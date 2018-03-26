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الوطن

نقيب الصحفيين: غرفة عمليات لتلقي الشكاوى بالانتخابات الرئاسية

منذ 11 دقيقة
كتب: شريف سليمان
نقيب الصحفيين: غرفة عمليات لتلقي الشكاوى بالانتخابات الرئاسية

عبدالمحسن سلامة

قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن النقابة جهزت نفسها للانتخابات الرئاسية، والتي ستُجرى بداية من اليوم الإثنين، انتهاءً ببعد غدٍ الأربعاء.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC": "مجهزين نفسنا بقالنا فترة، وبننسق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة".

وتابع: "أقمنا غرفة عمليات تبدأ من الـ 8 صباح اليوم، برئاسة أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس النقابة لتلقي الشكاوى وحل المشكلات بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات".

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