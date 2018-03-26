محافظ الدقهلية يتفقد المقار واللجان الانتخابية وغرفة العمليات الرئيسية

تفقد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، مساء اليوم الأحد، المقار واللجان الانتخابية والمقر المركزي لغرفه العمليات الرئيسية بنادي القوات المسلحة بطلخا، للاطمئنان على الانتهاء من كافة استعدادات الأجهزة التنفيذية للانتخابات الرئاسية واستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري بالانتخابات الرئاسية والتي تبدأ غداً الاثنين وتستمر حتى الأربعاء من مارس الجاري باللجان الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وقال محافظ الدقهلية، في تصريح له اليوم، إنه تم المرور خلال الجولة علي عدد من المقرات واللجان الانتخابية بمدينة المنصورة شملت لجان مدارس الشهيد محمد رشاد غنيم الثانوية، وخالد الطوخي الابتدائية، والإمام محمد عبده الابتدائية، وشجرة الدر الابتدائية، بالإضافة إلي تفقد المقر المركزي لغرفة العمليات الرئيسية بنادي القوات المسلحة بطلخا.

وأضاف المحافظ، أن الجولة استهدفت الوقوف على تمام الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية على مستوى المحافظة، مشيراً إلي أن اللجان العامة بلغت 23 لجنه على مستوى المحافظة، واللجان الفرعية 983 لجنة تتواجد في 792 مقر ومركز انتخابي، وان عدد الأصوات للناخبين تبلغ 4 مليون و95 ألف و720 صوت انتخابي مستوى المحافظة.

وأشار، إلى أنه تم تجهيز المقار بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومراجعة أعمال الكهرباء والإنارة وتوفير مصادر بديلة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدى الإعاقة ومبردات مياه ومظلات بالمراكز الانتخابية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت، مشيراً إلي أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة عمليات التصويت وإزالة أي معوقات، وتم تشكيل لجنه عليا بالمحافظة تتولى القيام بمتابعة عملية الانتخابات.

وأوضح الشعراوي، انه تم الانتهاء من تجهيز مقار اللجان الانتخابية بكافة القرى والمراكز وتزويدها بكافة الاحتياجات، وانه كلف رؤساء المراكز والمدن بمراجعة سيارات الإسعاف والإطفاء والاطمئنان على جاهزيتها في نقاط التمركزات الخاصة بها لمواجهة أي طارئ، مشدداً علي رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة، والتأكيد على المسئولين التواجد كلاً في نطاقه على مدار الساعة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة التأمين التام للعملية الانتخابية حتى الانتهاء منها وإعلان النتيجة.

وأكد المحافظ، على أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين في الانتخابات وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين في اختيار رئيسهم واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.

رافق محافظ الدقهلية، خلال الجولة قيادات القوات المسلحة القائمين على العملية الانتخابية وغرفه العمليات المركزية للقوات المسلحة بالدقهلية، واللواء وائل البرماوي، واللواء محمد حجازي، والعميد هاني سعيد حسب النبي، والعقيد أحمد صلاح الدين، المستشار العسكري للمحافظة.