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الوطن

مسلم: مشاركة المصريين في أول أيام الانتخابات ردت على دعوات المقاطعة

منذ 23 دقيقة
كتب: محمود البدوي
مسلم: مشاركة المصريين في أول أيام الانتخابات ردت على دعوات المقاطعة

محمود مسلم

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن الحشد في اليوم الأول أمام اللجان الانتخابية كان معقولًا، حيث إن المصريين في الخارج ومشاركتهم الكثيفة في الانتخابات الرئاسية، أعطت دفعة للداخل من أجل التصويت.

وأضاف مسلم، خلال حواره في برنامج "موعد مع الرئيس"، على قناة "النهار"، أن القلق فقط يكمن في كسل بعض المواطنين من المشاركة في الانتخابات، ولكن هناك حرص من جانب المواطنين على الوقوف أمام اللجان، حيث إن كم الصور التي التقطت أمام اللجان مهولة.

وأشار رئيس تحرير جريدة الوطن، إلى أن دعوات المقاطعة التي دعا إليها البعض ليست جارفة بدليل مشاركة عدد كبير من المواطنين في اليوم الأول للانتخابات، مؤكدًا أن المؤتمرات التي عُقدت مؤخرًا خلال الفترة الماضية أشعرت المواطنين أن هناك حاجة شديدة للنزول والمشاركة.

وتابع :" مشهد النهاردة يفرح، والناس بقى عندها إحساس بالمشاكل التي تواجهها الدولة".

وانطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

يحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو

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عاجل| إغلاق صناديق الاقتراع في أول أيام الانتخابات الرئاسية

عاجل| إغلاق صناديق الاقتراع في أول أيام الانتخابات الرئاسية
59 قاضيا عدد القضاة المشاركين في انتخابات الرئاسة بجنوب سيناء

59 قاضيا عدد القضاة المشاركين في انتخابات الرئاسة بجنوب سيناء
عشماوي يتابع العملية الانتخابية ببنها ويجلس على المقهى مع الناخبين

عشماوي يتابع العملية الانتخابية ببنها ويجلس على المقهى مع الناخبين
محافظ البحر الأحمر يتابع العملية الانتخابية بالبث المباشر

محافظ البحر الأحمر يتابع العملية الانتخابية بالبث المباشر
غلق اللجان الفرعية بالحوامدية والبدرشين

غلق اللجان الفرعية بالحوامدية والبدرشين
صلاح عبد الله: عيد الأم الكبيرة "النهاردة وبكرة وبعده"

صلاح عبد الله: عيد الأم الكبيرة "النهاردة وبكرة وبعده"
سكرتير عام المنوفية يتابع آخر المستجدات بغرفة العمليات المركزية

سكرتير عام المنوفية يتابع آخر المستجدات بغرفة العمليات المركزية
عجوز: "منزلتش أنتخب بقالي 30 سنة ونازلة عشان خاطر السيسي"

عجوز: "منزلتش أنتخب بقالي 30 سنة ونازلة عشان خاطر السيسي"
استمرار توافد الناخبين بالسيدة والدرب الأحمر قبل إغلاق اللجان

استمرار توافد الناخبين بالسيدة والدرب الأحمر قبل إغلاق اللجان
بالصور| أطفال يرقصون أمام لجان بولاق أبو العلا فرحا بالانتخابات

بالصور| أطفال يرقصون أمام لجان بولاق أبو العلا فرحا بالانتخابات
بالصور| عروسان يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية بأسوان

بالصور| عروسان يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية بأسوان
أجواء هادئة أمام لجان "الساحل" قبل موعد غلقها

أجواء هادئة أمام لجان "الساحل" قبل موعد غلقها
استمرار توافد الناخبين بلجنة مدرسة الفندقية بالطور قبل غلق باب التصويت

استمرار توافد الناخبين بلجنة مدرسة الفندقية بالطور قبل غلق باب التصويت
أحمد موسى: "كل اللي شارك وصابعه فيه حبر يحطه في عين العدو"

أحمد موسى: "كل اللي شارك وصابعه فيه حبر يحطه في عين العدو"
لجنة المتابعة بالبحر الأحمر: العملية الانتخابية تسير دون معوقات

لجنة المتابعة بالبحر الأحمر: العملية الانتخابية تسير دون معوقات
فرقة السمسمية التلقائية تعرض رقصاتها أمام لجان المطرية

فرقة السمسمية التلقائية تعرض رقصاتها أمام لجان المطرية
وكيل لجنة الصناعة البرلمان يدلي بصوته: "شكرا للناخبين والجيش والشرطة"

وكيل لجنة الصناعة البرلمان يدلي بصوته: "شكرا للناخبين والجيش والشرطة"
توافد الناخبين عل لجان المعادي ودار السلام قبيل غلق أبواب الاقتراع

توافد الناخبين عل لجان المعادي ودار السلام قبيل غلق أبواب الاقتراع
معمرة مصرية شاركت في الانتخابات: "النهاردة عيد سعيد على السيسي"

معمرة مصرية شاركت في الانتخابات: "النهاردة عيد سعيد على السيسي"
المتحدث العسكري يعرض فيديو لوزير الدفاع أثناء تفقده اللجان الانتخابية

المتحدث العسكري يعرض فيديو لوزير الدفاع أثناء تفقده اللجان الانتخابية
بلاغ سلبي بالاشتباه في سيارة مفخخة أمام لجنة بالمنيا

بلاغ سلبي بالاشتباه في سيارة مفخخة أمام لجنة بالمنيا
نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان العياط وإقبال مرتفع بالبدرشين وأبو النمرس

نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان العياط وإقبال مرتفع بالبدرشين وأبو النمرس
نقل مجند أصيب بإعياء داخل مقر انتخابي إلى المستشفى ببني سويف

نقل مجند أصيب بإعياء داخل مقر انتخابي إلى المستشفى ببني سويف
حريق في شقة وكاوتشوك يثير قلق الناخبين في بورسعيد

حريق في شقة وكاوتشوك يثير قلق الناخبين في بورسعيد
حصاد اليوم الأول للتصويت بالانتخابات الرئاسية

حصاد اليوم الأول للتصويت بالانتخابات الرئاسية
قبل غلقها.. تزايد أعداد الناخبين على لجان الحوامدية والعياط بالجيزة

قبل غلقها.. تزايد أعداد الناخبين على لجان الحوامدية والعياط بالجيزة
بالصور| سحر نصر تصافح وتستمع للمواطنين بلجنتها الانتخابية

بالصور| سحر نصر تصافح وتستمع للمواطنين بلجنتها الانتخابية
محافظ الفيوم: المشاركة في الانتخابات أبلغ رد للعالم على ديمقراطية مصر

محافظ الفيوم: المشاركة في الانتخابات أبلغ رد للعالم على ديمقراطية مصر
وزير التعليم العالي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بصحبة أحفاده

وزير التعليم العالي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بصحبة أحفاده
كمال الجنزوري يدعو المصريين للتصويت بكثافة: "اللي جي خير كبير أوي"

كمال الجنزوري يدعو المصريين للتصويت بكثافة: "اللي جي خير كبير أوي"
رقص وفرحة للناخبين أمام لجنة الجبرتي بمنشأة ناصر

رقص وفرحة للناخبين أمام لجنة الجبرتي بمنشأة ناصر
تزايد أعداد الناخبين على لجان الشوبك الغربي بمحافظة الجيزة

تزايد أعداد الناخبين على لجان الشوبك الغربي بمحافظة الجيزة
بالفيديو| سمير فرج عن حمل ضابط لسيدة مسنة: "دي شهامة المصري"

بالفيديو| سمير فرج عن حمل ضابط لسيدة مسنة: "دي شهامة المصري"
"توفيق".. ستيني حمل لافتة لدعم السيسي: "لفيت بيها يومين ومكمل"

"توفيق".. ستيني حمل لافتة لدعم السيسي: "لفيت بيها يومين ومكمل"
استمرار توافد الناخبين قبل نهاية اليوم الأول للتصويت بلجان فيصل والهرم

استمرار توافد الناخبين قبل نهاية اليوم الأول للتصويت بلجان فيصل والهرم
غادة إبراهيم تدلي بصوتها بلجنة جمال عبد لناصر بالدقي

غادة إبراهيم تدلي بصوتها بلجنة جمال عبد لناصر بالدقي
"الوزراء": اللجان الانتخابية لم تشهد أي مشاكل سوى بعض التأخير

"الوزراء": اللجان الانتخابية لم تشهد أي مشاكل سوى بعض التأخير
"الوزراء": المنوفية وشمال سيناء الأكثر إقبالا بالانتخابات الرئاسية

"الوزراء": المنوفية وشمال سيناء الأكثر إقبالا بالانتخابات الرئاسية
محافظ الفيوم: عدد الناخبين بالمحافظة بلغ مليون و323 ألف ناخب

محافظ الفيوم: عدد الناخبين بالمحافظة بلغ مليون و323 ألف ناخب
قيادات "تعليم الجيزة" في جولة على المدارس لمتابعة سير الانتخابات

قيادات "تعليم الجيزة" في جولة على المدارس لمتابعة سير الانتخابات
أنغام تدلي بصوتها في الانتخابات بمدينة الشروق.. وتلتقط صورا مع معجبيها

أنغام تدلي بصوتها في الانتخابات بمدينة الشروق.. وتلتقط صورا مع معجبيها
مركز معلومات "الوزراء" ينشر فيديو دعوة "إسماعيل" للمصريين بالتصويت

مركز معلومات "الوزراء" ينشر فيديو دعوة "إسماعيل" للمصريين بالتصويت
بالصور| مها أحمد ومجدي كامل يشاركان في الانتخابات

بالصور| مها أحمد ومجدي كامل يشاركان في الانتخابات
رئيس هيئة السكة الحديد: أجهزة حاسب آلي بمحطة مصر لمساعدة الناخبين

رئيس هيئة السكة الحديد: أجهزة حاسب آلي بمحطة مصر لمساعدة الناخبين
نجل أنور السادات: موسى مصطفى من أعز أصدقائي "بس صوتي للسيسي"

نجل أنور السادات: موسى مصطفى من أعز أصدقائي "بس صوتي للسيسي"
بالصور| والي تدلي بصوتها في لجنة الأورمان الإعدادية بالدقي

بالصور| والي تدلي بصوتها في لجنة الأورمان الإعدادية بالدقي
بالفيديو| وزير الدفاع يتفقد الأوضاع الأمنية ببعض اللجان

بالفيديو| وزير الدفاع يتفقد الأوضاع الأمنية ببعض اللجان
العشرات من السيدات يلجأن للمتطوعين لمساعدتهن في الانتخابات بالبدرشين

العشرات من السيدات يلجأن للمتطوعين لمساعدتهن في الانتخابات بالبدرشين
"أبو الرجولة" تشعل أجواء اللجان الانتخابية بالدقي

"أبو الرجولة" تشعل أجواء اللجان الانتخابية بالدقي
رئيس نادى القضاة يتوجه لمعهد ناصر للاطمئنان على صحة قاضي لجنة شبرا

رئيس نادى القضاة يتوجه لمعهد ناصر للاطمئنان على صحة قاضي لجنة شبرا
لجنة المتابعة بالمنيا: عملية التصويت لا تستغرق أكثر من دقيقة للناخب

لجنة المتابعة بالمنيا: عملية التصويت لا تستغرق أكثر من دقيقة للناخب
شابان كفيفان يساعدان نفسيهما ليدليان بصوتيها في سيوه

شابان كفيفان يساعدان نفسيهما ليدليان بصوتيها في سيوه
رجال القضاء والجيش والشرطة في خدمة كبار السن بلجان القليوبية 

رجال القضاء والجيش والشرطة في خدمة كبار السن بلجان القليوبية 
عمليات محافظة المنيا: إقبال جيد على التصويت في الانتخابات الرئاسية

عمليات محافظة المنيا: إقبال جيد على التصويت في الانتخابات الرئاسية
شباب ومسنون يستقلون شاحنة لتأييد السيسي في شوارع بورسعيد

شباب ومسنون يستقلون شاحنة لتأييد السيسي في شوارع بورسعيد
أساقفة المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية يدلون بأصواتهم في الانتخابات

أساقفة المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية يدلون بأصواتهم في الانتخابات
وفد من القومي لحقوق الإنسان يتفقد اللجان الانتخابية

وفد من القومي لحقوق الإنسان يتفقد اللجان الانتخابية
محافظ قنا: غرف العمليات المشكلة بالمحافظة لم تتلق أي شكاوى

محافظ قنا: غرف العمليات المشكلة بالمحافظة لم تتلق أي شكاوى
أحد الضباط الأحرار يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أحد الضباط الأحرار يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
المواطنون يواصلون التوافد إلى اللجان الانتخابية بسفاجا

المواطنون يواصلون التوافد إلى اللجان الانتخابية بسفاجا
سامي عبدالعزيز: عملية التنظيم داخل اللجان الانتخابية كانت جيدة للغاية

سامي عبدالعزيز: عملية التنظيم داخل اللجان الانتخابية كانت جيدة للغاية
قهوة رفاعي فارغة من بداية اليوم.. "الزبائن راحت تنتخب"

قهوة رفاعي فارغة من بداية اليوم.. "الزبائن راحت تنتخب"
إقبال كبير من طلاب "آداب بنها" للتصويت في الانتخابات الرئاسية

إقبال كبير من طلاب "آداب بنها" للتصويت في الانتخابات الرئاسية
رجال الأعمال بالسلام والنهضة يأجرون أتوبيسات لنقل الناخبين للجان

رجال الأعمال بالسلام والنهضة يأجرون أتوبيسات لنقل الناخبين للجان
"الاستعلامات": تلقينا 3 شكاوى من مراسلين أجانب حول تغطية الانتخابات

"الاستعلامات": تلقينا 3 شكاوى من مراسلين أجانب حول تغطية الانتخابات
"الاستعلامات": الإعلام الأجنبي يواصل تغطية الانتخابات بحرية كاملة

"الاستعلامات": الإعلام الأجنبي يواصل تغطية الانتخابات بحرية كاملة
نقيب الصحفيين: نسبة التصويت في الانتخابات ستفوق كل التوقعات

نقيب الصحفيين: نسبة التصويت في الانتخابات ستفوق كل التوقعات
"مياه الدقهلية" تعلن حالة الطوارئ القصوى خلال الانتخابات

"مياه الدقهلية" تعلن حالة الطوارئ القصوى خلال الانتخابات
«مصر السلام»: الجزيرة القطرية تصوّر اللجان فارغة خلال ساعة الراحة

«مصر السلام»: الجزيرة القطرية تصوّر اللجان فارغة خلال ساعة الراحة
محافظ الإسكندرية: لا يوجد ما يؤثر على سير العملية الانتخابية

محافظ الإسكندرية: لا يوجد ما يؤثر على سير العملية الانتخابية
أكبر معمرة في الشرقية: "انتخبت السيسي وهديله شقى عمري كله"

أكبر معمرة في الشرقية: "انتخبت السيسي وهديله شقى عمري كله"
بالفيديو والصور| شبيه "السيسي" يخطف الأضواء بـ"عابدين": "هفضل في الشارع لحد فوز الرئيس"

بالفيديو والصور| شبيه "السيسي" يخطف الأضواء بـ"عابدين": "هفضل في الشارع لحد فوز الرئيس"
"المتحدة لحقوق الإنسان": تابعنا الانتخابات في القاهرة والمحافظات

"المتحدة لحقوق الإنسان": تابعنا الانتخابات في القاهرة والمحافظات
سمير فرج: الشعب مقياس حقيقي لقوة الدولة

سمير فرج: الشعب مقياس حقيقي لقوة الدولة
سيارات الشرطة في خدمة كبار السن.. وناخب: مصر جميلة

سيارات الشرطة في خدمة كبار السن.. وناخب: مصر جميلة
وكيل "تعليم الإسكندرية" تدلي بصوتها: حرصا على الاستقرار وأمن مصر

وكيل "تعليم الإسكندرية" تدلي بصوتها: حرصا على الاستقرار وأمن مصر
"عمليات القضاة": نقل رئيس لجنة بشبرا للمستشفى والاستعانة بقاض بديل

"عمليات القضاة": نقل رئيس لجنة بشبرا للمستشفى والاستعانة بقاض بديل
أطفال الشهيد الوتيدي داخل لجنة الانتخابات بالدقهلية مع والدتهم

أطفال الشهيد الوتيدي داخل لجنة الانتخابات بالدقهلية مع والدتهم
وزير الصناعة للمصريين: شاركوا في الانتخابات لأننا في حرب ضد الخارج

وزير الصناعة للمصريين: شاركوا في الانتخابات لأننا في حرب ضد الخارج
والدة الشهيد شريف عمر: "الناس بتشارك في الانتخابات عشان حق الشهيد"

والدة الشهيد شريف عمر: "الناس بتشارك في الانتخابات عشان حق الشهيد"
رئيس حي جنوب الجيزة: إقبال على لجان الانتخابات في الفترة المسائية

رئيس حي جنوب الجيزة: إقبال على لجان الانتخابات في الفترة المسائية
رئيس لجنة بالفيوم: 1200 ناخب من أصل 2000 أدلوا بأصواتهم حتى الآن

رئيس لجنة بالفيوم: 1200 ناخب من أصل 2000 أدلوا بأصواتهم حتى الآن
تزايد الإقبال على لجان قرية الشنباب بالبدرشين

تزايد الإقبال على لجان قرية الشنباب بالبدرشين
السباح "الحسيني" يجمع أصحاب متلازمة داون لدعم السيسي: "واجب علينا"

السباح "الحسيني" يجمع أصحاب متلازمة داون لدعم السيسي: "واجب علينا"
رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ يدلي بصوته في الانتخابات

رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ يدلي بصوته في الانتخابات
ألوان علم مصر تغلف لجان التصويت بالانتخابات الرئاسية

ألوان علم مصر تغلف لجان التصويت بالانتخابات الرئاسية
مدير أمن الإسماعيلية يتفقد اللجان مترجلا: "مابنخفش غير عليكم"

مدير أمن الإسماعيلية يتفقد اللجان مترجلا: "مابنخفش غير عليكم"
رئيس هيئة النيابة الإدارية تدلي بصوتها بمحرم بك في الاسكندرية.. غدا

رئيس هيئة النيابة الإدارية تدلي بصوتها بمحرم بك في الاسكندرية.. غدا
محافظ الإسكندرية: لم نرصد أي أحداث غير طبيعية تعيق الانتخابات

محافظ الإسكندرية: لم نرصد أي أحداث غير طبيعية تعيق الانتخابات
عودة الموظفين ترفع الإقبال على التصويت بمدينتي السلام والنهضة

عودة الموظفين ترفع الإقبال على التصويت بمدينتي السلام والنهضة
بالفيديو والصور| "زبيدة" توزع "بيتي فور" على الناخبين: "جيباه للحبايب"

بالفيديو والصور| "زبيدة" توزع "بيتي فور" على الناخبين: "جيباه للحبايب"
أرملة الشهيد عادل رجائي للمصريين: "متقتلوش ولادنا تاني انزلوا انتخبوا"

أرملة الشهيد عادل رجائي للمصريين: "متقتلوش ولادنا تاني انزلوا انتخبوا"
شيخ "الصوالحة": سعيد بالمشاركة في الانتخابات وأتمنى فوز "السيسي"

شيخ "الصوالحة": سعيد بالمشاركة في الانتخابات وأتمنى فوز "السيسي"
نقيب الفلاحين بعد الإدلاء بصوته: أتوقع مشاركة أكثر من 15 مليون فلاح

نقيب الفلاحين بعد الإدلاء بصوته: أتوقع مشاركة أكثر من 15 مليون فلاح
مدير أمن الجيزة داعيا المواطنين للمشاركة في الانتخابات: "خير لأحفادنا"

مدير أمن الجيزة داعيا المواطنين للمشاركة في الانتخابات: "خير لأحفادنا"
شيخ "القرارشة": مشاركة واسعة لأهالي التجمعات البدوية بأبورديس

