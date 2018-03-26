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الوطن

رمضان: الحاجة سعدية محتجزة معززة مكرمة.. وسلطات التحقيق تفهمت الموقف

اليوم AM 03:47
كتب: أحمد حامد دياب
رمضان: الحاجة سعدية محتجزة معززة مكرمة.. وسلطات التحقيق تفهمت الموقف

الحاجة سعدية

قال السفير حازم رمضان، قنصل مصر العام في جدة، إن جلسة التحقيق مع الحاجة سعدية المعروفة إعلاميًا بـ"ضحية شنطة الترامادول"، استمرت لمدة 4 ساعات بحضور المستشار القانوني للقنصلية.

وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المُذاع عبر فضائية "دريم"، أن السلطات السعودية تفهمت الداوفع الإنسانية في قضية الحاجة سعدية، وفي نفس الوقت تعاملت مع الأمر بجدية، لخطورة جلب المخدرات للملكة.

وتابع: "الحاجة سعدية ما زالت في الاحتجاز معززة مكرمة تستكمل التحقيقات".

وأوضح رمضان، أن إلقاء القبض على الوسيطة في مصر يعتبر تطورا إيجابيا في القضية، مؤكدا أن سلطات التحقيق في مصر ستتبادل المعلومات مع سلطات التحقيق في السعودية، من أجل الوصول للجاني الحقيقي.

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