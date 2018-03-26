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الوطن

الصور الأولى للمصري شهيد "صواريخ الحوثيين" في السعودية

منذ 27 دقيقة
كتب: محمد رمضان
الصور الأولى للمصري شهيد "صواريخ الحوثيين" في السعودية

آثار الدمار الناتج عن صواريخ الحوثيين

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل ومواقع سعودية وصفحات الجالية المصرية أولى صور المصري الذي استشهد نتيجة إطلاق ميليشيات الحوثي 7 صواريخ باليستية من داخل الأراضي اليمنية، باتجاه أراضي المملكة السعودية، مساء أمس.

واعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الصواريخ جميعها وتم تدميرها، وأدى اعتراض الصواريخ لتناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية، ما أدى لاستشهاد المقيم المصري، وإصابة اثنين مصريين آخرين.

وتبين من الصور التي أظهرت بيانات المصري الشهيد أنه يدعى عبد المنطلب أحمد حسين علي، ويعمل سائقا خاصا، ومن مواليد 1979.

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