار" أن هذا ما حدث في مسلسل "واحة الغروب" التي قامت بتأليفه، لافتة إلى أنه مع الضغوط والوقت الضيق للانتهاء من المسلسل لعرضه في رمضان الماضي، متابعة أنه حدثت بعض الخلافات التي قد تحدث في أي مسلسل آخر وفي ظروف أخرى.

وأشارت، إلى أن مع الخلافات التي حدثت في المسلسل قررت أن تتوقف عن كتابة باقي الحلقات واستوقفت عند الحلقة 15 من المسلسل.