شيخ "القرارشة": مشاركة واسعة لأهالي التجمعات البدوية بأبورديس
فرج: اللجان الانتخابية بمحيط حادث تفجير الإسكندرية كانت الأعلى مشاركة

فرج: اللجان الانتخابية بمحيط حادث تفجير الإسكندرية كانت الأعلى مشاركة
رئيس جامعة طنطا: المشاركة الفعالة تبعث رسالة بأن مصر ماضية نحو البناء

رئيس جامعة طنطا: المشاركة الفعالة تبعث رسالة بأن مصر ماضية نحو البناء
وزير الصحة يترأس غرفة الأزمات والطوارئ بالوزارة تزامنا مع الانتخابات

وزير الصحة يترأس غرفة الأزمات والطوارئ بالوزارة تزامنا مع الانتخابات
محافظ الغربية: المشاركة في الانتخابات أكبر تفويض للقضاء على الإرهاب

محافظ الغربية: المشاركة في الانتخابات أكبر تفويض للقضاء على الإرهاب
فتوح أحمد عن الانتخابات: "الشعب المصري عنيد.. محدش بيلعب في دماغه"

فتوح أحمد عن الانتخابات: "الشعب المصري عنيد.. محدش بيلعب في دماغه"
إقبال كثيف للناخبين بقرية الشعراء بدمياط في اليوم الأول للتصويت

إقبال كثيف للناخبين بقرية الشعراء بدمياط في اليوم الأول للتصويت
مجدي الجلاد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

مجدي الجلاد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
رئيس الوزراء: الانتخابات تسير بشفافية.. و"مفيش أي حاجة هاتخوف الشعب"

رئيس الوزراء: الانتخابات تسير بشفافية.. و"مفيش أي حاجة هاتخوف الشعب"
تزايد ملحوظ في أعداد الناخبين بحدائق القبة

تزايد ملحوظ في أعداد الناخبين بحدائق القبة
أرملة الشهيد عادل رجائي: قدمت 5 شهداء من العدوان الثلاثي لحرب أكتوبر

أرملة الشهيد عادل رجائي: قدمت 5 شهداء من العدوان الثلاثي لحرب أكتوبر
سيدة تصطحب أبنائها الثلاثة في الانتخابات: "فرح وجايين نشارك"

سيدة تصطحب أبنائها الثلاثة في الانتخابات: "فرح وجايين نشارك"
"دعم السيسي" على أنغام "3 دقات".. "نازلين تاني على صندوق الانتخابات"

"دعم السيسي" على أنغام "3 دقات".. "نازلين تاني على صندوق الانتخابات"
سكرتير عام المنوفية: الانتخابات تسير في هدوء واتوقع زيادة المشاركين

سكرتير عام المنوفية: الانتخابات تسير في هدوء واتوقع زيادة المشاركين
زاهي حواس: أصريت على العودة من أمريكا للتصويت في الانتخابات

زاهي حواس: أصريت على العودة من أمريكا للتصويت في الانتخابات
رئيس جامعة المنيا يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة ويشيد بإقبال الطلاب

رئيس جامعة المنيا يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة ويشيد بإقبال الطلاب
ياسر جلال وحنان ترك يدليان بصوتهما في الانتخابات الرئاسية بـ6 أكتوبر

ياسر جلال وحنان ترك يدليان بصوتهما في الانتخابات الرئاسية بـ6 أكتوبر
محافظ الإسكندرية يتفقد سير العملية الانتخابية بمدرسة عباس محمود العقاد

محافظ الإسكندرية يتفقد سير العملية الانتخابية بمدرسة عباس محمود العقاد
يوسف وأصدقائه "طلاب بلا صوت" حضروا بزي الكشافة للمشاركة في الانتخابات

يوسف وأصدقائه "طلاب بلا صوت" حضروا بزي الكشافة للمشاركة في الانتخابات
بالصور| وزير التربية والتعليم: الانتخابات في مصر عرس ديمقراطي كبير

بالصور| وزير التربية والتعليم: الانتخابات في مصر عرس ديمقراطي كبير
محافظ الوادي الجديد يتابع سير الانتخابات من غرفة العمليات الرئيسية

محافظ الوادي الجديد يتابع سير الانتخابات من غرفة العمليات الرئيسية
"حواس" يحث المواطنين على المشاركة: مصر الفرعونية لم يكن بها انتخابات

"حواس" يحث المواطنين على المشاركة: مصر الفرعونية لم يكن بها انتخابات
في المبتديان.. فرقة فنون شعبية تتخلى عن الفن لمساعدة الناخبين

في المبتديان.. فرقة فنون شعبية تتخلى عن الفن لمساعدة الناخبين
نائب مدير أمن البحيرة يتفقد سير الانتخابات في إيتاي البارود

نائب مدير أمن البحيرة يتفقد سير الانتخابات في إيتاي البارود
سمير فرج: شمال سيناء أكثر المحافظات مشاركة في الانتخابات

سمير فرج: شمال سيناء أكثر المحافظات مشاركة في الانتخابات
شباب الروضة يساعدون كبار السن في الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات

شباب الروضة يساعدون كبار السن في الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات
محافط السويس يطمئن رئيس الوزراء عن سير الانتخابات

محافط السويس يطمئن رئيس الوزراء عن سير الانتخابات
سابق سنه.. "معاذ" رافق جده في رحلة انتخابية بالسيدة زينب: فرحة أول صوت

سابق سنه.. "معاذ" رافق جده في رحلة انتخابية بالسيدة زينب: فرحة أول صوت
"الهلال الأحمر" يؤمن اللجان الانتخابية بالمنيا لتقديم الإسعافات الطبية

"الهلال الأحمر" يؤمن اللجان الانتخابية بالمنيا لتقديم الإسعافات الطبية
إقبال كثيف على التصويت بانتخابات الرئاسة في البحيرة

إقبال كثيف على التصويت بانتخابات الرئاسة في البحيرة
كويتية تترك عملها وتدعم المصريين في أول يوم انتخابي: "مصر بلدي الثاني"

كويتية تترك عملها وتدعم المصريين في أول يوم انتخابي: "مصر بلدي الثاني"
"الوطنية للانتخابات": حذف مليون و510 آلاف من قاعدة بيانات الناخبين

"الوطنية للانتخابات": حذف مليون و510 آلاف من قاعدة بيانات الناخبين
واصف ينتخب بالبدرشين: "صوّت للسيسي عشان اهتم بالمسيحين وبنى كنايس"

واصف ينتخب بالبدرشين: "صوّت للسيسي عشان اهتم بالمسيحين وبنى كنايس"
والدة شهيد بالعملية الشاملة تدلي بصوتها في طور سيناء

والدة شهيد بالعملية الشاملة تدلي بصوتها في طور سيناء
شباب الهلال الأحمر بجنوب سيناء يساعدون المرضى وكبار السن في التصويت

شباب الهلال الأحمر بجنوب سيناء يساعدون المرضى وكبار السن في التصويت
رئيس المحلة: غرفة العمليات بمجلس المدينة لم تتلق شكاوي عن الانتخابات

رئيس المحلة: غرفة العمليات بمجلس المدينة لم تتلق شكاوي عن الانتخابات
محافظ بني سويف يطلع رئيس الوزراء على سير عملية الانتخاب بيومها الأول

محافظ بني سويف يطلع رئيس الوزراء على سير عملية الانتخاب بيومها الأول
الحاجة فوزية أجلت عملية وتحملت الآلام لتنتخب السيسي ببورسعيد

الحاجة فوزية أجلت عملية وتحملت الآلام لتنتخب السيسي ببورسعيد
بالصور| طفل يطلب طبع الفسفوري على إصبعه.. ووالده: "مش متخيل فرحته"

بالصور| طفل يطلب طبع الفسفوري على إصبعه.. ووالده: "مش متخيل فرحته"
أرملة الشهيد منسي تدلي بصوتها بصحبة ابنها في العاشر من رمضان

أرملة الشهيد منسي تدلي بصوتها بصحبة ابنها في العاشر من رمضان
بالصور| تزايد أعداد الناخبين بكفر الشيخ.. والأمن يساعد كبار السن

بالصور| تزايد أعداد الناخبين بكفر الشيخ.. والأمن يساعد كبار السن
شاب يرتدي "تي شيرت" بصورة السيسي: "هنفضل في ضهره لأنه يستاهل"

شاب يرتدي "تي شيرت" بصورة السيسي: "هنفضل في ضهره لأنه يستاهل"
بالصور| سيارات تابعة لحزب النور تدعو للمشاركة بانتخابات الرئاسة في سوهاج

بالصور| سيارات تابعة لحزب النور تدعو للمشاركة بانتخابات الرئاسة في سوهاج
وزير الدفاع بعد تفقده اللجان: سنواجه كل من يحاول العبث بمقدرات الشعب

وزير الدفاع بعد تفقده اللجان: سنواجه كل من يحاول العبث بمقدرات الشعب
وكيل "النواب": نسبة المشاركة في اليوم الأول للانتخابات جيدة

وكيل "النواب": نسبة المشاركة في اليوم الأول للانتخابات جيدة
العشرات من أعضاء "النور" يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة بالمنصورة

العشرات من أعضاء "النور" يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة بالمنصورة
إقبال كثيف على لجان الانتخابات في "مصطفى كامل" بالنزهة

إقبال كثيف على لجان الانتخابات في "مصطفى كامل" بالنزهة
"نقابة معلمين جنوب سيناء": نتابع سير الانتخابات بالتنسيق مع المحافظة

"نقابة معلمين جنوب سيناء": نتابع سير الانتخابات بالتنسيق مع المحافظة
وزير القوى العاملة عن الانتخابات: دعوات المقاطعة غرضها هدم الدولة

وزير القوى العاملة عن الانتخابات: دعوات المقاطعة غرضها هدم الدولة
إقبال كبير على لجنة الشهيد نصر عبد الحكيم بالبدرشين

إقبال كبير على لجنة الشهيد نصر عبد الحكيم بالبدرشين
حسين زين: ملتزمون بمعايير وضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات

حسين زين: ملتزمون بمعايير وضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات
دعوات المقاطعة دفعت "نادية" لتلبية نداء الوطن: "صوتنا هيفرق"

دعوات المقاطعة دفعت "نادية" لتلبية نداء الوطن: "صوتنا هيفرق"
مدرسة الوحدة من "منبر للإرهاب" في أحداث كرداسة للجنة انتخابية تحاربه

مدرسة الوحدة من "منبر للإرهاب" في أحداث كرداسة للجنة انتخابية تحاربه
تزايد أعداد الناخبين أمام اللجان بمدينة ساقلتة بسوهاج

تزايد أعداد الناخبين أمام اللجان بمدينة ساقلتة بسوهاج
فرج عامر: الأعمال الخسيسة لم تثني المواطنين من المشاركة في الانتخابات

فرج عامر: الأعمال الخسيسة لم تثني المواطنين من المشاركة في الانتخابات
"عمليات المنيا": تخصيص رقم هاتف لتلقي شكاوى الناخبين

"عمليات المنيا": تخصيص رقم هاتف لتلقي شكاوى الناخبين
خالد جلال يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة جاردن سيتي

خالد جلال يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة جاردن سيتي
إقبال كبير من قبل الناخبين على اللجان الانتخابية بالجيزة

إقبال كبير من قبل الناخبين على اللجان الانتخابية بالجيزة
هاني شاكر عن الانتخابات: "حب المصريين لبلدهم مش بشوفه في مكان تاني"

هاني شاكر عن الانتخابات: "حب المصريين لبلدهم مش بشوفه في مكان تاني"
وزير الداخلية السابق يدلي بصوته في مدرسة الشهيد أبو عميرة

وزير الداخلية السابق يدلي بصوته في مدرسة الشهيد أبو عميرة
من بئر العبد لـ العريش.. طوابير أمام لجان سيناء: بصوتنا نحارب الإرهاب

من بئر العبد لـ العريش.. طوابير أمام لجان سيناء: بصوتنا نحارب الإرهاب
بالطبلة والتنورة.. عائلة عبدالحميد "كعب داير" على لجان السيدة زينب

بالطبلة والتنورة.. عائلة عبدالحميد "كعب داير" على لجان السيدة زينب
برلمانية: فوجئت بمشاركة كبيرة من السيدات والفتيات منذ الصباح الباكر

برلمانية: فوجئت بمشاركة كبيرة من السيدات والفتيات منذ الصباح الباكر
بالصور| المصادفة تعيد تشغيل لجنتين بعد توقفهما عن العمل في الفيوم

بالصور| المصادفة تعيد تشغيل لجنتين بعد توقفهما عن العمل في الفيوم
بالفيديو| مدير مدرسة "المقر الانتخابي للسيسي": شرفت بلقائه

بالفيديو| مدير مدرسة "المقر الانتخابي للسيسي": شرفت بلقائه
صلاح عبد الله للمقاطعين للانتخابات: "فيه حد يقاطع أمه"

صلاح عبد الله للمقاطعين للانتخابات: "فيه حد يقاطع أمه"
"الداخلية": معنيون بتأمين اللجان الانتخابية من الخارج فقط

"الداخلية": معنيون بتأمين اللجان الانتخابية من الخارج فقط
تزايد أعداد الناخبين على اللجان بقرية "أبورجوان القبلي" بالجيزة

تزايد أعداد الناخبين على اللجان بقرية "أبورجوان القبلي" بالجيزة
محافظ الوادي الجديد: لم نرصد أي مخالفات أو تجاوزات في الانتخابات

محافظ الوادي الجديد: لم نرصد أي مخالفات أو تجاوزات في الانتخابات
الطبل والمزمار البلدي والتنورة لدعوة المواطنين للتصويت في الجيزة

الطبل والمزمار البلدي والتنورة لدعوة المواطنين للتصويت في الجيزة
المسلماني عقب الإدلاء بصوته: مصر تمضي بثقة نحو المستقبل

المسلماني عقب الإدلاء بصوته: مصر تمضي بثقة نحو المستقبل
وزيرة السياحة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

وزيرة السياحة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية
رئيس "مستشاري قضايا الدولة" عن الانتخابات: "ماشية بما يرضي الله"

رئيس "مستشاري قضايا الدولة" عن الانتخابات: "ماشية بما يرضي الله"
محمد محمود عبدالعزيز خلال إدلائه بصوته بإحدى لجان الدقي: ربنا يحمي مصر

محمد محمود عبدالعزيز خلال إدلائه بصوته بإحدى لجان الدقي: ربنا يحمي مصر
أسرة الشهيد محمود عادل تشارك في الإدلاء بصوتها بالانتخابات

أسرة الشهيد محمود عادل تشارك في الإدلاء بصوتها بالانتخابات
إقبال كثيف على التصويت في لجان المرج

إقبال كثيف على التصويت في لجان المرج
جمعية الهلال الأحمر تشارك بفرقتي تدخل سريع في الانتخابات بالأقصر

جمعية الهلال الأحمر تشارك بفرقتي تدخل سريع في الانتخابات بالأقصر
بالصور| "علم مصر" في يد الجميع أمام اللجان.. "سيدات وأطفال ورجال"

بالصور| "علم مصر" في يد الجميع أمام اللجان.. "سيدات وأطفال ورجال"
معاق يستعين بقسم ثان طنطا لتمكينه من الإدلاء بصوته في الانتخابات

معاق يستعين بقسم ثان طنطا لتمكينه من الإدلاء بصوته في الانتخابات
رئيس "عمليات الوزراء": الإقبال بالانتخابات جيد ونتوقع زيادة الأعداد

رئيس "عمليات الوزراء": الإقبال بالانتخابات جيد ونتوقع زيادة الأعداد
فاطمة تخطت الـ80 وتستعيد شبابها بالانتخابات: "هصوت للباشا اللي حمانا"

فاطمة تخطت الـ80 وتستعيد شبابها بالانتخابات: "هصوت للباشا اللي حمانا"
والدة الشهيد شريف عمر: "لو ينفع هنتخب السيسي 100 مرة"

والدة الشهيد شريف عمر: "لو ينفع هنتخب السيسي 100 مرة"
"صحة الدقهلية": لجنة طبية داخل جميع مقار الانتخاب للتعامل مع الطوارئ

"صحة الدقهلية": لجنة طبية داخل جميع مقار الانتخاب للتعامل مع الطوارئ
والدة أم الشهيد شريف المعداوي تدلي بصوتها في الدقهلية

والدة أم الشهيد شريف المعداوي تدلي بصوتها في الدقهلية
ازدياد إقبال السيدات على لجان «السنبلاوين» بالدقهلية

ازدياد إقبال السيدات على لجان «السنبلاوين» بالدقهلية
ميرفت التلاوي: الانتخابات عيد للمرأة المصرية

ميرفت التلاوي: الانتخابات عيد للمرأة المصرية
تقرير مراقبة: إقبال كثيف في محافظات القاهرة والشرقية والإسكندرية

تقرير مراقبة: إقبال كثيف في محافظات القاهرة والشرقية والإسكندرية
أكبر معمرة بقبائل مطروح 110 عامًا تدلي بصوتها بالانتخابات بـ"زغروتة"

أكبر معمرة بقبائل مطروح 110 عامًا تدلي بصوتها بالانتخابات بـ"زغروتة"
سيدة دمياطية ترتدي عباءة "علم مصر" وكاب ميري تحشد السيدات للمشاركة

سيدة دمياطية ترتدي عباءة "علم مصر" وكاب ميري تحشد السيدات للمشاركة
مفيد شهاب: نسبة إقبال الشباب على الانتخابات "كبيرة"

مفيد شهاب: نسبة إقبال الشباب على الانتخابات "كبيرة"
أهالى أبو النمرس وأطفيح والصف يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية

أهالى أبو النمرس وأطفيح والصف يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية
بالصور| "دعم مصر" بدمياط ينظم جولات ميدانية لحشد الناخبين

بالصور| "دعم مصر" بدمياط ينظم جولات ميدانية لحشد الناخبين
"مختار الترزي" عن فرحته بالانتخابات: "فصلت 190علما في يومين"

"مختار الترزي" عن فرحته بالانتخابات: "فصلت 190علما في يومين"
محمد سلطان: تحديد 10 لجان للوافدين بمحافظة الإسكندرية

محمد سلطان: تحديد 10 لجان للوافدين بمحافظة الإسكندرية
عاجل بالصور| وزير الدفاع يتفقد اللجان الانتخابية بالدقي

عاجل بالصور| وزير الدفاع يتفقد اللجان الانتخابية بالدقي
بالفيديو| مُسنة ترقص أمام إحدى اللجان على نغمات "قالوا إيه"

بالفيديو| مُسنة ترقص أمام إحدى اللجان على نغمات "قالوا إيه"
محمد سليم يحشد المواطنين بكوم أمبو للمشاركة في الانتخابات

محمد سليم يحشد المواطنين بكوم أمبو للمشاركة في الانتخابات
رئيس جامعة المنيا يدلي بصوته في لجنة الثانوية العسكرية

رئيس جامعة المنيا يدلي بصوته في لجنة الثانوية العسكرية
إقبال مكثف من الناخبين على اللجان في الساعات الأخيرة بسوهاج

إقبال مكثف من الناخبين على اللجان في الساعات الأخيرة بسوهاج
برلماني: مشاركة المصريين في الانتخابات صفعة على وجه المتأمرين

برلماني: مشاركة المصريين في الانتخابات صفعة على وجه المتأمرين
"القومي لحقوق الإنسان" يصدر بيانه الثاني عن انتخابات الرئاسة

"القومي لحقوق الإنسان" يصدر بيانه الثاني عن انتخابات الرئاسة
بالصور| كبار السن في صدارة المشهد الانتخابي.. ومسن: "لو مت هبقى مرتاح"

بالصور| كبار السن في صدارة المشهد الانتخابي.. ومسن: "لو مت هبقى مرتاح"
رئيس جامعة حلوان يدلي بصوته ويدعو المصريين للمشاركة بالانتخابات

