لميس الحديدي تعلن موعد عرض "هنا العاصمة" خلال الانتخابات الرئاسية

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي عرض برنامجها "هنا العاصمة"، الذي تقدمه على قناة cbc، خلال الانتخابات الرئاسية، في الثامنة مساءً طوال الـ3 أيام بدلًا من التاسعة.

وأكدت الحديدي أن الجميع سيشارك في الانتخابات، وسيكون للمرأة دورًا أساسيًا، حتى لا يعود الإرهاب وجماعة الإخوان، ومطالبة الرئيس الجديد، بالمزيد من الحريات.

وتابعت الحديدي أن مصر سترفع طموحاتها وسقف المطالب بعد أن مرت الدولة في السنوات الماضية بإجراءات اقتصادية صعبة، ليصبح الدور هو وجود أحزاب فاعلة وحرية صحفية أكثر لانه لا يمكن العيش برأي واحد.

وقالت الإعلامية، إن النزول ضروري لأن هناك ضغوطا تُمارس على الدولة ويجب أن يكون هناك نسبة عالية من المشاركة لرفع المصري رأسه عالميًا، ويؤكد دعم استقلاليتهه، مشددةً على أن الدولة القوية تدعمها شرعية شعب قوي، والأمر لا علاقة له بالنظام السياسي، بل بالدولة التي قررت السير في طريق لم يكن مرسومًا لها، والدليل عام حكم محمد مرسي.