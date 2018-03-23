الغضبان للمواطنين: نريد إظهار بسالة بورسعيد في صناديق الاقتراع

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة أمرا هاما للغاية، من أجل إظهار الشكل الحضاري للشعب المصري بصفة عامة، وأهالي بورسعيد بصفة خاصة، من أجل توصيل رسالة للعالم بأكمله، بأن الشعب المصري لديه الكثير من الحس الوطني والوعي، وأنه يدعم الدولة المصرية والاستقرار لاستكمال مسيرة البناء والتنمية في كافة القطاعات.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد مع عدد من المواطنين، أثناء استقلاله معدية مدينة بورفؤاد، حيث طلب المحافظ من المواطنين بالنزول إلى صناديق الانتخابات للإدلاء بأصواتهم، مؤكدا على أهمية إيجابية المواطنين تجاه وطنهم، ولا بد من إظهار الانتخابات بالشكل الذي تليق به، وذلك لن يأتي إلا بمشاركة جميع أهالي المحافظة.

وشدظ المحافظ، على ضرورة الحفاظ على الصدارة التي تتميز بها المحافظة في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية بجميع مراحلها، بداية من بدء التصويت حتى إعلان النتيجة، مشيرا إلى أن المحافظة وفرت كافة الخدمات اللوجستية من أجل خروج الانتخابات بصورة مشرقة تليق باسم المحافظة وبسالتها.