رئيس جامعة حلوان يدلي بصوته ويدعو المصريين للمشاركة بالانتخابات
رئيس "انتخابات الدقهلية": نسعى لتذليل أي عقبات تواجه القضاة

رئيس "انتخابات الدقهلية": نسعى لتذليل أي عقبات تواجه القضاة
مسيرات غنائية بالسيارات في شارع الهرم: "بنحبك يا سيسي"

مسيرات غنائية بالسيارات في شارع الهرم: "بنحبك يا سيسي"
على نغمات "قالوا إيه" و"بشرة خير" سيارات تحشد الناخبين للجان بدمياط

على نغمات "قالوا إيه" و"بشرة خير" سيارات تحشد الناخبين للجان بدمياط
أسرة الشهيد هشام شتا تدلي بصوتها: صوتي رصاصة في قلب الإرهاب

أسرة الشهيد هشام شتا تدلي بصوتها: صوتي رصاصة في قلب الإرهاب
معمرة تدلى بصوتها فى الانتخابات: "مانتخبش السيسي ليه هو فيه حد زيه"

معمرة تدلى بصوتها فى الانتخابات: "مانتخبش السيسي ليه هو فيه حد زيه"
تزاحم المواطنين أمام لجان دائرة النزهة

تزاحم المواطنين أمام لجان دائرة النزهة
إقبال الناخبين على لجان التصويت بمركز ميت سلسيل بالدقهلية

إقبال الناخبين على لجان التصويت بمركز ميت سلسيل بالدقهلية
بالصور| "كلنا نازلين" تساعد الناخبين بالمناطق الشعبية بالقاهرة

بالصور| "كلنا نازلين" تساعد الناخبين بالمناطق الشعبية بالقاهرة
فيديو| أبو بكر الجندي: الإدارة المحلية تجهز المقار الانتخابية منذ شهر

فيديو| أبو بكر الجندي: الإدارة المحلية تجهز المقار الانتخابية منذ شهر
لم يمنعها الحمل من المشاركة في الانتخابات.. مي: "مستعدة أعمل أي حاجة"

لم يمنعها الحمل من المشاركة في الانتخابات.. مي: "مستعدة أعمل أي حاجة"
إقبال كبير بلجان الانتخابات الرئاسية بمركز ساحل سليم من الشباب والكبار

إقبال كبير بلجان الانتخابات الرئاسية بمركز ساحل سليم من الشباب والكبار
بالصور| وزير الطيران يدلي بصوته بالقاهرة الجديدة في الانتخابات الرئاسية

بالصور| وزير الطيران يدلي بصوته بالقاهرة الجديدة في الانتخابات الرئاسية
"مستقبل وطن" بالمنوفية: نسبة التصويت تعدت الـ100 ألف صوت

"مستقبل وطن" بالمنوفية: نسبة التصويت تعدت الـ100 ألف صوت
محافظ أسيوط لـ"الوزراء" عبر الفيديو كونفرانس: الإقبال باللجان جيد جدا

محافظ أسيوط لـ"الوزراء" عبر الفيديو كونفرانس: الإقبال باللجان جيد جدا
بالفيديو| الطفلة حبيبة ابنة الشهيد أحمد محمود تغني "قالوا إيه"

بالفيديو| الطفلة حبيبة ابنة الشهيد أحمد محمود تغني "قالوا إيه"
قيادات القوات المسلحة يتفقدون اللجان بالمنوفية

قيادات القوات المسلحة يتفقدون اللجان بالمنوفية
نائب بولاق الدكرور يتفقد اللجان الانتخابية بالدائرة

نائب بولاق الدكرور يتفقد اللجان الانتخابية بالدائرة
محافظ جنوب سيناء: أشاهد مظاهرة حب غير مسبوقة في لجان الانتخابات

محافظ جنوب سيناء: أشاهد مظاهرة حب غير مسبوقة في لجان الانتخابات
التقرير الأول لغرفة العمليات المركزية بمجلس الشباب لمتابعة الانتخابات

التقرير الأول لغرفة العمليات المركزية بمجلس الشباب لمتابعة الانتخابات
أيمن بهجت قمر: المشهد الانتخابي فاق توقعاتي

أيمن بهجت قمر: المشهد الانتخابي فاق توقعاتي
مواطن هفضل أرقص لغاية ما يتم الإعلان إن السيسي رئيسي

مواطن هفضل أرقص لغاية ما يتم الإعلان إن السيسي رئيسي
ناخبة فوق كرسي متحرك: صوتي لـ"المناضل البطل" عبدالفتاح السيسي

ناخبة فوق كرسي متحرك: صوتي لـ"المناضل البطل" عبدالفتاح السيسي
رئيس غرفة العمليات بـ"الوزراء": "أول انتخابات منشفش فيها أي شكوى"

رئيس غرفة العمليات بـ"الوزراء": "أول انتخابات منشفش فيها أي شكوى"
200 طالب بجامعة المنيا يدلون بعد بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

200 طالب بجامعة المنيا يدلون بعد بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
"العربي" تخصص أتوبيسات لنقل عمالها لمقار لجانهم الانتخابية بالقليوبية

"العربي" تخصص أتوبيسات لنقل عمالها لمقار لجانهم الانتخابية بالقليوبية
بـ"أياد متشابكة".. القمص يؤانس والشيخ صبري يصوتان في الدقهلية

بـ"أياد متشابكة".. القمص يؤانس والشيخ صبري يصوتان في الدقهلية
عمدة المصريين بأمريكا يوزع المياه والعصائر مجانا على الناخبين بـ"بطا"

عمدة المصريين بأمريكا يوزع المياه والعصائر مجانا على الناخبين بـ"بطا"
حسين فهمي يرد على مزاعم "الإخوان" حول مشاركته مرتين في الانتخابات

حسين فهمي يرد على مزاعم "الإخوان" حول مشاركته مرتين في الانتخابات
محافظ السويس يتفقد عدد من اللجان الانتخابية

محافظ السويس يتفقد عدد من اللجان الانتخابية
والدة الشهيدة أسماء إبراهيم: البطلة كانت بتحب السيسي.. وكلنا معاه

والدة الشهيدة أسماء إبراهيم: البطلة كانت بتحب السيسي.. وكلنا معاه
بالصور| معمرة تدلي بصوتها في لجنة انتخابية بأشمون

بالصور| معمرة تدلي بصوتها في لجنة انتخابية بأشمون
"المؤتمر": إقبال كبير من المرأة وكبار السن في اليوم الأول للانتخابات

"المؤتمر": إقبال كبير من المرأة وكبار السن في اليوم الأول للانتخابات
بزي الصاعقة.. "أحمد" يشارك والدته الانتخاب: "كان نفسي يكون ليا صوت"

بزي الصاعقة.. "أحمد" يشارك والدته الانتخاب: "كان نفسي يكون ليا صوت"
"أمين وفوزية".. جمعهما حب عبدالناصر.. وحياتهما تكتمل بانتخاب السيسي

"أمين وفوزية".. جمعهما حب عبدالناصر.. وحياتهما تكتمل بانتخاب السيسي
محافظ جنوب سيناء يدلي بصوته الانتخابي بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يدلي بصوته الانتخابي بشرم الشيخ
إقبال كثيف من أهالى الشيخ زويد على صناديق الانتخابات

إقبال كثيف من أهالى الشيخ زويد على صناديق الانتخابات
"قومي المرأة" يشيد بالإقبال الكبير للنساء والفتيات ذوات الإعاقة

"قومي المرأة" يشيد بالإقبال الكبير للنساء والفتيات ذوات الإعاقة
نادية الجندي: من لا يشارك في الانتخابات الرئاسية لا يستحق الحياة

نادية الجندي: من لا يشارك في الانتخابات الرئاسية لا يستحق الحياة
سيارات بمكبرات صوت تجوب البدرشين لحث المواطنين على الانتخاب

سيارات بمكبرات صوت تجوب البدرشين لحث المواطنين على الانتخاب
نهال عنبر تُناشد الجميع بالتصويت: "مش عاوزين العالم يشمت فينا"

نهال عنبر تُناشد الجميع بالتصويت: "مش عاوزين العالم يشمت فينا"
وكيل "تموين أسوان" يدلي بصوته في "العقاد الثانوية"

وكيل "تموين أسوان" يدلي بصوته في "العقاد الثانوية"
أسامة الأزهري يدلي بصوته ويؤكد: أدعو المصريين للالتفاف حول الوطن

أسامة الأزهري يدلي بصوته ويؤكد: أدعو المصريين للالتفاف حول الوطن
جامعة دمنهور تنظم مسيرة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

جامعة دمنهور تنظم مسيرة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات
"كرة بلاستيكية" تثير قلق المواطنين أمام لجنة انتخابية في البحيرة

"كرة بلاستيكية" تثير قلق المواطنين أمام لجنة انتخابية في البحيرة
ارسم ولون وشارك.. "حضانة كامل" تستقبل الأطفال "مجانا" خلال الانتخابات

ارسم ولون وشارك.. "حضانة كامل" تستقبل الأطفال "مجانا" خلال الانتخابات
بالصور| رقص شعبي في ميدان التحرير احتفالا بماراثون الانتخابات

بالصور| رقص شعبي في ميدان التحرير احتفالا بماراثون الانتخابات
لطفي يحث معلمي الشرقية على المشاركة بالانتخابات

لطفي يحث معلمي الشرقية على المشاركة بالانتخابات
"ناخب" يبلغ من العمر 92 عاما يدلي بصوته في الانتخابات

"ناخب" يبلغ من العمر 92 عاما يدلي بصوته في الانتخابات
بالفيديو| مسنة من أمام إحدى اللجان: "قاعدة مستنية حبيبي السيسي"

بالفيديو| مسنة من أمام إحدى اللجان: "قاعدة مستنية حبيبي السيسي"
نائب مدير "تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط" يشارك بالانتخابات

نائب مدير "تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط" يشارك بالانتخابات
تعرض ربة منزل للإغماء داخل لجنة انتخابية ببني سويف بسبب الزحام

تعرض ربة منزل للإغماء داخل لجنة انتخابية ببني سويف بسبب الزحام
حزب الوفد يباشر تنظيم العملية الانتخابية بالعمرانية

حزب الوفد يباشر تنظيم العملية الانتخابية بالعمرانية
ناخبات يلتقطن صورا فوتوغرافية مع قوات الجيش بعد التصويت بالظاهر

ناخبات يلتقطن صورا فوتوغرافية مع قوات الجيش بعد التصويت بالظاهر
شريف إسماعيل: العملية الانتخابية تسير بانتظام بأنحاء الجمهورية

شريف إسماعيل: العملية الانتخابية تسير بانتظام بأنحاء الجمهورية
"الوطنية للصحافة": إقبال أهالي سيناء للاقتراع إنذار أخير للإرهابيين

"الوطنية للصحافة": إقبال أهالي سيناء للاقتراع إنذار أخير للإرهابيين
إقبال متزايد من الناخبين في محافظتي أسوان وأسيوط

إقبال متزايد من الناخبين في محافظتي أسوان وأسيوط
النائب ياسين عبدالصبور يدلي بصوته في "نصر النوبة"

النائب ياسين عبدالصبور يدلي بصوته في "نصر النوبة"
السيدة زينب: خرجت منذ 7 صباحا من منزلي "دي مش انتخابات دي فرح"

السيدة زينب: خرجت منذ 7 صباحا من منزلي "دي مش انتخابات دي فرح"
باعة جائلين أمام اللجان: "الرزق اللي يجي وسط الفرحة منقولوش لاء"

باعة جائلين أمام اللجان: "الرزق اللي يجي وسط الفرحة منقولوش لاء"
السيسي وموسى على "السوشيال".. منافسة وشعبية من نوع آخر

السيسي وموسى على "السوشيال".. منافسة وشعبية من نوع آخر
أيمن "أيقونة شبرا": "صوتي راح من الزغاريد عشان السيسي وليا طلب عنده"

أيمن "أيقونة شبرا": "صوتي راح من الزغاريد عشان السيسي وليا طلب عنده"
نبيلة عبيد بعد إدلائها بصوتها في الانتخابات: "مصر دي روحنا"

نبيلة عبيد بعد إدلائها بصوتها في الانتخابات: "مصر دي روحنا"
محافظ أسيوط يصافح الناخبين ويحييهم لمشاركتهم بالتصويت

محافظ أسيوط يصافح الناخبين ويحييهم لمشاركتهم بالتصويت
"عمليات قومي المرأة" ببني سويف: تزايد الإقبال مع منتصف اليوم الأول

"عمليات قومي المرأة" ببني سويف: تزايد الإقبال مع منتصف اليوم الأول
هاني شاكر عن حفل زفاف بإحدى اللجان: "شيء رائع وإحساس بالمسؤولية"

هاني شاكر عن حفل زفاف بإحدى اللجان: "شيء رائع وإحساس بالمسؤولية"
محافظ شمال سيناء: المواطن السيناوي يدرك أهمية مشاركته في الانتخابات

محافظ شمال سيناء: المواطن السيناوي يدرك أهمية مشاركته في الانتخابات
مدير مدرسة طلعت حرب بالمحلة يوزع الحلوى على كبار السن في الانتخابات

مدير مدرسة طلعت حرب بالمحلة يوزع الحلوى على كبار السن في الانتخابات
ناخب مسن بقنا: صوتي للسيسي رغم مرضي عندا في الإخوان

ناخب مسن بقنا: صوتي للسيسي رغم مرضي عندا في الإخوان
رئيس مدينة سفاجا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

رئيس مدينة سفاجا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
"الهلالي": تصويتكم يثبت للعالم أجمع أن المصريين كتلة واحدة

"الهلالي": تصويتكم يثبت للعالم أجمع أن المصريين كتلة واحدة
قاضٍ يغلق لجنته لينزل إلى مسنة لتدلي بصوتها في الدقهلية

قاضٍ يغلق لجنته لينزل إلى مسنة لتدلي بصوتها في الدقهلية
مسيرة بـ"التكاتك" في ميت سويد بالدقهلية لنقل المواطنين للجان مجانا

مسيرة بـ"التكاتك" في ميت سويد بالدقهلية لنقل المواطنين للجان مجانا
كبار السن وذوي الاحتياجات يشاركون في انتخابات الرئاسة بجنوب سيناء

كبار السن وذوي الاحتياجات يشاركون في انتخابات الرئاسة بجنوب سيناء
وفد قضائي بتفقد لجنة المتحف الزراعي بدائرة الدقي لمتابعة

وفد قضائي بتفقد لجنة المتحف الزراعي بدائرة الدقي لمتابعة
هاني شاكر بعد الإدلاء بصوته: "وحياة ربنا سعيد إني مصري"

هاني شاكر بعد الإدلاء بصوته: "وحياة ربنا سعيد إني مصري"
الأطفال بصحبة أسرهم في اللجان ويلتقطون الصور مع أفراد الجيش

الأطفال بصحبة أسرهم في اللجان ويلتقطون الصور مع أفراد الجيش
سكرتير عام الغربية: انتظام عمليات التصويت

سكرتير عام الغربية: انتظام عمليات التصويت
شريف إسماعيل: لا توجد أي جهة تتدخل في شئون الانتخابات

شريف إسماعيل: لا توجد أي جهة تتدخل في شئون الانتخابات
عمرو مصطفى يدلي بصوته في "حسان بن ثابت" بمدينة نصر

عمرو مصطفى يدلي بصوته في "حسان بن ثابت" بمدينة نصر
رئيس "الوفد" عقب إدلائه بصوته: الإقبال يعكس عبقرية الشخصية المصرية

رئيس "الوفد" عقب إدلائه بصوته: الإقبال يعكس عبقرية الشخصية المصرية
غرفة "الأعلى للإعلام" ترصد عدداً من الشكاوى باللجان الانتخابية

غرفة "الأعلى للإعلام" ترصد عدداً من الشكاوى باللجان الانتخابية
مرصد الإفتاء يرد على تكفير غنيم للمشاركين: التصويت محاربة للإرهاب

مرصد الإفتاء يرد على تكفير غنيم للمشاركين: التصويت محاربة للإرهاب
مريضة سرطان: "خدت الجرعة وروحت أنتخب.. السيسي يستاهل"

مريضة سرطان: "خدت الجرعة وروحت أنتخب.. السيسي يستاهل"
محافظ أسيوط يتفقد لجان أبنوب للاطمئنان على سير العملية الانتخابية

محافظ أسيوط يتفقد لجان أبنوب للاطمئنان على سير العملية الانتخابية
"مصطفى" يدلي بصوته في الانتخابات على كرسي متحرك: "يا رب النصر لمصر"

"مصطفى" يدلي بصوته في الانتخابات على كرسي متحرك: "يا رب النصر لمصر"
بعد قليل.. فتح باب اللجان المحيطة بحي الشيراتون

بعد قليل.. فتح باب اللجان المحيطة بحي الشيراتون
شريف إسماعيل: أتوقع إقبالا كبيرا على اللجان في الفترة المسائية

شريف إسماعيل: أتوقع إقبالا كبيرا على اللجان في الفترة المسائية
تزايد الإقبال على اللجان الانتخابية بالسويس

تزايد الإقبال على اللجان الانتخابية بالسويس
نقيب المعلمين بطنطا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

نقيب المعلمين بطنطا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
بالصور| طارق عامر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية: نزلنا ندافع عن بلدنا

بالصور| طارق عامر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية: نزلنا ندافع عن بلدنا
رئيس الوزراء: العمليات الإرهابية لن تؤثر مطلقا على إقبال المواطنين

رئيس الوزراء: العمليات الإرهابية لن تؤثر مطلقا على إقبال المواطنين
محافظ أسيوط يتابع سير عمل العملية الانتخابية بلجان القرى

محافظ أسيوط يتابع سير عمل العملية الانتخابية بلجان القرى
حربي الجزار يقدم 4 تكاتك و2 ميكروباص لأهالي الشرابية لـ"الانتخابات"

حربي الجزار يقدم 4 تكاتك و2 ميكروباص لأهالي الشرابية لـ"الانتخابات"
محافظ سوهاج: 12500 ناخب أدلوا بأصواتهم بمركزي المنشاة والعسيرات

محافظ سوهاج: 12500 ناخب أدلوا بأصواتهم بمركزي المنشاة والعسيرات
الناخبون يتوافدون على لجان الانتخابات في أسوان بعد فتح أبوابها

الناخبون يتوافدون على لجان الانتخابات في أسوان بعد فتح أبوابها
ارتفاع إقبال سيدات بلجان زفتى بالغربية وطوابير زحام للإدلاء بأصواتهن

ارتفاع إقبال سيدات بلجان زفتى بالغربية وطوابير زحام للإدلاء بأصواتهن
رئيس "محلية دار السلام": اتخذنا جميع الإجراءات اللازمة لتأمين الناخبين

رئيس "محلية دار السلام": اتخذنا جميع الإجراءات اللازمة لتأمين الناخبين
"الوطنية للانتخابات": المشاركة في "الرئاسية" دليل على الديمقراطية

"الوطنية للانتخابات": المشاركة في "الرئاسية" دليل على الديمقراطية
محافظ الدقهلية: الإقبال رسالة للعالم برغبة المصريين في استقرار الوطن

محافظ الدقهلية: الإقبال رسالة للعالم برغبة المصريين في استقرار الوطن
انتظار الناخبين بـ"جيل 2000" لحين إعادة فتح اللجان بأكتوبر

انتظار الناخبين بـ"جيل 2000" لحين إعادة فتح اللجان بأكتوبر
بالصور| رئيس "سيدي سالم" يدلي بصوته في الانتخابات ويشيد بتأمين اللجان

بالصور| رئيس "سيدي سالم" يدلي بصوته في الانتخابات ويشيد بتأمين اللجان
محافظ الشرقية يتفقد بعض اللجان الانتخابية

