بالصور| وزيرة التخطيط تدلي بصوتها في الانتخابات: تسير بشكل منظم وحضاري

أدلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بصوته في مقر لجنتها بمدرسة مصر الجديدة الرسمية للغات للبنات.

ودعت السعيد، الشعب المصري الحريص على بناء وطنه بالنزول للإدلاء بأصواتهم والقيام بالواجب الوطني، مشيدة بالنظام الذي تشهده عملية الانتخابات وتنظيم اللجان الانتخابية وتأمين الصناديق والتعامل الحضاري من جانب المواطنين من ناحية، ومن جانب المشرفين على العملية الانتخابية من ناحية آخرى.

وقالت السعيد، إن العملية الانتخابية، وهي رسالة قوية للعالم.

كما توجه صالح الشي، نائب الوزيرة للإصلاح الإداري، إلى مقر لجنة استراحة الديزل في منطقة الدقي للإدلاء بصوته الانتخابي، وأثنى نائب الوزيرة على ما وجده من تعاون من السادة القضاة، وعلى الاحترافية في تنظيم العملية الانتخابية ككل.

فيما أدلت نيفين دكروري مديرة المكتب الفني لوزارة التخطيط، بصوتها في لجنتها الانتخابية بمنطقة مصر الجديدة، وقالت "دكروري" إن الصورة الحضارية التي تشهدها العملية الانتخابية الحالية وتوافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وما حدث من المصريين في الخارج يعبر عن مصر العظيمة بشعبها وقادتها.

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفًا و620 قاضيًا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.