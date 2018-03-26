بالصور| إغلاق اللجان الانتخابية بالدقهلية وقوات التأمين تتسلم الصناديق

أغلق قضاة الدقهلية صناديق الاقتراع لليوم الأول للانتخابات الرئاسية ووضعوا الأقفال البلاستيكية ذات الأرقام المسلسلة على الصناديق، وتم تسليمها إلى لجان التأمين من الجيش والشرطة وتحرير محضر بإغلاق اللجان على أن يتم إعادة فتح الاقتراع لليوم الثاني في الساعة 9 صباح غدا الثلاثاء.

والتزم القضاة المشرفون على الانتخابات بإغلاق اللجان في تماما الساعة 9 مساء حسب تعليمات اللجنة العامة للانتخابات.

وتجري في 983 لجنة فرعية ولكل لجنة قاضي، و23 لجنة عامة موزعين 11 لجنة عامة في محكمة جنوب الدقهلية، و12 بمحكمة شمال، ويشرف عليها 1144 قاضي .