محافظ الشرقية يتفقد بعض اللجان الانتخابية
قائد الأسطول البحري الجنوبي يتفقد لجان سفاجا 

قائد الأسطول البحري الجنوبي يتفقد لجان سفاجا 
رئيس الوزراء: الانتخابات تسير بشكل منتظم ولا توجد مشكلات

رئيس الوزراء: الانتخابات تسير بشكل منتظم ولا توجد مشكلات
مسيرة بأشمون احتفالا بالانتخابات ولدعوة المواطنين للمشاركة

مسيرة بأشمون احتفالا بالانتخابات ولدعوة المواطنين للمشاركة
البدوي يدلي بصوته الانتخابي بمسقط رأسه في طنطا

البدوي يدلي بصوته الانتخابي بمسقط رأسه في طنطا
مدير أمن دمياط يتفقد اللجان الانتخابية بالبصارطة

مدير أمن دمياط يتفقد اللجان الانتخابية بالبصارطة
تخصيص 3 لجان للمغتربين بالسويس وتوفير سيارة لنقلهم لمقر لجانهم

تخصيص 3 لجان للمغتربين بالسويس وتوفير سيارة لنقلهم لمقر لجانهم
رغم "الزحمة".. كبار السن والنساء بمقدمة صفوف الناخبين في المرج

رغم "الزحمة".. كبار السن والنساء بمقدمة صفوف الناخبين في المرج
ائتلاف "حب الوطن" يحشد المواطنين للمشاركة بالانتخابات بالغربية

ائتلاف "حب الوطن" يحشد المواطنين للمشاركة بالانتخابات بالغربية
بالمخالفة للأعراف.. مشاركة قوية للمرأة بالمناطق الحدودية الغربية

بالمخالفة للأعراف.. مشاركة قوية للمرأة بالمناطق الحدودية الغربية
استئناف عملية التصويت في "فاطمة الزهراء" بالموسكي.. وطابوران للناخبين

استئناف عملية التصويت في "فاطمة الزهراء" بالموسكي.. وطابوران للناخبين
القبائل البدوية تتصدر المشهد بمدينة رأس سدر في انتخابات الرئاسة

القبائل البدوية تتصدر المشهد بمدينة رأس سدر في انتخابات الرئاسة
تواضروس: السيسي يتمتع بشعبية كبيرة والمواطنون يرغبون في إعادة انتخابه

تواضروس: السيسي يتمتع بشعبية كبيرة والمواطنون يرغبون في إعادة انتخابه
محافظ الشرقية يتفقد 3 لجان انتخابية

محافظ الشرقية يتفقد 3 لجان انتخابية
أمين عام "دعم مصر" يدلى بصوته في الانتخابات

أمين عام "دعم مصر" يدلى بصوته في الانتخابات
اللجان الفرعية في بولاق أبو العلا تفتح أبوابها أمام الناخبين

اللجان الفرعية في بولاق أبو العلا تفتح أبوابها أمام الناخبين
بالصور| مدير أمن الغربية يتفقد عمليات التصويت وتأمين لجان الانتخابية

بالصور| مدير أمن الغربية يتفقد عمليات التصويت وتأمين لجان الانتخابية
مسيرة طلابية للحث على المشاركة في الانتخابات بالمنيا

مسيرة طلابية للحث على المشاركة في الانتخابات بالمنيا
إقبال كثيف على الانتخابات بمسقط رأس الشهيد أحمد منسي

إقبال كثيف على الانتخابات بمسقط رأس الشهيد أحمد منسي
محمد يبحث عن المشاركة والإيجابية بقدم صناعية: "بلدنا ولازم نقف جنبها"

محمد يبحث عن المشاركة والإيجابية بقدم صناعية: "بلدنا ولازم نقف جنبها"
وكيل لجنة الشؤون العربية بالبرلمان يدلي بصوته في الانتخابات بالشرقية

وكيل لجنة الشؤون العربية بالبرلمان يدلي بصوته في الانتخابات بالشرقية
تسهيلات لأعضاء التدريس والموظفين بجامعة المنيا للمشاركة في الانتخابات

تسهيلات لأعضاء التدريس والموظفين بجامعة المنيا للمشاركة في الانتخابات
مدير أمن البحر الأحمر يتفقد سير العملية الانتخابية فى الغردقة

مدير أمن البحر الأحمر يتفقد سير العملية الانتخابية فى الغردقة
المطرب لؤي يدلي بصوته

المطرب لؤي يدلي بصوته
حساسين يقف في طابور الناخبين انتظارا لدوره بأبو رواش

حساسين يقف في طابور الناخبين انتظارا لدوره بأبو رواش
"ائتلاف نزاهة": إقبال كثيف في محافظات القاهرة والشرقية والإسكندرية

"ائتلاف نزاهة": إقبال كثيف في محافظات القاهرة والشرقية والإسكندرية
وزير التنمية: إقبال من أهالي بئر العبد بسيناء على اللجان الانتخابية

وزير التنمية: إقبال من أهالي بئر العبد بسيناء على اللجان الانتخابية
بالصور| رئيس مدينة المحلة يتفقد اللجان الانتخابات

بالصور| رئيس مدينة المحلة يتفقد اللجان الانتخابات
مطران ومدير "أوقاف" ميت غمر يدلي بصوته في الانتخابات

مطران ومدير "أوقاف" ميت غمر يدلي بصوته في الانتخابات
محافظ السويس يدلي بصوته في "الخليلية": حريصون على استقرار البلاد

محافظ السويس يدلي بصوته في "الخليلية": حريصون على استقرار البلاد
وزير الصحة: التعامل مع 16 حالة طارئة خلال أول أيام الانتخابات

وزير الصحة: التعامل مع 16 حالة طارئة خلال أول أيام الانتخابات
رئيس حي غرب ببورسعيد: الإقبال كثيف في كل اللجان

رئيس حي غرب ببورسعيد: الإقبال كثيف في كل اللجان
6050 ناخبا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بجنوب سيناء

6050 ناخبا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بجنوب سيناء
بالصور| عفاف شعيب تدلي بصوتها في الانتخابات: مصر تشهد يوما تاريخيا

بالصور| عفاف شعيب تدلي بصوتها في الانتخابات: مصر تشهد يوما تاريخيا
ناخبون يرفعون رايات وأعلام مصر أثناء إدلائهم بأصواتهم بلجان السنطة

ناخبون يرفعون رايات وأعلام مصر أثناء إدلائهم بأصواتهم بلجان السنطة
خديجة عذراء بعد الـ50 تحلم بمهاتفة الرئيس: "حلمي الأخير"

خديجة عذراء بعد الـ50 تحلم بمهاتفة الرئيس: "حلمي الأخير"
عجوز "80 سنة" تنتخب بكفر الشيخ: "أنا بحب السيسي.. بحسه ابني مش رئيسي"

عجوز "80 سنة" تنتخب بكفر الشيخ: "أنا بحب السيسي.. بحسه ابني مش رئيسي"
محمود الشريف: تلقينا شكاوى واستفسارات وتم التعامل معها

محمود الشريف: تلقينا شكاوى واستفسارات وتم التعامل معها
محافظ بني سويف: لم نرصد أي معوقات تؤثر على سير الانتخابات

محافظ بني سويف: لم نرصد أي معوقات تؤثر على سير الانتخابات
لجان قنا تستأنف عمليات التصويت  

لجان قنا تستأنف عمليات التصويت  
أسقف أسيوط وتوابعها: اختياري للسيسي ردا للجميل

أسقف أسيوط وتوابعها: اختياري للسيسي ردا للجميل
"الاستعلامات": لا مشكلات تواجه الإعلام الأجنبي في تغطية الانتخابات

"الاستعلامات": لا مشكلات تواجه الإعلام الأجنبي في تغطية الانتخابات
"أحمد" حول سيارته لـ"دي جي" يحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات

"أحمد" حول سيارته لـ"دي جي" يحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات
محافظ الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بمدينة الزقازيق
"أبو العينين" تدفع بأتوبيسات لنقل الناخبين لمقار الانتخابات في الجيزة

"أبو العينين" تدفع بأتوبيسات لنقل الناخبين لمقار الانتخابات في الجيزة
مواطنة لمحافظ الإسماعيلية أثناء إدلاءه بصوته: "غير السيسي ميلزمناش"

مواطنة لمحافظ الإسماعيلية أثناء إدلاءه بصوته: "غير السيسي ميلزمناش"
مسيرات بالسويس لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

مسيرات بالسويس لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات
إقبال كثيف على لجان مدينتي السلام والنهضة.. وطوابير "طويلة" للناخبين

إقبال كثيف على لجان مدينتي السلام والنهضة.. وطوابير "طويلة" للناخبين
بالصور| "مستقبل وطن" يساهم في نقل الناخبين لمقرات اللجان بأسيوط

بالصور| "مستقبل وطن" يساهم في نقل الناخبين لمقرات اللجان بأسيوط
إعادة فتح اللجان الانتخابية أمام المواطنين في مركز البدرشين

إعادة فتح اللجان الانتخابية أمام المواطنين في مركز البدرشين
رئيس "الصناعات الغذائية" يصوت: مصر قادرة على قيادة الشرق الأوسط

رئيس "الصناعات الغذائية" يصوت: مصر قادرة على قيادة الشرق الأوسط
راحة بلجان جنوب سيناء لمدة ساعة وفقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات

راحة بلجان جنوب سيناء لمدة ساعة وفقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات
لجان "منية سندوب" في الدقهلية تفتح أبوابها أمام الناخبين

لجان "منية سندوب" في الدقهلية تفتح أبوابها أمام الناخبين
هاني شاكر يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

هاني شاكر يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة
"انزل يا مصري" مسيرة لـ"مستقبل وطن" والبنك الزراعي بالغربية

"انزل يا مصري" مسيرة لـ"مستقبل وطن" والبنك الزراعي بالغربية
أثناء تفقده اللجان الانتخابية.. محافظ الوادي الجديد يلتقي أعضاء "شارك"

أثناء تفقده اللجان الانتخابية.. محافظ الوادي الجديد يلتقي أعضاء "شارك"
وكيل "أوقاف الإسكندرية" وقيادات الوزارة يدلون بأصواتهم

وكيل "أوقاف الإسكندرية" وقيادات الوزارة يدلون بأصواتهم
رئيس قطاع القاهرة الجديدة يتابع سير الانتخابات في مدينة الشروق

رئيس قطاع القاهرة الجديدة يتابع سير الانتخابات في مدينة الشروق
بالصور| "حمادة" يخصص حافلته لنقل الناخبين بالمجان في 3 انتخابات

بالصور| "حمادة" يخصص حافلته لنقل الناخبين بالمجان في 3 انتخابات
"التحالف المصري" يطالب بتوفير لجنة مغتربين بالبحر الأحمر

"التحالف المصري" يطالب بتوفير لجنة مغتربين بالبحر الأحمر
داليا يوسف: مراقبان من "الكونجرس وهوبكنز" يتابعون سير الانتخابات

داليا يوسف: مراقبان من "الكونجرس وهوبكنز" يتابعون سير الانتخابات
غرفة عمليات نقابة المعلمين: التصويت يسير بشكل منتظم

غرفة عمليات نقابة المعلمين: التصويت يسير بشكل منتظم
الشباب ينظمون طوابير الناخبين أمام لجان الاقتراع بالدقهلية

الشباب ينظمون طوابير الناخبين أمام لجان الاقتراع بالدقهلية
أغاني وزغاريد أمام مقر حزب موسى

أغاني وزغاريد أمام مقر حزب موسى
سيارة شرطة لنقل عجوز للتصويت بالعاشر من رمضان

سيارة شرطة لنقل عجوز للتصويت بالعاشر من رمضان
"خير أجناد الأرض".. جندي يحمل مسنة حتى لجنة انتخابها في البحيرة

"خير أجناد الأرض".. جندي يحمل مسنة حتى لجنة انتخابها في البحيرة
"الوطنية للانتخابات": إعلان النتائج من اختصاص الهيئة 2 أبريل

"الوطنية للانتخابات": إعلان النتائج من اختصاص الهيئة 2 أبريل
أهالي شمال سيناء يتوافدون على اللجان: خروجنا للرد على المغرضين

أهالي شمال سيناء يتوافدون على اللجان: خروجنا للرد على المغرضين
مجلس جامعة المنوفية يدعو أعضاء التدريس والعاملين للمشاركة في التصويت

مجلس جامعة المنوفية يدعو أعضاء التدريس والعاملين للمشاركة في التصويت
بعد قليل| الجندي يتفقد غرفة عمليات محافظة القاهرة

بعد قليل| الجندي يتفقد غرفة عمليات محافظة القاهرة
رئيسة الإذاعة تدلي بصوتها في "أحمد أبوالدهب" بالدقي

رئيسة الإذاعة تدلي بصوتها في "أحمد أبوالدهب" بالدقي
استنفار أمني أمام اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة

استنفار أمني أمام اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة
""ساندي" تدلي بصوتها في التجمع الخامس

""ساندي" تدلي بصوتها في التجمع الخامس
"قومي حقوق الإنسان" يوفد بعثات لمتابعة الانتخابات بالمحافظات

"قومي حقوق الإنسان" يوفد بعثات لمتابعة الانتخابات بالمحافظات
محافظ الأقصر: النساء يتصدرن المشهد الانتخابي

محافظ الأقصر: النساء يتصدرن المشهد الانتخابي
محافظ أسوان يدلي بصوته في "محمد منير": أتابع الانتخابات أولا بأول

محافظ أسوان يدلي بصوته في "محمد منير": أتابع الانتخابات أولا بأول
سكرتير عام المنوفية يتفقد سير العملية الانتخابية في "الثانوية بنات"

سكرتير عام المنوفية يتفقد سير العملية الانتخابية في "الثانوية بنات"
"الوطنية للانتخابات": لم نتلق شكاوى عن وجود "تصويت جماعي" باللجان

"الوطنية للانتخابات": لم نتلق شكاوى عن وجود "تصويت جماعي" باللجان
نواب برلمان بالجيزة يوفرون سيارات لنقل الناخبين إلى مقار اللجان

نواب برلمان بالجيزة يوفرون سيارات لنقل الناخبين إلى مقار اللجان
مسيرة لشباب "الوفد" برأس غارب في البحر الأحمر دعما للسيسي بـ"ألرئاسة"

مسيرة لشباب "الوفد" برأس غارب في البحر الأحمر دعما للسيسي بـ"ألرئاسة"
"العناني": حرصنا على مغادرة الولايات المتحدة مبكرا للحاق بالانتخابات

"العناني": حرصنا على مغادرة الولايات المتحدة مبكرا للحاق بالانتخابات
استئناف عملية التصويت بعد الاستراحة بمنشأة ناصر

استئناف عملية التصويت بعد الاستراحة بمنشأة ناصر
بالصور| محافظ قنا ومدير الأمن يتابعان سير العملية الانتخابية

بالصور| محافظ قنا ومدير الأمن يتابعان سير العملية الانتخابية
وزير التموين يدلي بصوته في العجوزة: "واجب وطني ومساندة للدولة"

وزير التموين يدلي بصوته في العجوزة: "واجب وطني ومساندة للدولة"
توافد الناخبون أمام مدرسة فاطمة الزهراء بالموسكي قبل انتهاء الاستراحة

توافد الناخبون أمام مدرسة فاطمة الزهراء بالموسكي قبل انتهاء الاستراحة
"آنجيل" صاحبة 70عاما: السيسي وفر لنا الأمن والأمان والتموين "ببلاش"

"آنجيل" صاحبة 70عاما: السيسي وفر لنا الأمن والأمان والتموين "ببلاش"
سيارة نقل كبيرة تجوب شوارع الفيوم بصوت "آلة تنبيه" لدعوة الناخبين

سيارة نقل كبيرة تجوب شوارع الفيوم بصوت "آلة تنبيه" لدعوة الناخبين
بالصور| رئيس جامعة المنوفية ينتخب في شبين الكوم: "الصوت أمانة"

بالصور| رئيس جامعة المنوفية ينتخب في شبين الكوم: "الصوت أمانة"
مسيرة لـ"سيدات النور" في البحيرة تأييدا للسيسي

مسيرة لـ"سيدات النور" في البحيرة تأييدا للسيسي
محافظ الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بمركز ومدينة ههيا

محافظ الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بمركز ومدينة ههيا
وسيلة للدعاية الانتخابية تثير الجدل في السيدة عائشة: "إوعى حد يحوشك"

وسيلة للدعاية الانتخابية تثير الجدل في السيدة عائشة: "إوعى حد يحوشك"
الفريق جلال هريدي يدلي بصوته بالانتخابات: انزل وشارك لبناء مستقبل مصر

الفريق جلال هريدي يدلي بصوته بالانتخابات: انزل وشارك لبناء مستقبل مصر
عادل إمام يدلي بصوته في مدرسة "بدر" بالدقي

عادل إمام يدلي بصوته في مدرسة "بدر" بالدقي
"الوطنية للانتخابات": إقبال كثيف في اليوم الأول للاقتراع الرئاسي

"الوطنية للانتخابات": إقبال كثيف في اليوم الأول للاقتراع الرئاسي
إقبال على لجان مدرسة بهتيم الإعدادية للبنات

إقبال على لجان مدرسة بهتيم الإعدادية للبنات
وليد حاملا صورة الرئيس: لو ابويا نزل الانتخابات برضوا هختار السيسي

وليد حاملا صورة الرئيس: لو ابويا نزل الانتخابات برضوا هختار السيسي
"مستقبل وطن": نقاط إرشادية لمساعدة المواطنين على التصويت بالمنوفية

"مستقبل وطن": نقاط إرشادية لمساعدة المواطنين على التصويت بالمنوفية
"الوطنية للانتخابات": حذف مليون ونصف من قاعدة البيانات

"الوطنية للانتخابات": حذف مليون ونصف من قاعدة البيانات
نصف يوم إجازة لموظفي "التنمية المحلية" للمشاركة في الانتخابات

نصف يوم إجازة لموظفي "التنمية المحلية" للمشاركة في الانتخابات
"الوطنية للانتخابات": شكوى غلق إحدى اللجان غير صحيحة

"الوطنية للانتخابات": شكوى غلق إحدى اللجان غير صحيحة
"على العكاز من الجيزة لأرض اللوا".. الحاج حسن: "أنا 80 سنة ومش سلبي"

"على العكاز من الجيزة لأرض اللوا".. الحاج حسن: "أنا 80 سنة ومش سلبي"
"الوطنية للانتخابات":الفرز نهاية اليوم الثالث..والتصويت ممتد لآخر ناخب

"الوطنية للانتخابات":الفرز نهاية اليوم الثالث..والتصويت ممتد لآخر ناخب
بالصور| وزير الداخلية يتابع الانتخابات من "غرفة العمليات"

بالصور| وزير الداخلية يتابع الانتخابات من "غرفة العمليات"
"أنت الأمل" تدفع بأتوبيسات لنقل المواطنين إلى مقار اللجان الانتخابية

"أنت الأمل" تدفع بأتوبيسات لنقل المواطنين إلى مقار اللجان الانتخابية
الوطنية للانتخابات: 7محافظات الأعلى تصويتا.. وتأخر 12 لجنة عن الاقتراع

الوطنية للانتخابات: 7محافظات الأعلى تصويتا.. وتأخر 12 لجنة عن الاقتراع
الناخبون يتوافدون على لجان منشأة ناصر منتظرين فتح اللجان للتصويت

الناخبون يتوافدون على لجان منشأة ناصر منتظرين فتح اللجان للتصويت
محافظ الإسكندرية يتلقط صورة مع طفلة بـ"الحبر الفسفوري"

محافظ الإسكندرية يتلقط صورة مع طفلة بـ"الحبر الفسفوري"
طالبات يرقصن بالأعلام على أنغام "قالوا إيه" أمام لجان الانتخابات بشبرا

طالبات يرقصن بالأعلام على أنغام "قالوا إيه" أمام لجان الانتخابات بشبرا
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يؤدون نشيد "قالوا إيه" أمام لجنة انتخابية

