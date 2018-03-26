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الوطن

رئيس "دعم مصر" للشباب: مشكلة البطالة لا تُحل بالتعيينات

منذ 24 دقيقة
كتب: محمود البدوي
رئيس "دعم مصر" للشباب: مشكلة البطالة لا تُحل بالتعيينات

محمد السويدي

قال محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن مشكلة البطالة لن يتم حلها بالتعينات ولكن بالمشروعات، موضحًا في الوقت ذاته أن قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنية كان لابد منه للإصلاح الاقتصادي.

وأضاف السويدي، خلال حواره في برنامج "العاصمة"، على قناة "العاصمة"، أن مصر تعيش في حالة حرب، موضحًا أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها مصر لم تشهدها الدولة منذ عقود.

وأشار إلى أنه يُرجئ الآن استجواب الحكومة، ويتم مناقشة كافة المشكلات التي تعاني منها الدولة والمواطنين سواء داخل البرلمان أو داخل ائتلاف دعم مصر.

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