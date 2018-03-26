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الوطن

أستاذ شريعة: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب شرعي.. ومقاطعها آثم

اليوم AM 03:42
كتب: خالد الأسمر
أستاذ شريعة: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب شرعي.. ومقاطعها آثم

أحمد كريمة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر الشريف، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب شرعي، ومن يقاطع الانتخابات آثم.

وأضاف كريمة، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، أنه حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، لافتًا إلى أن استقرار المجتمع سياسيًا ينتج عنه الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والله سبحانه وتعالى يقول "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".

وتابع: "المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية والنيابية مصلحة للمجتمع"، مشددًا على أن المسلمين الأوائل لم يتقاعسوا عن المصلحة العليا التي تقدم على المصلحة الخاصة، معتبرًا أن من يدعون للمقاطعة هم من دعاة الفتنة، والله سبحانه وتعالى يقول "وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ".

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