تلاميذ مدرسة بالبحيرة يؤدون نشيد "قالوا إيه" أمام لجنة انتخابية
"الوطنية للانتخابات": سمحنا للجميع بتفقد اللجان.. "ليس لدينا ما نخفيه"

"الوطنية للانتخابات": سمحنا للجميع بتفقد اللجان.. "ليس لدينا ما نخفيه"
حملة "دعم مصر" بحدائق القبة: "لو احنا مانزلناش مين اللي هينزل؟"

حملة "دعم مصر" بحدائق القبة: "لو احنا مانزلناش مين اللي هينزل؟"
حمدي الكنيسي يدلى بصوته ويشيد بالتغطية الإعلامية لانتخابات الرئاسة

حمدي الكنيسي يدلى بصوته ويشيد بالتغطية الإعلامية لانتخابات الرئاسة
أحمد السقا يدلي بصوته في "ميت عقبة".. ويلتقط صورا مع قوات التأمين

أحمد السقا يدلي بصوته في "ميت عقبة".. ويلتقط صورا مع قوات التأمين
مواطنون يرقصون على أنغام الأغاني الوطنية في ساعة الاستراحة بالدقي

مواطنون يرقصون على أنغام الأغاني الوطنية في ساعة الاستراحة بالدقي
"كريم".. يبيع الإعلام أمام لجنة الانتخابات بالساحل: "بحب السيسي"

"كريم".. يبيع الإعلام أمام لجنة الانتخابات بالساحل: "بحب السيسي"
بالصور| وزير الآثار يدلي بصوته عقب الوصول من أمريكا مباشرة

بالصور| وزير الآثار يدلي بصوته عقب الوصول من أمريكا مباشرة
"الوطنية للانتخابات": المغتربون يصوتون باللجان المسجلة أو الأصلية فقط

"الوطنية للانتخابات": المغتربون يصوتون باللجان المسجلة أو الأصلية فقط
وزير الداخلية يوجه مديري الأمن بالتفاعل الفوري مع بلاغات الناخبين

وزير الداخلية يوجه مديري الأمن بالتفاعل الفوري مع بلاغات الناخبين
أرملة الشهيد المنسي: "ابني طلب يروح الانتخابات بالزي العسكري"

أرملة الشهيد المنسي: "ابني طلب يروح الانتخابات بالزي العسكري"
بالصور| إقبال كبير بمدرسة جمال عبدالناصر في المرج

بالصور| إقبال كبير بمدرسة جمال عبدالناصر في المرج
حسين زين: وفرنا كل اللإمكانات البشرية والفنية لنقل العرس الديمقراطي

حسين زين: وفرنا كل اللإمكانات البشرية والفنية لنقل العرس الديمقراطي
ليلى علوي بعد الإدلاء بصوتها: "مبسوطة لمشاركتي في الانتخابات"

ليلى علوي بعد الإدلاء بصوتها: "مبسوطة لمشاركتي في الانتخابات"
والدة شهيد بالوادي الجديد: نزلت الانتخابات ودعوت أصدقائي وأقاربي

والدة شهيد بالوادي الجديد: نزلت الانتخابات ودعوت أصدقائي وأقاربي
ملصقات للتوعية بالمشاركة الانتخابية الصحيحة على جدران لجان النزهة

ملصقات للتوعية بالمشاركة الانتخابية الصحيحة على جدران لجان النزهة
"صحة الإسكندرية": لم نستقبل أي حالات مرضية لناخبين حتى الآن

"صحة الإسكندرية": لم نستقبل أي حالات مرضية لناخبين حتى الآن
وكيل "أوقاف البحر الأحمر": الرصاص الغادر لن يمنعنا من التصويت

وكيل "أوقاف البحر الأحمر": الرصاص الغادر لن يمنعنا من التصويت
وزير التعليم السابق: عبر عن رأيك لتكون شريك ونستكمل مسيرة التنمية

وزير التعليم السابق: عبر عن رأيك لتكون شريك ونستكمل مسيرة التنمية
"الوطنية للانتخابات": كثافة التصويت بشمال سيناء تعلن أنه "يوم الكرامة"

"الوطنية للانتخابات": كثافة التصويت بشمال سيناء تعلن أنه "يوم الكرامة"
بالفيديو| شرطي يستقبل الناخبين بالأحضان في حلوان

بالفيديو| شرطي يستقبل الناخبين بالأحضان في حلوان
برلماني يدلي بصوته: المشاركة الواسعة بالانتخابات دليل على وعي الشعب

برلماني يدلي بصوته: المشاركة الواسعة بالانتخابات دليل على وعي الشعب
بعثة الاتحاد الإفريقي تتابع اللجان الانتحابية في البحيرة

بعثة الاتحاد الإفريقي تتابع اللجان الانتحابية في البحيرة
"كلنا معاك": المواطن المصري قادر على استيعاب التحديات

"كلنا معاك": المواطن المصري قادر على استيعاب التحديات
محافظ سوهاج: تزايد الناخبين بمدينة طما للإدلاء بأصواتهم

محافظ سوهاج: تزايد الناخبين بمدينة طما للإدلاء بأصواتهم
بالصور| وفد إفريقي يتفقد سير الانتخابات بلجان سنورس في الفيوم

بالصور| وفد إفريقي يتفقد سير الانتخابات بلجان سنورس في الفيوم
بالصور| "طبل وتحطيب".. مصريون يحولون الانتخابات لـ"عرس ديموقراطي"

بالصور| "طبل وتحطيب".. مصريون يحولون الانتخابات لـ"عرس ديموقراطي"
استمرار توافد الناخبين في الأزبكية.. وناخبة لـ"الوطن": "بحب السيسي"

استمرار توافد الناخبين في الأزبكية.. وناخبة لـ"الوطن": "بحب السيسي"
بالصور| وفاء عامر: المصريون برهنوا على أصالة معدنهم الأصيل

بالصور| وفاء عامر: المصريون برهنوا على أصالة معدنهم الأصيل
الأنبا أرميا بعد الإدلاء بصوته: "من يرفض المشاركة مثل الجندي الهارب"

الأنبا أرميا بعد الإدلاء بصوته: "من يرفض المشاركة مثل الجندي الهارب"
"الوطنية للانتخابات": يجوز التصويت ببطاقة غير سارية..وهناك كثافة تصويت

"الوطنية للانتخابات": يجوز التصويت ببطاقة غير سارية..وهناك كثافة تصويت
مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد عددا من لجان البحيرة

مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد عددا من لجان البحيرة
إغلاق لجنة مدرسة رفاعة الطهطاوي في بولاق الدكرور لاستراحة الغداء

إغلاق لجنة مدرسة رفاعة الطهطاوي في بولاق الدكرور لاستراحة الغداء
جيهان منصور تشارك في تغطية الانتخابات الرئاسية على "الحياة"

جيهان منصور تشارك في تغطية الانتخابات الرئاسية على "الحياة"
بدء استراحة القضاة بالبدرشين والحوامدية

بدء استراحة القضاة بالبدرشين والحوامدية
التحالف المصري لحقوق الإنسان: غالبية الناخبين من كبار السن بالإسكندرية

التحالف المصري لحقوق الإنسان: غالبية الناخبين من كبار السن بالإسكندرية
مدير أمن الجيزة يلتقط صورا تذكارية مع الناخبين خلال جولة تفقدية يالهرم

مدير أمن الجيزة يلتقط صورا تذكارية مع الناخبين خلال جولة تفقدية يالهرم
الإعلامي شريف فؤاد يدلي بصوته في مدينة نصر.. ويدعو المواطنين للمشاركة

الإعلامي شريف فؤاد يدلي بصوته في مدينة نصر.. ويدعو المواطنين للمشاركة
إقبال كثيف للناخبين على اللجان الانتخابية بمدينة شرم الشيخ

إقبال كثيف للناخبين على اللجان الانتخابية بمدينة شرم الشيخ
إقبال كبير على لجان السيدة زينب والدرب الأحمر مع انتهاء داوم الموظفين

إقبال كبير على لجان السيدة زينب والدرب الأحمر مع انتهاء داوم الموظفين
محافظ الوادي الجديد: كبار السن أكثر مشاركة في الانتخابات

محافظ الوادي الجديد: كبار السن أكثر مشاركة في الانتخابات
سماح عمار: أدليت بصوتي قبل تقديم الفقرة المفتوحة بالتلفزيون المصري

سماح عمار: أدليت بصوتي قبل تقديم الفقرة المفتوحة بالتلفزيون المصري
"الوطنية للانتخابات": 12 لجنة فقط تأخرت في الفتح بحد أقصى نصف ساعة

"الوطنية للانتخابات": 12 لجنة فقط تأخرت في الفتح بحد أقصى نصف ساعة
"عمى البصر ولا البصيرة".. مكفوفون يشاركون بانتخابات الرئاسة في الأقصر

"عمى البصر ولا البصيرة".. مكفوفون يشاركون بانتخابات الرئاسة في الأقصر
منظقة حقوق الإنسان في الإسكندرية: اللجان النسائية شهدت إقبالا ملحوظا

منظقة حقوق الإنسان في الإسكندرية: اللجان النسائية شهدت إقبالا ملحوظا
أمين خارجية النواب:"ستات مصر قاموا بالواجب والرجال سيشاركون بعد عملهم"

أمين خارجية النواب:"ستات مصر قاموا بالواجب والرجال سيشاركون بعد عملهم"
نائب شمال سيناء: الأهالي تعمدوا تحدي الظروف والإدلاء بأصواتهم

نائب شمال سيناء: الأهالي تعمدوا تحدي الظروف والإدلاء بأصواتهم
بالصور| إقبال كبير على لجان المنصورة تزامنا مع خروج الموظفين من عملهم

بالصور| إقبال كبير على لجان المنصورة تزامنا مع خروج الموظفين من عملهم
بدء فترة الراحة بلجان "منية سندوب" بالدقهلية

بدء فترة الراحة بلجان "منية سندوب" بالدقهلية
البواخر السياحية تطلق صافرات وبعض السياح يرفعون أعلام مصر بأسوان

البواخر السياحية تطلق صافرات وبعض السياح يرفعون أعلام مصر بأسوان
"العجوز والمصاب".. الجاران يسكنان ألمهما بالمشاركة في الانتخابات

"العجوز والمصاب".. الجاران يسكنان ألمهما بالمشاركة في الانتخابات
"الوطنية للانتخابات": من يحق لهم التصويت 50.4% ذكورا و49.6% إناثا

"الوطنية للانتخابات": من يحق لهم التصويت 50.4% ذكورا و49.6% إناثا
المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية يدلي بصوته في التجمع الخامس

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية يدلي بصوته في التجمع الخامس
نائب وزير الزراعة تدلي بصوتها في أكتوبر: نعيش فترة ديمقراطية

نائب وزير الزراعة تدلي بصوتها في أكتوبر: نعيش فترة ديمقراطية
مرور جنوب سيناء: وضع خطة مرورية لتسهيل الحركة خلال أيام الانتخابات

مرور جنوب سيناء: وضع خطة مرورية لتسهيل الحركة خلال أيام الانتخابات
مطران البحيرة: المشاركة في الانتخابات واجب وطني

مطران البحيرة: المشاركة في الانتخابات واجب وطني
قيادات جامعة أسوان يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

قيادات جامعة أسوان يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
رئيس جامعة القاهرة يدلي بصوته في الشيخ زايد: "واجب وطني"

رئيس جامعة القاهرة يدلي بصوته في الشيخ زايد: "واجب وطني"
بدء استراحة القضاة بالشوبك الغربي والصف والعياط بالجيزة

بدء استراحة القضاة بالشوبك الغربي والصف والعياط بالجيزة
إغلاق لجان بولاق أبوالعلا لمدة ساعة استراحة

إغلاق لجان بولاق أبوالعلا لمدة ساعة استراحة
إغلاق اللجان بأسوان لمدة ساعة للراحة

إغلاق اللجان بأسوان لمدة ساعة للراحة
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يدلي بصوته في التجمع

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يدلي بصوته في التجمع
بث مباشر| "الوطنية للانتخابات" تعلن نتائج سير العملية التصويتية

بث مباشر| "الوطنية للانتخابات" تعلن نتائج سير العملية التصويتية
السفارة الأمريكية في القاهرة: متأثرون جدا بحماس الناخبين

السفارة الأمريكية في القاهرة: متأثرون جدا بحماس الناخبين
مجموعات شبابية تدل الناخبين على أماكن تصويتهم بلجان منشأة ناصر

مجموعات شبابية تدل الناخبين على أماكن تصويتهم بلجان منشأة ناصر
رئيس "الانتخابية بالسلام": الإقبال كبير.. واستراحة ساعة بجميع اللجان

رئيس "الانتخابية بالسلام": الإقبال كبير.. واستراحة ساعة بجميع اللجان
ناخبة بالتبين: "نزلنا بالعند في قوى الشر.. والإقبال على عينك يا تاجر"

ناخبة بالتبين: "نزلنا بالعند في قوى الشر.. والإقبال على عينك يا تاجر"
محافظ السويس يتفقد بعض اللجان الانتخابية

محافظ السويس يتفقد بعض اللجان الانتخابية
رئيس لجنة فرعية ببولاق: الإقبال جيد ولا توجد مشاكل بالانتخابات

رئيس لجنة فرعية ببولاق: الإقبال جيد ولا توجد مشاكل بالانتخابات
عمداء كليات جامعة حلوان يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية

عمداء كليات جامعة حلوان يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية
"زينب" عمرها 84 عاما تحدت مشقة الصيام لتنتخب: "صوروا صباعي بالفسفور"

"زينب" عمرها 84 عاما تحدت مشقة الصيام لتنتخب: "صوروا صباعي بالفسفور"
نقيب المعلمين يتفقد سير الانتخابات في بورسعيد: نخوض أنبل معركة

نقيب المعلمين يتفقد سير الانتخابات في بورسعيد: نخوض أنبل معركة
محافظ الشرقية يشيد بتأمين لجان الانتخاب.. ويؤكد: التصويت يسير بشكل جيد

محافظ الشرقية يشيد بتأمين لجان الانتخاب.. ويؤكد: التصويت يسير بشكل جيد
بـ"الأفرول والخوذة"... عمال العاصمة الإدارية يصوتون وسط الصحراء

بـ"الأفرول والخوذة"... عمال العاصمة الإدارية يصوتون وسط الصحراء
غلق اللجان الانتخابية في قنا لمدة ساعة للراحة

غلق اللجان الانتخابية في قنا لمدة ساعة للراحة
أمين مجلس الدولة: إقبال حاشد على مستوى اللجان الفرعية للانتخابات

أمين مجلس الدولة: إقبال حاشد على مستوى اللجان الفرعية للانتخابات
رئيس "الأعلى لتنظيم الإعلام": الإقبال على انتخابات الرئاسة كبير ومشرف

رئيس "الأعلى لتنظيم الإعلام": الإقبال على انتخابات الرئاسة كبير ومشرف
أول انتخابات في الأسمرات.. الدولة سهلت التصويت والأهالي: "هنكمل حلمنا"

أول انتخابات في الأسمرات.. الدولة سهلت التصويت والأهالي: "هنكمل حلمنا"
"الشباب" بأجهزة كمبيوتر أمام لجان الوادي الجديد للتسهيل على الناخبين

"الشباب" بأجهزة كمبيوتر أمام لجان الوادي الجديد للتسهيل على الناخبين
"تنفيذي دكرنس" ينظم مسيرة إلى لجنة التصويت بـ"علي مبارك"

"تنفيذي دكرنس" ينظم مسيرة إلى لجنة التصويت بـ"علي مبارك"
رؤساء أحياء الإسكندرية يتفقدون اللجان للتأكد من انتظام الانتخابات

رؤساء أحياء الإسكندرية يتفقدون اللجان للتأكد من انتظام الانتخابات
مسن ينتخب بكرسي متحرك على وقع "الزغاريد" بسفاجا: "تحيا مصر"

مسن ينتخب بكرسي متحرك على وقع "الزغاريد" بسفاجا: "تحيا مصر"
أحزاب وجمعيات أهلية تنظم مسيرة بالسيارات لنقل الناخبين في السلام

أحزاب وجمعيات أهلية تنظم مسيرة بالسيارات لنقل الناخبين في السلام
"القومي للإعاقة": المعاقون يشاركون في الانتخابات وغرفة عملياتنا تتواصل

"القومي للإعاقة": المعاقون يشاركون في الانتخابات وغرفة عملياتنا تتواصل
هاني رمزي لـ"الوطن": "نزلنا الانتخابات علشان العالم يشوف عظمة مصر"

هاني رمزي لـ"الوطن": "نزلنا الانتخابات علشان العالم يشوف عظمة مصر"
جابر نصار يصوت في "النور للمكفوفين".. وينشر صورته بـ"الحبر الفسفوري"

جابر نصار يصوت في "النور للمكفوفين".. وينشر صورته بـ"الحبر الفسفوري"
محافظ جنوب سيناء يتفقد اللجان الانتخابية بمدينة الطور

محافظ جنوب سيناء يتفقد اللجان الانتخابية بمدينة الطور
حسين زين: "ماسبيرو" ينقل صورة حية لتوافد الناخبين على اللجان

حسين زين: "ماسبيرو" ينقل صورة حية لتوافد الناخبين على اللجان
مساعد وزير الدفاع يتفقد اللجان الانتخابية في سوهاج

مساعد وزير الدفاع يتفقد اللجان الانتخابية في سوهاج
بالصور| شباب يقدمون مياه وعصائر للمواطنين بالمجان: "كله يهون عشان مصر"

بالصور| شباب يقدمون مياه وعصائر للمواطنين بالمجان: "كله يهون عشان مصر"
أغاني وطنية أثناء المشاركة في الانتخابات بمدينة نصر

أغاني وطنية أثناء المشاركة في الانتخابات بمدينة نصر
بالصور| ليلى علوي: "السيسي أنجز كتير لأولادنا.. ومبسوطة من الستات اللي شاركوا"

بالصور| ليلى علوي: "السيسي أنجز كتير لأولادنا.. ومبسوطة من الستات اللي شاركوا"
"قاض بالتبين": المواطنون يشاركون بكثافة وننتظر المزيد

"قاض بالتبين": المواطنون يشاركون بكثافة وننتظر المزيد
بالصور| "أبوحسّاب".. مزارع يحشد المواطنين: "أدلي بصوتك..خليك إيجابي"

بالصور| "أبوحسّاب".. مزارع يحشد المواطنين: "أدلي بصوتك..خليك إيجابي"
نقيب المعلمين بـ"ملوي" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

نقيب المعلمين بـ"ملوي" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
إقبال متوسط في لجان شبرا والساحل.. ومشاركة ملحوظة من السيدات

إقبال متوسط في لجان شبرا والساحل.. ومشاركة ملحوظة من السيدات
أبو العينين يدلي بصوته في مدرسة عمرو بن العاص بالجيزة

أبو العينين يدلي بصوته في مدرسة عمرو بن العاص بالجيزة
الانتخابات الرئاسية "فتحة خير" على البقالة والمقاهي ومتعهدي الحفلات

الانتخابات الرئاسية "فتحة خير" على البقالة والمقاهي ومتعهدي الحفلات
لقاء سويدان تدعو المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

لقاء سويدان تدعو المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة
تزايد أعداد الناخبين بالبدرشين في لجان الرجال

تزايد أعداد الناخبين بالبدرشين في لجان الرجال
وزير الداخلية بعد الإدلاء بصوته: تهيئة الأجواء لممارسة المواطنين حقهم

وزير الداخلية بعد الإدلاء بصوته: تهيئة الأجواء لممارسة المواطنين حقهم
بالصور| شوبير وزوجته يدليان بصوتيهما في انتخابات الرئاسة بـ"ميت عقبة"

بالصور| شوبير وزوجته يدليان بصوتيهما في انتخابات الرئاسة بـ"ميت عقبة"
أهالي "الستاموني" بالدقهلية يرفعون صور شهدائهم أمام اللجان الانتخابية

