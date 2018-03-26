محافظ قنا يحول مديري مدرستين للتحقيق لتدني مستوى نظافة لجان الانتخابات

قرر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، تحويل مدير مدرسة طوخ الابتدائية المشتركة بنقادة، ومدير مدرسة عزبة البوصة الابتدائية المشتركة بأبوتشت، للتحقيق، لتدني مستوى النظافة بالمدرسة وعدم الاستعداد بشكل جيد لاستقبال الانتخابات الرئاسية.

وخلال جولته لمراكز دشنا ونجع حمادي ونقادة وأبوتشت، أعطى محافظ قنا تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية، باتخاذ كافة الترتيبات والتجهيزات بالمقرات الانتخابية بمختلف المراكز والقرى، والاهتمام بالإنارة والخدمات والنظافة وتوفير أماكن لاستراحة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، تيسيرا على المواطنين في عملية التصويت.

وأوضح الهجان أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام، وأخرى فرعية بكل مركز ومدينة تبدأ أعمالها قبل إجراء الانتخابات لمتابعة سير الانتخابات مع الساعات الأولى وتذليل كافة العقبات، مؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا بين محافظة قنا والقوات المسلحة والشرطة لحماية وتأمين جميع المقرات الانتخابية.

يذكر أن إجمالي عدد المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة يبلغ 359 مركزا بإجمالي 434 لجنة فرعية، وأن إجمالي عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت بلغ مليون و875 ألفا و16 ناخبا وناخبة، وأشار الهجان إلى أن المحافظة اختارت شعار "يا قناوي صوتك لبلدك انزل وشارك"، لحث المواطنين على النزول والمشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.