باعة جائلين أمام اللجان: "الرزق اللي يجي وسط الفرحة منقولوش لاء"

"فرحانين بالانتخابات.. و باللمة والزحمة.. رزق وجاي لغاية عندنا"، بهذه الكلمات عبّر عدد من الباعة الجائلين الذين تواجدوا أمام اللجان الانتخابية بمنطقة الهرم، لعرض الأعلام المصرية و"الدبابيس" التي تحمل تحمل العلم المصري للبيع بأسعار رمزية للناخبين.

محمد حامد، بائع، أكد أنه حرص علي التواجد أمام اللجان لبيع العلم المصري والدبوس الوطني، للناخبين، مضيفا: أنا بايع سريح، وأكيد مش هكسب أوي لأني ببيع بآسعار رمزية، بس أنا جيت عشان خاطر بلدي، و أفرح الأطفال اللي جايين مع أهاليهم عشان ينتخبوا.

وتابع: بصراحة فرحان بفرحة الناس، ببيع وبغني وبرقص مع الناخبين، الفرحة حلوة ياجدعان.

"عم حسن" الذي حمل علبة ألوان بين يديه، ليمر بين الناخبين، ليشجعهم علي رسم علم مصر علي وجوههم، قال: برسم بأجر رمزي، عشان خاطر مصر، رزق برضه وحامد ربنا، وكفاية الفرحة والهيصة حاجة تشرح القلب.

وتابع: "المهم نشوف فرحة الناس ونشاركهم، وكمان الأطفال بيشتروا علم مصر، وبيهتفوا بحب لبلدهم، ده احساس يخلي الواحد يعيط، ربنا يحمي بلدنا ويزيدها فرحة كمان وكمان".

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.