أهالي "الستاموني" بالدقهلية يرفعون صور شهدائهم أمام اللجان الانتخابية
"الوطنية للانتخابات": انتظام سير العملية الانتخابية في اللجان

"الوطنية للانتخابات": انتظام سير العملية الانتخابية في اللجان
بالفيديو| كبار السن ينتخبون بـ«إسعاف وكراسٍ متحركة».. الأمل موجود

بالفيديو| كبار السن ينتخبون بـ«إسعاف وكراسٍ متحركة».. الأمل موجود
ازدياد عدد الناخبين أمام اللجان في البحيرة

ازدياد عدد الناخبين أمام اللجان في البحيرة
"التحالف المصري": إقبال ملحوظ على التصويت منذ فتح اللجان

"التحالف المصري": إقبال ملحوظ على التصويت منذ فتح اللجان
الجندي يتفقد "عمليات التنمية المحلية".. ويؤكد: إقبال كبير على التصويت

الجندي يتفقد "عمليات التنمية المحلية".. ويؤكد: إقبال كبير على التصويت
بالصور| طابور سيدات أمام لجنة المعنا بمسقط رأس مصطفى بكري في قنا

بالصور| طابور سيدات أمام لجنة المعنا بمسقط رأس مصطفى بكري في قنا
محافظ القاهرة يدلي بصوته.. ويؤكد: المشاركة واجب وطني

محافظ القاهرة يدلي بصوته.. ويؤكد: المشاركة واجب وطني
وزير الداخلية يدلي بصوته في "الشهيد هشام عزب" بمدينة نصر

وزير الداخلية يدلي بصوته في "الشهيد هشام عزب" بمدينة نصر
رئيس لجنة فرعية بالتبين: عملية التصويت تسير بسلاسة ويسر

رئيس لجنة فرعية بالتبين: عملية التصويت تسير بسلاسة ويسر
عبدالرحيم علي يدلي بصوته في لجنة "جمال عبدالناصر" بالدقي

عبدالرحيم علي يدلي بصوته في لجنة "جمال عبدالناصر" بالدقي
بالصور| هاني رمزي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالتجمع الخامس

بالصور| هاني رمزي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالتجمع الخامس
محكمة النقض: "عمليات دار القضاء" تتابع سير العملية الانتخابية

محكمة النقض: "عمليات دار القضاء" تتابع سير العملية الانتخابية
حسين فهمي عن المشاركة الانتخابية:"المصريين ضربوا مثال رائع في الوطنية"

حسين فهمي عن المشاركة الانتخابية:"المصريين ضربوا مثال رائع في الوطنية"
رئيس حزب النور يدلى بصوته في الانتخابات بمسقط رأسه بالبحيرة

رئيس حزب النور يدلى بصوته في الانتخابات بمسقط رأسه بالبحيرة
محافظ الوادي الجديد يدلي بصوته في "اللغات التجريبية" بالخارجة

محافظ الوادي الجديد يدلي بصوته في "اللغات التجريبية" بالخارجة
بالصور| محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يتفقدان اللجان الانتخابية

بالصور| محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يتفقدان اللجان الانتخابية
النائب العام: أدليت بصوتي في الانتخابات الرئاسية إعمالا بحقي الدستوري

النائب العام: أدليت بصوتي في الانتخابات الرئاسية إعمالا بحقي الدستوري
"حملة موسى" تدعو الشباب للمشاركة في الانتخابات: صوتكم واجب وطني

"حملة موسى" تدعو الشباب للمشاركة في الانتخابات: صوتكم واجب وطني
بالصور| محافظ كفر الشيخ يصوت.. ويطالب المواطنين بـ"تلبية نداء الوطن"

بالصور| محافظ كفر الشيخ يصوت.. ويطالب المواطنين بـ"تلبية نداء الوطن"
بالصور| رئيس "الوطنية للإعلام" يدلي بصوته في "ليسيه الحرية" بالمعادي

بالصور| رئيس "الوطنية للإعلام" يدلي بصوته في "ليسيه الحرية" بالمعادي
رئيس جامعة سوهاج يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

رئيس جامعة سوهاج يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
إقبال متزايد في لجان الجيزة منذ بدء التصويت في انتخابات الرئاسة

إقبال متزايد في لجان الجيزة منذ بدء التصويت في انتخابات الرئاسة
الاتحاد الأوروبي: نتابع الانتخابات المصرية ولم نرسل بعثة لمراقبتها

الاتحاد الأوروبي: نتابع الانتخابات المصرية ولم نرسل بعثة لمراقبتها
الأنبا بيشوي يدلي بصوته في دمياط ويحث الموطنين على المشاركة

الأنبا بيشوي يدلي بصوته في دمياط ويحث الموطنين على المشاركة
الصعايدة بـ"العمة والجلابية" في اللجان: "طابور ناخبين أحسن من لاجئين"

الصعايدة بـ"العمة والجلابية" في اللجان: "طابور ناخبين أحسن من لاجئين"
مدير أمن الجيزة يتفقد اللجان.. ومواطنون يستقبلونه بـ"تحيا مصر"

مدير أمن الجيزة يتفقد اللجان.. ومواطنون يستقبلونه بـ"تحيا مصر"
لميس الحديدي: الحمد لله إن الدولة لم تمنح الموظفين إجازة علشان ينتخبوا

لميس الحديدي: الحمد لله إن الدولة لم تمنح الموظفين إجازة علشان ينتخبوا
محافظ بني سويف يدلي بصوته في الانتخابات: "الفرحة تسود المكان"

محافظ بني سويف يدلي بصوته في الانتخابات: "الفرحة تسود المكان"
وصول الفنانة وفاء عامر للإدلاء بصوتها في لجنة جمال عبدالناصر بالدقي

وصول الفنانة وفاء عامر للإدلاء بصوتها في لجنة جمال عبدالناصر بالدقي
رئيس نادي القضاة: نشكر القوات المسلحة على تأمين سير الانتخابات

رئيس نادي القضاة: نشكر القوات المسلحة على تأمين سير الانتخابات
رئيس الطائفة الإنجيلية يدلي بصوته: شاهدت اليوم ممارسة ديمقراطية

رئيس الطائفة الإنجيلية يدلي بصوته: شاهدت اليوم ممارسة ديمقراطية
"مستقبل وطن" بالغربية يساعد كبار السن في الوصول إلى مقراتهم الانتخابية

"مستقبل وطن" بالغربية يساعد كبار السن في الوصول إلى مقراتهم الانتخابية
مواطنون يرددون "بشرة خير" أمام لجان الانتخابات بأكتوبر

مواطنون يرددون "بشرة خير" أمام لجان الانتخابات بأكتوبر
مواطنة بالزغاريد: "انتخبت السيسي علشان يعين عريسي"

مواطنة بالزغاريد: "انتخبت السيسي علشان يعين عريسي"
عضو "عامة العطارين" بالإسكندرية: الشعب يزحف للحفاظ على كبرياء وطنه

عضو "عامة العطارين" بالإسكندرية: الشعب يزحف للحفاظ على كبرياء وطنه
محافظ البحيرة تتفقد عددا من لجان الانتخابات.. وتشيد بإقبال المواطنين

محافظ البحيرة تتفقد عددا من لجان الانتخابات.. وتشيد بإقبال المواطنين
مسيرة حاشدة بشارع المحافظة بطور سيناء للدعوة للمشاركة بالانتخابات

مسيرة حاشدة بشارع المحافظة بطور سيناء للدعوة للمشاركة بالانتخابات
بابا الروم الأرثوذكس يدلي بصوته وسط الإسكندرية

بابا الروم الأرثوذكس يدلي بصوته وسط الإسكندرية
بالفيديو| معمرة "104 سنة" تنتخب بالإسعاف: هاجي لـ"السيسي" ولو في الصين

بالفيديو| معمرة "104 سنة" تنتخب بالإسعاف: هاجي لـ"السيسي" ولو في الصين
الأنبا باخوميوس يدلي بصوته في البحيرة

الأنبا باخوميوس يدلي بصوته في البحيرة
بالصور| «تي شيرت ورقصة وعلم».. الفتيات يرفعن الشعار «نحن هنا»

بالصور| «تي شيرت ورقصة وعلم».. الفتيات يرفعن الشعار «نحن هنا»
طوابير تمتد لعشرات الأمتار أمام لجان العبور: "ملناش حجة مننزلش"

طوابير تمتد لعشرات الأمتار أمام لجان العبور: "ملناش حجة مننزلش"
طلاب مدرسة بالبحيرة يرسمون بأجسامهم شعار "أنزل شارك" دعما للانتخابات

طلاب مدرسة بالبحيرة يرسمون بأجسامهم شعار "أنزل شارك" دعما للانتخابات
DMC ترفع شعار "مصر تتحدى" في تغطية "الانتخابات الرئاسية"

DMC ترفع شعار "مصر تتحدى" في تغطية "الانتخابات الرئاسية"
بالصور| بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا يدلي بصوته في "العطارين"

بالصور| بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا يدلي بصوته في "العطارين"
مدير أمن البحيرة يتفقد عددا من لجان الانتخابات في كفرالدوار

مدير أمن البحيرة يتفقد عددا من لجان الانتخابات في كفرالدوار
وكيل "النواب": المواطنون لا يحتاجون تشجيعا على المشاركة بالانتخابات

وكيل "النواب": المواطنون لا يحتاجون تشجيعا على المشاركة بالانتخابات
عاصم الدسوقي: أمريكا تريد تشويه الانتخابات.. والحرية عندهم "القلع ملط"

عاصم الدسوقي: أمريكا تريد تشويه الانتخابات.. والحرية عندهم "القلع ملط"
قاضي بـ"السلام": نسبة المشاركة بلغت 10% في لجنتين خلال أول ساعتين فقط

قاضي بـ"السلام": نسبة المشاركة بلغت 10% في لجنتين خلال أول ساعتين فقط
رغم الإعاقة.. ذوو الاحتياجات الخاصة يشاركون في الانتخابات بالسويس

رغم الإعاقة.. ذوو الاحتياجات الخاصة يشاركون في الانتخابات بالسويس
"الجامعة العربية المفتوحة": المشاركة بالانتخابات خطوة نحو الاستقرار

"الجامعة العربية المفتوحة": المشاركة بالانتخابات خطوة نحو الاستقرار
"دعم مصر" بالغربية يخصص أتوبيسات لنقل الناخبين للجان الانتخابات

"دعم مصر" بالغربية يخصص أتوبيسات لنقل الناخبين للجان الانتخابات
شهيرة تدلي بصوتها في الانتخابات: "عملت واجبي نحو بلدي"

شهيرة تدلي بصوتها في الانتخابات: "عملت واجبي نحو بلدي"
بالصور| إقبال كثيف من السيدات وكبار السن في كفر الشيخ

بالصور| إقبال كثيف من السيدات وكبار السن في كفر الشيخ
نائب مطروح: حراس بوابة مصر الغربية سيثبتون للعالم أننا "يد واحدة"

نائب مطروح: حراس بوابة مصر الغربية سيثبتون للعالم أننا "يد واحدة"
مدير أمن المنيا يتفقد اللجان ويشدد على حسن التعامل مع الناخبين

مدير أمن المنيا يتفقد اللجان ويشدد على حسن التعامل مع الناخبين
"عمليات الإسكندرية": مستوى الإقبال جيد جدا خلال الساعات الأولى

"عمليات الإسكندرية": مستوى الإقبال جيد جدا خلال الساعات الأولى
لميس الحديدي عن تصويت أهالي الشيخ زويد: ده مشهد السيناوية وسط القصف

لميس الحديدي عن تصويت أهالي الشيخ زويد: ده مشهد السيناوية وسط القصف
انتصار تدعو جمهورها للمشاركة بانتخابات الرئاسة: "ده حقك مش حق حد تاني"

انتصار تدعو جمهورها للمشاركة بانتخابات الرئاسة: "ده حقك مش حق حد تاني"
منسق "كلنا معاك" بقنا: أهالي الشهداء في مقدمة صفوف الناخبين

منسق "كلنا معاك" بقنا: أهالي الشهداء في مقدمة صفوف الناخبين
قوات تأمين لجنة بمدينة نصر تساعد "مسنة" على التصويت

قوات تأمين لجنة بمدينة نصر تساعد "مسنة" على التصويت
محافظ بور سعيد وأسرته يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

محافظ بور سعيد وأسرته يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
إقبال كثيف على لجان بولاق أبوالعلا.. والسيدات يحفزن الرجال بالماء

إقبال كثيف على لجان بولاق أبوالعلا.. والسيدات يحفزن الرجال بالماء
"سيدات رشدي" بملابس الجيش: "التفجير مش هيخوفنا والسيسي نور عنينا"

"سيدات رشدي" بملابس الجيش: "التفجير مش هيخوفنا والسيسي نور عنينا"
رئيس اللجنة العامة بالمرج: تلقينا شكوى واحدة.. والإقبال جيد للغاية

رئيس اللجنة العامة بالمرج: تلقينا شكوى واحدة.. والإقبال جيد للغاية
عضو مجلس نواب عن حلايب وشلاتين: "التصويت عندنا بالطوابير"

عضو مجلس نواب عن حلايب وشلاتين: "التصويت عندنا بالطوابير"
"الشباب والرياضة" بالسويس تدفع بمجموعات تطوعية لمساعدة الناخبين

"الشباب والرياضة" بالسويس تدفع بمجموعات تطوعية لمساعدة الناخبين
بالفيديو| فيفي عبده ترقص أمام اللجنة الانتخابية بعد الإدلاء بصوتها

بالفيديو| فيفي عبده ترقص أمام اللجنة الانتخابية بعد الإدلاء بصوتها
"عمليات الداخلية" للمواطنين: "اطمنوا وانزلوا شاركوا إحنا متابعين"

"عمليات الداخلية" للمواطنين: "اطمنوا وانزلوا شاركوا إحنا متابعين"
محافظ أسيوط: التصويت انطلق دون معوقات.. ومستعدون للتعامل مع أي طارئ

محافظ أسيوط: التصويت انطلق دون معوقات.. ومستعدون للتعامل مع أي طارئ
مدير أمن قنا: وضع خطة محكمة للسيطرة على انتخابات الرئاسة

مدير أمن قنا: وضع خطة محكمة للسيطرة على انتخابات الرئاسة
منسق "كلنا معاك" بقنا: مندبون الحملة يغطون 100% من اللجان الانتخابية

منسق "كلنا معاك" بقنا: مندبون الحملة يغطون 100% من اللجان الانتخابية
اليوم.. أسامة كمال يقدم تغطية خاصة عن الانتخابات الرئاسية

اليوم.. أسامة كمال يقدم تغطية خاصة عن الانتخابات الرئاسية
أعلام مصر مجانا وصور السيسي تغزو محيط "الزمالك القومية المشتركة"

أعلام مصر مجانا وصور السيسي تغزو محيط "الزمالك القومية المشتركة"
وفاء عامر: "هننزل الانتخابات الرئاسية ومش هنخاف"

وفاء عامر: "هننزل الانتخابات الرئاسية ومش هنخاف"
إقبال كثيف على لجان حي عتاقة بالسويس

إقبال كثيف على لجان حي عتاقة بالسويس
إقبال بلجنة الرجال بمدرسة الأمل الرسمية بمدينة الطور

إقبال بلجنة الرجال بمدرسة الأمل الرسمية بمدينة الطور
رئيس "حقوق الإنسان" يتابع العملية الانتخابية من غرفة عمليات المجلس

رئيس "حقوق الإنسان" يتابع العملية الانتخابية من غرفة عمليات المجلس
شباب "انزل شارك" يساعدون الناخبين في ببولاق الدكرور

شباب "انزل شارك" يساعدون الناخبين في ببولاق الدكرور
وزير التنمية المحلية: العملية الانتخابية تسير بمنتهى الشفافية

وزير التنمية المحلية: العملية الانتخابية تسير بمنتهى الشفافية
أسقف ديرمواس يدلي بصوته في "البنين الابتدائية" بالمنيا

أسقف ديرمواس يدلي بصوته في "البنين الابتدائية" بالمنيا
استمرار توافد المواطنين على اللجان الانتخابية في أسوان

استمرار توافد المواطنين على اللجان الانتخابية في أسوان
محافظ الغربية يدلي بصوته في "هابي بيبي" ويتفقد لجان الانتخابات بطنطا

محافظ الغربية يدلي بصوته في "هابي بيبي" ويتفقد لجان الانتخابات بطنطا
"الوطنية للانتخابات": لا يجوز تصويت الوافدين إلا أمام لجانهم المخصصة

"الوطنية للانتخابات": لا يجوز تصويت الوافدين إلا أمام لجانهم المخصصة
رئيس جامعة بنها يدلي بصوته في مدرسة "عبدالمنعم رياض"

رئيس جامعة بنها يدلي بصوته في مدرسة "عبدالمنعم رياض"
بالصور| إقبال كثيف من الناخبين على لجان "الصوامعة" في بسوهاج

بالصور| إقبال كثيف من الناخبين على لجان "الصوامعة" في بسوهاج
 رئيس "عليا النور" يدلي بصوته.. ويؤكد: أبلغ رد على العمليات الإرهابية

 رئيس "عليا النور" يدلي بصوته.. ويؤكد: أبلغ رد على العمليات الإرهابية
غرفة عمليات "النقض" تتابع اللجان القضائية مع "العليا للانتخابات"

غرفة عمليات "النقض" تتابع اللجان القضائية مع "العليا للانتخابات"
كبار السن يدلون بأصواتهم بلجان الانتخابات الرئاسية بالغربية

كبار السن يدلون بأصواتهم بلجان الانتخابات الرئاسية بالغربية
أسقف الفيوم يدلو بصوته ويدعو المواطنين للمشاركة بالانتخابات من أجل مصر

أسقف الفيوم يدلو بصوته ويدعو المواطنين للمشاركة بالانتخابات من أجل مصر
إجازة نصف يوم لعمال شركة غزل المحلة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

إجازة نصف يوم لعمال شركة غزل المحلة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات
بالفيديو| موسى مصطفى موسى يدلي بصوته في عابدين

بالفيديو| موسى مصطفى موسى يدلي بصوته في عابدين
سعفان: الإقبال الكبير من الناخبين رسالة للعالم عن عظمة المصريين

سعفان: الإقبال الكبير من الناخبين رسالة للعالم عن عظمة المصريين
بالصور|"معاك من أجل مصر" تشجع الناخبين بأغاني وطنية وأعلام: انزل شارك

بالصور|"معاك من أجل مصر" تشجع الناخبين بأغاني وطنية وأعلام: انزل شارك
طفلة بالبحيرة ترفع لافتة تأييد لـ"السيسي": من أجل البناء والتنمية

طفلة بالبحيرة ترفع لافتة تأييد لـ"السيسي": من أجل البناء والتنمية
بالفيديو| موسى مصطفى: "رجالتنا في كل مكان.. ومش هزايد على السيسي"

بالفيديو| موسى مصطفى: "رجالتنا في كل مكان.. ومش هزايد على السيسي"
بالفيديو| أحمد موسى يعرض "أطول طابور انتخابي": "قد مساحة قطر"

بالفيديو| أحمد موسى يعرض "أطول طابور انتخابي": "قد مساحة قطر"
مدير أمن المنوفية يتفقد لجان بشبين الكوم.. ويؤكد: "انزل وشارك اتطمن"

مدير أمن المنوفية يتفقد لجان بشبين الكوم.. ويؤكد: "انزل وشارك اتطمن"
كبار السن يتصدرون مشهد الانتخابات الرئاسية بكفر سعد في دمياط

كبار السن يتصدرون مشهد الانتخابات الرئاسية بكفر سعد في دمياط
لجان الاقتراع في قنا: تأمين وانضباط وإقبال نسائي وزغاريد

