ريم هلال: نجاح مسلسل "البيت الكبير" منعني من المشاركة في رمضان

أعربت الفنانة ريم هلال عن سعادتها البالغة بردود الأفعال الإيجابية على مسلسل البيت الكبير.

وقالت في تصريحات صحفية، نجاح مسلسل "البيت الكبير" جعلني أفكر في اختياراتي هذة الفترة ولم أقبل بدور أقل مما قدمته في المسلسل، ورفضت بالفعل المشاركة بالعديد من المسلسلات في رمضان المقبل لعدم إعجابي بالدور.

وتقوم ريم بشخصية "شهد"، وهي فتاة عاقلة تعمل بالمحاماة، تحاول البحث مع شقيقاتها عن حقها في ميراث والدها، ولكنها تصر على اللجوء للقانون؛ للوصول إلى هدفها، وتألقت ريم في الدور، وحققت نجاحًا كبيرًا مع المشاهدين.

"البيت الكبير" بطولة منذر رياحنة، طارق صبري، ريم هلال، لوسي، لقاء سويدان، سوسن بدر، أحمد بدير، وعدد كبير من النجوم الشباب.

يذكر أن ريم يعرض لها حاليا في السينمات فيلم "رحلة يوسف"حيث تجسد فيه شخصية "ليلى" خلال، وهي فتاة عربية فرنسية، الفيلم بطولة جماعية للفنانين خالد عليش وريم هلال ومحمد نجاتي وسامي مغاوري وأمجد مصطفى ومن المغرب يوسف أزار، وموزيس لويس ودعاء آزار وياسمين العوافير، وإنتاج فنى لطارق عثمان، وسيناريو وحوار جوزيف فوزى ومحمد علام وإخراج أندى إسحاق.