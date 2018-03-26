لميس الحديدي: "بعد مباراة البرتغال بفكر أسيب السياسة"

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن اتحاد الكرة بقيادة المهندس هاني أبوريدة، وإدارة إيهاب لهيطة اتحاد محترم وعلى درجة عالية من الاحتراف.

وأضافت الحديدي، خلال تقديم برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" أنها لم ترى اتحاد كرة مثل اتحاد الكرة في مصر، مشيرة إلى أن إيهاب لهيطة دينامو بالاتحاد، حيث تحرك تحركات كبيرة وممتازة قبل مباراة مصر مع البرتغال.

وأشارت، إلى أنها خلال متابعتها لأجواء مباراة المنتخب مع البرتغال فضلت أن تترك العمل بالسياسة وتتجه للرياضة، متابعة "بفكر أسيب السياسة وأتابع في الرياضة عشان حبيت التجربة جدا ولاقيته ألطف من السياسة كتير".