لجان الاقتراع في قنا: تأمين وانضباط وإقبال نسائي وزغاريد
بالفيديو| حكيم يرقص بعلم مصر بعد مشاركته في الانتخابات الرئاسية

بالفيديو| حكيم يرقص بعلم مصر بعد مشاركته في الانتخابات الرئاسية
إقبال كبير من المواطنين على لجان رأس غارب

إقبال كبير من المواطنين على لجان رأس غارب
"علي أرزقي" يصنع بعجلته دعاية انتخابية "إنزل شارك وطنك يستحق"

"علي أرزقي" يصنع بعجلته دعاية انتخابية "إنزل شارك وطنك يستحق"
موسى مصطفى موسى لـ"الوطن": أتوقع أن تتعدى المشاركة في الانتخابات 50٪ 

موسى مصطفى موسى لـ"الوطن": أتوقع أن تتعدى المشاركة في الانتخابات 50٪ 
محافظ الجيزة يدلي بصوته ويشيد بإقبال المواطنين على اللجان الانتخابية

محافظ الجيزة يدلي بصوته ويشيد بإقبال المواطنين على اللجان الانتخابية
حزب النور ينظم مسيرة لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية

حزب النور ينظم مسيرة لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية
إقبال كثيف على الانتخابات بلجان الجناين وعتاقة بالسويس

إقبال كثيف على الانتخابات بلجان الجناين وعتاقة بالسويس
"الفلاح الفصيح" في قنا: التصويت للسيسي ردًا للجميل

"الفلاح الفصيح" في قنا: التصويت للسيسي ردًا للجميل
وزيرة الدولة للهجرة: المرحلة تتطلب رسم صورة صحيحة عن مصر أمام العالم

وزيرة الدولة للهجرة: المرحلة تتطلب رسم صورة صحيحة عن مصر أمام العالم
محافظ القليوبية يتفقد لجان الانتخابات ويحث المواطنون على المشاركة

محافظ القليوبية يتفقد لجان الانتخابات ويحث المواطنون على المشاركة
رئيسا البورصة والرقابة المالية يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية

رئيسا البورصة والرقابة المالية يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية
بعد توجهها للجنة خطأ.. ضابط شرطة يساعد مسنة في الوصول للجنتها الصحيحة

بعد توجهها للجنة خطأ.. ضابط شرطة يساعد مسنة في الوصول للجنتها الصحيحة
رئيس اللجنة الانتخابية بقنا: القضاة وصلوا قبل الاقتراع بوقت كاف

رئيس اللجنة الانتخابية بقنا: القضاة وصلوا قبل الاقتراع بوقت كاف
لجان وسط الإسكندرية تشهد إقبالا كثيفا من الرجال

لجان وسط الإسكندرية تشهد إقبالا كثيفا من الرجال
بالصور| توافد العشرات على لجان مدرسة جابر الصباح بالمقطم

بالصور| توافد العشرات على لجان مدرسة جابر الصباح بالمقطم
محافظ أسيوط في طابور الناخبين: الإقبال مشرف.. والأوضاع مستقرة

محافظ أسيوط في طابور الناخبين: الإقبال مشرف.. والأوضاع مستقرة
محافظ الوادي الجديد يدلى بصوته في المدرسة التجربية بالخارجة

محافظ الوادي الجديد يدلى بصوته في المدرسة التجربية بالخارجة
بالصور| مواطنون يرقصون على أنغام "تسلم الأيادي" في بيلا بكفر الشيخ

بالصور| مواطنون يرقصون على أنغام "تسلم الأيادي" في بيلا بكفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ: لم نتلق شكاوى من الناخبين.. والانتخابات تسير بسهولة

محافظ كفر الشيخ: لم نتلق شكاوى من الناخبين.. والانتخابات تسير بسهولة
عدلي منصور: لا تعتقدوا أن الرئيس السيسي سيفوز في كل الأحوال

عدلي منصور: لا تعتقدوا أن الرئيس السيسي سيفوز في كل الأحوال
منسق "كلنا معاك" بقنا: اصطفاف 2000 متطوع أمام المقار الانتخابية

منسق "كلنا معاك" بقنا: اصطفاف 2000 متطوع أمام المقار الانتخابية
السلفيون يصطفون أمام لجان وسط الإسكندرية للمشاركة في الانتخابات

السلفيون يصطفون أمام لجان وسط الإسكندرية للمشاركة في الانتخابات
وزير الداخلية السابق يدلي بصوته في الدقي.. ويحث المواطنين على المشاركة

وزير الداخلية السابق يدلي بصوته في الدقي.. ويحث المواطنين على المشاركة
إجازة «نصف يوم» للمشاركة بانتخابات الرئاسة في جامعات وشركات

إجازة «نصف يوم» للمشاركة بانتخابات الرئاسة في جامعات وشركات
"دعم مصر" يوفر عشرات الأتوبيسات لنقل الناخبين ويوزع 100 ألف تيشرت

"دعم مصر" يوفر عشرات الأتوبيسات لنقل الناخبين ويوزع 100 ألف تيشرت
"الدولي لحقوق الإنسان": اللجان تحولت لاحتفالية من أجل استكمال بناء مصر

"الدولي لحقوق الإنسان": اللجان تحولت لاحتفالية من أجل استكمال بناء مصر
محافظ الإسكندرية يتفقد لجان "الجمرك"

محافظ الإسكندرية يتفقد لجان "الجمرك"
أهالي الدقي وبين السرايات يحرصون على المشاركة الإيجابية في الانتخابات

أهالي الدقي وبين السرايات يحرصون على المشاركة الإيجابية في الانتخابات
محافظ أسيوط يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة "خديجة يوسف"

محافظ أسيوط يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة "خديجة يوسف"
توافد كبار السن على اللجان الانتخابية في مدن المنيا

توافد كبار السن على اللجان الانتخابية في مدن المنيا
بالصور| أساقفة الكنيسة يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

بالصور| أساقفة الكنيسة يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة
جمال شتا والد شهيد كرداسة: "هنزل انتخب عشان صوتي رصاصة في قلب الإرهاب"

جمال شتا والد شهيد كرداسة: "هنزل انتخب عشان صوتي رصاصة في قلب الإرهاب"
محافظ القليوبية: انتظام اللجان الانتخابية كافة

محافظ القليوبية: انتظام اللجان الانتخابية كافة
زحام على لجنتي أحمد عرابي والثانوية الفنية بالزقازيق

زحام على لجنتي أحمد عرابي والثانوية الفنية بالزقازيق
محمد سلطان: أهالي الإسكندرية حضروا قبل فتح اللجان بساعات

محمد سلطان: أهالي الإسكندرية حضروا قبل فتح اللجان بساعات
وزير الصحة: نتابع حالة الناخبين بمختلف المحافظات

وزير الصحة: نتابع حالة الناخبين بمختلف المحافظات
على أنغام "قالوا إيه".. ناخبوا كرداسة: "مصر أهم من أكل العيش"

على أنغام "قالوا إيه".. ناخبوا كرداسة: "مصر أهم من أكل العيش"
بطريرك الكاثوليك بالإسكندرية يصوت في الانتخابات: بناء الوطن أمانة

بطريرك الكاثوليك بالإسكندرية يصوت في الانتخابات: بناء الوطن أمانة
أول صور لبطاقة تصويت لصالح السيسي

أول صور لبطاقة تصويت لصالح السيسي
لميس الحديدي: سنشهد طوابير في المناطق المستفيدة من السنوات الماضية

لميس الحديدي: سنشهد طوابير في المناطق المستفيدة من السنوات الماضية
لميس الحديدي: الرقص أمام الانتخابات طقس خاص ومش موجود في دول تانية

لميس الحديدي: الرقص أمام الانتخابات طقس خاص ومش موجود في دول تانية
عضو الهيئة العليا لحزب النور: "الإقبال دليل على وعي الشعب"

عضو الهيئة العليا لحزب النور: "الإقبال دليل على وعي الشعب"
سيدات الإسماعيلية :"الرسالة وصلت أيها الإرهاب الخسيس"

سيدات الإسماعيلية :"الرسالة وصلت أيها الإرهاب الخسيس"
وزير قطاع الأعمال للمواطنين: شاركوا بكثافة لتقديم صورة مشرفة للعالم

وزير قطاع الأعمال للمواطنين: شاركوا بكثافة لتقديم صورة مشرفة للعالم
"الحاج محمد" يسجل لحظة تصويته بـ"ختم على الراس".. وينقل الناخبين مجانا

"الحاج محمد" يسجل لحظة تصويته بـ"ختم على الراس".. وينقل الناخبين مجانا
إقبال المواطنين بمدينة أبو رديس على المشاركة في الانتخابات

إقبال المواطنين بمدينة أبو رديس على المشاركة في الانتخابات
الناخبون بالسويس يحتفلون على أنغام السمسمية أمام اللجان

الناخبون بالسويس يحتفلون على أنغام السمسمية أمام اللجان
نقيب الصحفيين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بقليوب

نقيب الصحفيين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بقليوب
"عمليات الوزراء": لم نتلق أى شكاوى عن العملية الانتخابية حتى الآن

"عمليات الوزراء": لم نتلق أى شكاوى عن العملية الانتخابية حتى الآن
محافظ الإسكندرية بعد الإدلاء بصوته: صوتكم أمانة نحاسب عليها جميعا

محافظ الإسكندرية بعد الإدلاء بصوته: صوتكم أمانة نحاسب عليها جميعا
عاجل| موسى مصطفى موسى يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

عاجل| موسى مصطفى موسى يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة
تأخر فتح 6 لجان انتخابية لتأخر وصول القضاة بالغربية

تأخر فتح 6 لجان انتخابية لتأخر وصول القضاة بالغربية
مدير أمن القاهرة يتفقد سير مجريات تأمين العملية الانتخابية

مدير أمن القاهرة يتفقد سير مجريات تأمين العملية الانتخابية
بسمة عمر مروان لـ"الوطن": السيسي وقرينته تمنوا لي التوفيق بالانتخابات

بسمة عمر مروان لـ"الوطن": السيسي وقرينته تمنوا لي التوفيق بالانتخابات
"بالرقص والأعلام".. طالبات إعدادي يشجعن على المشاركة بانتخابات الرئاسة

"بالرقص والأعلام".. طالبات إعدادي يشجعن على المشاركة بانتخابات الرئاسة
قاض يخرج لـ"معاق" للإدلاء بصوته في ساحة لجنة بطوخ

قاض يخرج لـ"معاق" للإدلاء بصوته في ساحة لجنة بطوخ
قائد المنطقة الشمالية يتفقد مدرسة محمد كريم شرق الإسكندرية

قائد المنطقة الشمالية يتفقد مدرسة محمد كريم شرق الإسكندرية
"دعم مصر" ينظم سلسلة بشرية للحث على المشاركة بالانتخابات في بورسعيد

"دعم مصر" ينظم سلسلة بشرية للحث على المشاركة بالانتخابات في بورسعيد
تغطية خاصة للانتخابات الرئاسية على راديو 9090

تغطية خاصة للانتخابات الرئاسية على راديو 9090
سيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في قرى المنيا

سيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في قرى المنيا
برلماني: علينا أن نعكس صورتنا الحقيقية أمام العالم

برلماني: علينا أن نعكس صورتنا الحقيقية أمام العالم
حملة موسى مصطفى موسى توجه رسالة للمواطنين: صوتك رصاصة في قلب الخونة

حملة موسى مصطفى موسى توجه رسالة للمواطنين: صوتك رصاصة في قلب الخونة
رئيس مدينة رأس غارب يتفقد اللجان.. ويؤكد: الانتخابات تسير بشكل طبيعي

رئيس مدينة رأس غارب يتفقد اللجان.. ويؤكد: الانتخابات تسير بشكل طبيعي
محافظ الإسكندرية يلتقط صورة مع سيدات "رشدي الثانوية" بالحبر الفسفوري

محافظ الإسكندرية يلتقط صورة مع سيدات "رشدي الثانوية" بالحبر الفسفوري
ناخبة في الأزبکیة: "أقف في طابور الانتخابات ولا أقف في طابور اللاجئین"

ناخبة في الأزبکیة: "أقف في طابور الانتخابات ولا أقف في طابور اللاجئین"
لميس الحديدي: الصحافة الأجنبية "هتاخدنا تريقة للصبح على مشاهد الرقص"

لميس الحديدي: الصحافة الأجنبية "هتاخدنا تريقة للصبح على مشاهد الرقص"
نصف يوم إجازة للعاملين والطلاب بجامعة أسيوط تيسيرا لإجراءات التصويت

نصف يوم إجازة للعاملين والطلاب بجامعة أسيوط تيسيرا لإجراءات التصويت
محافظ الشرقية يتابع غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية

محافظ الشرقية يتابع غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية
"حكيم": "بصوتكم مصر هتبقى أد الدنيا"

"حكيم": "بصوتكم مصر هتبقى أد الدنيا"
طائرات "هليكوبتر" في سماء "الهرم" بالتزامن مع التصويت في الانتخابات

طائرات "هليكوبتر" في سماء "الهرم" بالتزامن مع التصويت في الانتخابات
أقارب وعمدة قرية محمد صلاح يصوتون في الانتخابات.. ويعلنون تأييد السيسي

أقارب وعمدة قرية محمد صلاح يصوتون في الانتخابات.. ويعلنون تأييد السيسي
احتشاد مواطنين بالتبين للاستعلام عن لجانهم والتصويت بـ"الرئاسة"

احتشاد مواطنين بالتبين للاستعلام عن لجانهم والتصويت بـ"الرئاسة"
برلمانية: شباب دمياط جاهزون بسيارتهم الخاصة لنقل المرضى للجان

برلمانية: شباب دمياط جاهزون بسيارتهم الخاصة لنقل المرضى للجان
بالصور| معتز الدمرداش يدلي بصوته في أكتوبر

بالصور| معتز الدمرداش يدلي بصوته في أكتوبر
الرئاسة: قرينة الرئيس تصافح أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية

الرئاسة: قرينة الرئيس تصافح أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية
زحام أمام لجان المدرسة الإعدادية في دشنا

زحام أمام لجان المدرسة الإعدادية في دشنا
عبدالحميد الهجان يترأس "عمليات قنا" لمتابعة الانتخابات

عبدالحميد الهجان يترأس "عمليات قنا" لمتابعة الانتخابات
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يرسمون بأجسادهم "انزل.. شارك"

تلاميذ مدرسة بالبحيرة يرسمون بأجسادهم "انزل.. شارك"
مظاهرة مؤيدة للجيش والشرطة أمام مدرسة قصر الدوبارة

مظاهرة مؤيدة للجيش والشرطة أمام مدرسة قصر الدوبارة
صلاح عبد الله عن الانتخابات: "أشعر كأنني انتظر نتيجة الثانوية العامة"

صلاح عبد الله عن الانتخابات: "أشعر كأنني انتظر نتيجة الثانوية العامة"
بالفيديو| الحاجة فاطمة من على كرسي متحرك: ربنا ينصرك يا سيسي

بالفيديو| الحاجة فاطمة من على كرسي متحرك: ربنا ينصرك يا سيسي
تظاهرة احتفالية على نغمات "تسلم الأيادي" أمام "الشهيد جاد جميل" بفيصل

تظاهرة احتفالية على نغمات "تسلم الأيادي" أمام "الشهيد جاد جميل" بفيصل
ناخب بلجنة "صلاح الدين" في النزهة: "استئذنت ساعة عشان انتخب السيسي"

ناخب بلجنة "صلاح الدين" في النزهة: "استئذنت ساعة عشان انتخب السيسي"
موسى مصطفى يغادر مقر "الغد" متجها لمدرسة عابدين للإدلاء بصوته

موسى مصطفى يغادر مقر "الغد" متجها لمدرسة عابدين للإدلاء بصوته
محافظ القاهرة يستقبل رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة سير الانتخابات

محافظ القاهرة يستقبل رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة سير الانتخابات
رئيس نادي القضاة يشيد بانتظام "المشرفين" في لجان الانتخابات الرئاسية

رئيس نادي القضاة يشيد بانتظام "المشرفين" في لجان الانتخابات الرئاسية
ناخبة بالأقصر ترتدي "علم مصر وصورة السيسي" خلال تصويتها في الانتخابات

ناخبة بالأقصر ترتدي "علم مصر وصورة السيسي" خلال تصويتها في الانتخابات
توفير كراسي متحركة لخدمة كبار السن باللجان الانتخابية في دمياط

توفير كراسي متحركة لخدمة كبار السن باللجان الانتخابية في دمياط
بسبب الإقبال الشديد.. فتح لجنة جديدة في أبورديس بجنوب سيناء

بسبب الإقبال الشديد.. فتح لجنة جديدة في أبورديس بجنوب سيناء
لجان "الأقصر" الانتخابية تشهد اقبالا من السيدات في الساعات الأولى

لجان "الأقصر" الانتخابية تشهد اقبالا من السيدات في الساعات الأولى
الناخبون يستقبلون الحاجة زينب "صاحبة الحلق" بالزغاريد في المنصورة

الناخبون يستقبلون الحاجة زينب "صاحبة الحلق" بالزغاريد في المنصورة
إجازات لـ"طالبات مدن الأزهر الجامعية" ليتمكن من التصويت

إجازات لـ"طالبات مدن الأزهر الجامعية" ليتمكن من التصويت
محافظ سوهاج يتفقد سير الانتخابات الرئاسية ويتفقد أعمال التأمين

محافظ سوهاج يتفقد سير الانتخابات الرئاسية ويتفقد أعمال التأمين
بالصور| هالة سرحان تدلي بصوتها في مدرسة الشهيد بالدقي

بالصور| هالة سرحان تدلي بصوتها في مدرسة الشهيد بالدقي
"قالوا ايه" تشعل حماس الناخبين في إمبابة.. والسيدات يتصدرن المشهد

"قالوا ايه" تشعل حماس الناخبين في إمبابة.. والسيدات يتصدرن المشهد
"أعلام مصر مجانا وصور السيسي" تغزو محيط "الزمالك القومية المشتركة"

"أعلام مصر مجانا وصور السيسي" تغزو محيط "الزمالك القومية المشتركة"
بالصور| مدير أمن قطاع شمال القاهرة يتفقد تأمين لجان بولاق أبوالعلا

بالصور| مدير أمن قطاع شمال القاهرة يتفقد تأمين لجان بولاق أبوالعلا
بالصور| أعضاء "النور بالغربية" يحثون المواطنين على الإدلاء بأصواتهم

بالصور| أعضاء "النور بالغربية" يحثون المواطنين على الإدلاء بأصواتهم
بالصور| حشود من الناخبين أمام لجان الانتخابات بسوهاج

بالصور| حشود من الناخبين أمام لجان الانتخابات بسوهاج
بالفيديو| عمال ومهندسو العاصمة الإدارية يتوافدون على اللجان الانتخابية

بالفيديو| عمال ومهندسو العاصمة الإدارية يتوافدون على اللجان الانتخابية
رئيس" المصريين الأحرار" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسة بمصر الجديدة

رئيس" المصريين الأحرار" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسة بمصر الجديدة
سيدات يرقصن على "تسلم الأيادي" أمام لجان "منية سندوب" بالدقهلية

سيدات يرقصن على "تسلم الأيادي" أمام لجان "منية سندوب" بالدقهلية
"عم سيد": انتخبت السيسي بالخمسة.. "حاجة لعيالي قبل ما أموت"

"عم سيد": انتخبت السيسي بالخمسة.. "حاجة لعيالي قبل ما أموت"
محافظ البحر الأحمر يتفقد مقرات اللجان الانتخابية في الغردقة

محافظ البحر الأحمر يتفقد مقرات اللجان الانتخابية في الغردقة
"زراعة الغربية": السماح لـ50% من العاملين للإدلاء بأصواتهم اليوم

"زراعة الغربية": السماح لـ50% من العاملين للإدلاء بأصواتهم اليوم
"متابعة البحر الأحمر": الانتخابات تسير بشكل منتظم.. ولم نتلق شكاوى

"متابعة البحر الأحمر": الانتخابات تسير بشكل منتظم.. ولم نتلق شكاوى
الحاجة راوية: أخدت الكرسي المتحرك.. وجيت انتخب الريس اللي ضحى بنفسه

الحاجة راوية: أخدت الكرسي المتحرك.. وجيت انتخب الريس اللي ضحى بنفسه
بالصور| أستاذ بكلية الإعلام يدلي بصوته في الزمالك: الشعب قرر يختار مصر

بالصور| أستاذ بكلية الإعلام يدلي بصوته في الزمالك: الشعب قرر يختار مصر
تزايد إقبال الناخبين علي مدرسة رشدي الثانوية بالإسكندرية

تزايد إقبال الناخبين علي مدرسة رشدي الثانوية بالإسكندرية
5 أسباب تدعوك للمشاركة بالانتخابات في عيون أهالي الشهداء

5 أسباب تدعوك للمشاركة بالانتخابات في عيون أهالي الشهداء
أرملة الشهيد منسي لـ"الوطن": هنزل ابني الانتخابات بـ"أفرول الجيش"

أرملة الشهيد منسي لـ"الوطن": هنزل ابني الانتخابات بـ"أفرول الجيش"
سامي عبدالعزيز في طابور التصويت بالزمالك: المواطنون اختاروا مصر

سامي عبدالعزيز في طابور التصويت بالزمالك: المواطنون اختاروا مصر
بعثة الجامعة العربية تتابع سير الانتخابات الرئاسية في المحافظات

بعثة الجامعة العربية تتابع سير الانتخابات الرئاسية في المحافظات
أحمد أبو الغيط يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية غدا

أحمد أبو الغيط يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية غدا
بالصور| مساعد مدير أمن كفر الشيخ يتفقد لجان البرلس الانتخابية

بالصور| مساعد مدير أمن كفر الشيخ يتفقد لجان البرلس الانتخابية
بالصور| السيسي يتابع سير الانتخابات من مقر حملته الانتخابية

بالصور| السيسي يتابع سير الانتخابات من مقر حملته الانتخابية
قوات تأمين الجيش تتفقد لجان الانتخابات ببورسعيد

قوات تأمين الجيش تتفقد لجان الانتخابات ببورسعيد
"قبائل مطروح" يقفون طوابير تغلق الشوارع أمام اللجان الانتخابية

"قبائل مطروح" يقفون طوابير تغلق الشوارع أمام اللجان الانتخابية
إقبال نسائي على التصويت في لجنة "نبوية موسى" بالشروق

إقبال نسائي على التصويت في لجنة "نبوية موسى" بالشروق
إقبال كثيف من أهالي بورسعيد على التصويت في الانتخابات الرئاسية

إقبال كثيف من أهالي بورسعيد على التصويت في الانتخابات الرئاسية
رئيس حي عين شمس: العاملون سيصوتون في الانتخابات بعد مباشرة أعمالهم

رئيس حي عين شمس: العاملون سيصوتون في الانتخابات بعد مباشرة أعمالهم
"زراعة الغربية": خاطبنا الإدارات لموافاتنا بالمشاركين في الانتخابات

"زراعة الغربية": خاطبنا الإدارات لموافاتنا بالمشاركين في الانتخابات
أهالي شهداء ليبيا لـ"الوطن": صوتنا الانتخابي رد للجميل وننتظر الجثامين

أهالي شهداء ليبيا لـ"الوطن": صوتنا الانتخابي رد للجميل وننتظر الجثامين
إخماد حريق نشب في شقة سكنية مجاورة للجنة انتخابية بطوخ

إخماد حريق نشب في شقة سكنية مجاورة للجنة انتخابية بطوخ
محافظ السويس ورئيس أركان الجيش الثالث يتفقدان اللجان الانتخابية

محافظ السويس ورئيس أركان الجيش الثالث يتفقدان اللجان الانتخابية
محافظ البحيرة تدلي بصوتها.. وتتفقد سير العملية الانتخابية

محافظ البحيرة تدلي بصوتها.. وتتفقد سير العملية الانتخابية
الناخبون يتوافدون بكثافة أمام اللجان الانتخابية بالوادي الجديد

الناخبون يتوافدون بكثافة أمام اللجان الانتخابية بالوادي الجديد
إقبال كبير على لجان الدرب الأحمر

إقبال كبير على لجان الدرب الأحمر
"عمليات القضاة" تخصص خطا ساخنا لتلقي شكاوى المشرفين على الانتخابات

"عمليات القضاة" تخصص خطا ساخنا لتلقي شكاوى المشرفين على الانتخابات
إقبال كبير على التصويت في رأس غارب

إقبال كبير على التصويت في رأس غارب
محافظ دمياط يتابع سير العملية الانتخابية بغرفة العمليات 

محافظ دمياط يتابع سير العملية الانتخابية بغرفة العمليات 
نواب الإسماعيلية يهتفون مع الأهالي "تحيا مصر" من داخل لجنة المشير

نواب الإسماعيلية يهتفون مع الأهالي "تحيا مصر" من داخل لجنة المشير
بالصور| وزيرة التخطيط تدلي بصوتها في الانتخابات: تسير بشكل منظم وحضاري

بالصور| وزيرة التخطيط تدلي بصوتها في الانتخابات: تسير بشكل منظم وحضاري
قاضي لجنة ببولاق أبوالعلا يوقف الانتخابات 10 دقائق لأداء صلاة الظهر

قاضي لجنة ببولاق أبوالعلا يوقف الانتخابات 10 دقائق لأداء صلاة الظهر
أمين النواب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أمين النواب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
إقبال عشرات السيدات على لجنة مدرسة الإمام محمد عبده في عين شمس

إقبال عشرات السيدات على لجنة مدرسة الإمام محمد عبده في عين شمس
أم شهيد "مذبحة كرداسة": "هشارك عشان ناري تبرد وصورتنا قدام الأعداء"

أم شهيد "مذبحة كرداسة": "هشارك عشان ناري تبرد وصورتنا قدام الأعداء"
وزير الصناعة بعد الإدلاء بصوته: "النهارده مصر وقفت على رجليها"

وزير الصناعة بعد الإدلاء بصوته: "النهارده مصر وقفت على رجليها"
مصطفى قمر يدلي بصوته في مدرسة مصر الجديدة للغات

مصطفى قمر يدلي بصوته في مدرسة مصر الجديدة للغات
بالصور| طوابير شبابية ونسائية أمام لجان الاقتراع في مطرح

بالصور| طوابير شبابية ونسائية أمام لجان الاقتراع في مطرح
"مرصد ائتلاف دعم مصر": إقبال على التصويت في عتاقة بالسويس

"مرصد ائتلاف دعم مصر": إقبال على التصويت في عتاقة بالسويس
رئيس "المركزي للتنظيم والإدارة" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

رئيس "المركزي للتنظيم والإدارة" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
وفد من "الكوميسا" يتفقد سير العملية الانتخابية في المنوفية

وفد من "الكوميسا" يتفقد سير العملية الانتخابية في المنوفية
بالصور| سيدات مطروح يحتشدن بلجان الانتخابات الرئاسية

بالصور| سيدات مطروح يحتشدن بلجان الانتخابات الرئاسية
محافظ بني سويف: وفرنا كل الاحتياجات لتسهيل سير العملية الانتخابية

محافظ بني سويف: وفرنا كل الاحتياجات لتسهيل سير العملية الانتخابية
توزيع وجبات جافة وعصائر على المواطنين أمام لجان المقطم

توزيع وجبات جافة وعصائر على المواطنين أمام لجان المقطم
كبار السن في مطروح يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية

كبار السن في مطروح يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية
عاجل| السيسي يتابع "انتخابات الرئاسة" من غرفة عمليات حملته الانتخابية

عاجل| السيسي يتابع "انتخابات الرئاسة" من غرفة عمليات حملته الانتخابية
محافظ مطروح: الناخبون حرصوا على النزول للانتخاب حتى تجمعات الصحراء

محافظ مطروح: الناخبون حرصوا على النزول للانتخاب حتى تجمعات الصحراء
محافظ البحيرة: إقبال كبير على التصويت في الانتخابات الرئاسية

محافظ البحيرة: إقبال كبير على التصويت في الانتخابات الرئاسية
زحام وزغاريد أمام لجنة مدرسة التوفيقية بروض الفرج

زحام وزغاريد أمام لجنة مدرسة التوفيقية بروض الفرج
بالصور| كراسي متحركة لكبار السن أمام اللجان في بولاق أبو العلا

بالصور| كراسي متحركة لكبار السن أمام اللجان في بولاق أبو العلا
بالفيديو| مسيرة بجاردن سيتي لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات

بالفيديو| مسيرة بجاردن سيتي لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات
أهالي القنطرة شرق يرفعون الأعلام خلال التصويت: "مصر محفوظة بقوة شعبها"

أهالي القنطرة شرق يرفعون الأعلام خلال التصويت: "مصر محفوظة بقوة شعبها"
رئيس اللجنة العامة للانتخابات بأسوان: لا يوجد ما يعكر صفو التصويت

رئيس اللجنة العامة للانتخابات بأسوان: لا يوجد ما يعكر صفو التصويت
مسنة تتحدى مرضها وتدلي بصوتها في الانتخابات شرق الإسكندرية

مسنة تتحدى مرضها وتدلي بصوتها في الانتخابات شرق الإسكندرية
إقبال كثيف للناخبين أمام لجان البساتين

إقبال كثيف للناخبين أمام لجان البساتين
محافظ الغربية: مشاركة واسعة في الانتخابات من جميع الفئات العمرية

محافظ الغربية: مشاركة واسعة في الانتخابات من جميع الفئات العمرية
محافظ القاهرة يتابع سير الانتخابات الرئاسية من غرفة عمليات المحافظة

محافظ القاهرة يتابع سير الانتخابات الرئاسية من غرفة عمليات المحافظة
الفنانة صابرين تدعو المصريين للتصويت بالانتخابات: "انزلوا من أجل مصر"

الفنانة صابرين تدعو المصريين للتصويت بالانتخابات: "انزلوا من أجل مصر"
رجال الشرطة توزع "علم مصر" على الناخبين في أسوان

رجال الشرطة توزع "علم مصر" على الناخبين في أسوان
حسين فهمي يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بالشيخ زايد

حسين فهمي يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بالشيخ زايد
محافظ كفر الشيخ وقيادات بالقوات المسلحة يتفقدون لجان الانتخابات

محافظ كفر الشيخ وقيادات بالقوات المسلحة يتفقدون لجان الانتخابات
محافظ أسوان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنته في "محمد منير"

محافظ أسوان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنته في "محمد منير"
"الوطنية للانتخابات": اعتذار عدد قليل من القضاة لظروف مرضية طارئة

"الوطنية للانتخابات": اعتذار عدد قليل من القضاة لظروف مرضية طارئة
الناخبون وقوات التأمين إيد واحدة لمساعدة المسنين على التصويت بالغردقة

الناخبون وقوات التأمين إيد واحدة لمساعدة المسنين على التصويت بالغردقة
شريف منير يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. ويردد: "تحيا مصر"

شريف منير يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. ويردد: "تحيا مصر"
وزير العدل: المشاركة بالانتخابات دعم لجهود التنمية والقضاء على الإرهاب

وزير العدل: المشاركة بالانتخابات دعم لجهود التنمية والقضاء على الإرهاب
صور| تجمعات شبابية حول مقار الجيزة الانتخابية لتعريف المواطنين بلجانهم

صور| تجمعات شبابية حول مقار الجيزة الانتخابية لتعريف المواطنين بلجانهم
بالصور| جنود الجيش والشرطة بانتخابات الرئاسة: إيد بتساعد.. وسلاح بيحمي

بالصور| جنود الجيش والشرطة بانتخابات الرئاسة: إيد بتساعد.. وسلاح بيحمي
ياسر برهامي يدلي بصوته في الانتخابات بالإسكندرية

ياسر برهامي يدلي بصوته في الانتخابات بالإسكندرية
قائد قاعدة الإسكندرية البحرية يتفقد اللجان الانتخابية

قائد قاعدة الإسكندرية البحرية يتفقد اللجان الانتخابية
نقيب المعلمين يحث معلمي حلوان على الحشد أمام لجان الاقتراع بالانتخابات

نقيب المعلمين يحث معلمي حلوان على الحشد أمام لجان الاقتراع بالانتخابات
نائب "الدخيلة": المغتربون غير مدرجين بكشوف الناخبين بـ"صابر أبوالعنين"

نائب "الدخيلة": المغتربون غير مدرجين بكشوف الناخبين بـ"صابر أبوالعنين"
"المصرية لإدارة الأزمات" بسيناء: غرفتان لمتابعة ورصد انتخابات الرئاسة

"المصرية لإدارة الأزمات" بسيناء: غرفتان لمتابعة ورصد انتخابات الرئاسة
"النهارة لينا وبكرة لك".. سيدات يصطحبن أطفالهن للانتخابات بالجيزة

"النهارة لينا وبكرة لك".. سيدات يصطحبن أطفالهن للانتخابات بالجيزة
محافظ الإسكندرية: متابعة العملية الانتخابية عبر شبكة فيديو كونفرانس

محافظ الإسكندرية: متابعة العملية الانتخابية عبر شبكة فيديو كونفرانس
بالصور" إقبال كثيف على لجنة الثانوية العسكرية في دمياط

بالصور" إقبال كثيف على لجنة الثانوية العسكرية في دمياط
بالفيديو| احتفالات ورقص أمام لجان الانتخابات بالدقهلية

بالفيديو| احتفالات ورقص أمام لجان الانتخابات بالدقهلية
محافظ الدقهلية: المشهد الانتخابي تحول إلى احتفال في حب مصر

محافظ الدقهلية: المشهد الانتخابي تحول إلى احتفال في حب مصر
زحام أمام لجان مجمع الوحدة في مسقط رأس "الابنودي" بقنا

زحام أمام لجان مجمع الوحدة في مسقط رأس "الابنودي" بقنا
رئيس المترو يدلي بصوته في شبرا.. ويحث المواطنين على المشاركة

رئيس المترو يدلي بصوته في شبرا.. ويحث المواطنين على المشاركة
"قلب واحد" يساعد الناخبين في الأدلاء بأصواتهم بالوداي الجديد

"قلب واحد" يساعد الناخبين في الأدلاء بأصواتهم بالوداي الجديد
"شبرا" و"المعادي" في الانتخابات الرئاسية "من النجمة": انزل شارك

"شبرا" و"المعادي" في الانتخابات الرئاسية "من النجمة": انزل شارك
بالفيديو| مخرجة "بدلة ظابط" تصوت بالانتخابات الرئاسية: "هتبقى أحلى"

بالفيديو| مخرجة "بدلة ظابط" تصوت بالانتخابات الرئاسية: "هتبقى أحلى"
محافظ مطروح يدلي بصوته بانتخابات الرئاسة: جميع اللجان فتحت في موعدها

محافظ مطروح يدلي بصوته بانتخابات الرئاسة: جميع اللجان فتحت في موعدها
بالصور| إقبال نسائي على التصويت أمام لجان بولاق أبو العلا

بالصور| إقبال نسائي على التصويت أمام لجان بولاق أبو العلا
دوريات أمنية متحركة في محيط المراكز الانتخابية في حدائق القبة

دوريات أمنية متحركة في محيط المراكز الانتخابية في حدائق القبة
محافظ السويس يشيد بالطوابير الانتخابية: "هذه هي مصر"

محافظ السويس يشيد بالطوابير الانتخابية: "هذه هي مصر"
"قالوا إيه" بلجان القليوبية.. والمحافظ: النهاردة عيد للديمقراطية بمصر

"قالوا إيه" بلجان القليوبية.. والمحافظ: النهاردة عيد للديمقراطية بمصر
تواضروس: لدي ثقة في مشاركة المصريين بالانتخابات.. والسلبية تهدم الوطن

تواضروس: لدي ثقة في مشاركة المصريين بالانتخابات.. والسلبية تهدم الوطن
رجال "المفرقعات" يمشطون لجان البساتين بالكلاب البوليسية

رجال "المفرقعات" يمشطون لجان البساتين بالكلاب البوليسية
مرصد "دعم مصر": إقبال من الناخبين في لجنة مدرسة "زويل" ببورسعيد

مرصد "دعم مصر": إقبال من الناخبين في لجنة مدرسة "زويل" ببورسعيد
بالصور| تزايد إقبال المواطنين على لجان الانتخابات الرئاسية بالشرقية

بالصور| تزايد إقبال المواطنين على لجان الانتخابات الرئاسية بالشرقية
وفد من الاتحاد الإفريقي يتفقد لجان الدقي

وفد من الاتحاد الإفريقي يتفقد لجان الدقي
رئيس لجنة فرعية في المرج: 200 مواطن صوتوا بعد ساعتين من فتح اللجان

رئيس لجنة فرعية في المرج: 200 مواطن صوتوا بعد ساعتين من فتح اللجان
بالصور| تزايد الإقبال على لجان التصويت بمحافظة المنوفية

بالصور| تزايد الإقبال على لجان التصويت بمحافظة المنوفية
بالصور| "السيدات" يتصدرن المشهد الانتخابي بمدرسة حفني ناصف بالمرج

بالصور| "السيدات" يتصدرن المشهد الانتخابي بمدرسة حفني ناصف بالمرج
بالصور| نهال عنبر تدلي بصوتها في مدرسة "6 أكتوبر" بالعجوزة

بالصور| نهال عنبر تدلي بصوتها في مدرسة "6 أكتوبر" بالعجوزة
"سامي" ومدير الأمن يتفقدان العملية الانتخابية بالفيوم

"سامي" ومدير الأمن يتفقدان العملية الانتخابية بالفيوم
برلمان ورئاسة.. استحقاقان انتخابيان حضرهما شريف إسماعيل رئيسا للوزراء

برلمان ورئاسة.. استحقاقان انتخابيان حضرهما شريف إسماعيل رئيسا للوزراء
نقيب المحامين عقب الإدلاء بصوته: أدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات

نقيب المحامين عقب الإدلاء بصوته: أدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات
"الوطنية للانتخابات": انتظام عملية التصويت في شمال سيناء دون مشكلات

"الوطنية للانتخابات": انتظام عملية التصويت في شمال سيناء دون مشكلات
انتظام التصويت في الانتخابات الرئاسية بدائرتي الشرابية والزاوية الحمرا

انتظام التصويت في الانتخابات الرئاسية بدائرتي الشرابية والزاوية الحمرا
المنسق العام لحملة السيسي يدلي بصوته في "فاطمة عنان" بمصر الجديدة

المنسق العام لحملة السيسي يدلي بصوته في "فاطمة عنان" بمصر الجديدة
زغاريد وأغاني وطنية أمام اللجان الانتخابية في بولاق الدكرور

زغاريد وأغاني وطنية أمام اللجان الانتخابية في بولاق الدكرور
"عمليات البحر الأحمر" تتابع سير الانتخابات عبر شاشات عرض

"عمليات البحر الأحمر" تتابع سير الانتخابات عبر شاشات عرض
"ملصقات وبوسترات" توعوية لمراحل الاقتراع داخل لجان الوايلي والظاهر

"ملصقات وبوسترات" توعوية لمراحل الاقتراع داخل لجان الوايلي والظاهر
وزيرة الاستثمار بعد الإدلاء بصوتها: مشاركة كبيرة من جميع الفئات

وزيرة الاستثمار بعد الإدلاء بصوتها: مشاركة كبيرة من جميع الفئات
مسن يدلي بصوته باكيا: "جاي علشان مصر وولادنا"

مسن يدلي بصوته باكيا: "جاي علشان مصر وولادنا"
إقبال كثيف على لجان "مدرسة مدينة السادات" في حدائق القبة

إقبال كثيف على لجان "مدرسة مدينة السادات" في حدائق القبة
رئيس مجلس الأعمال المصري الكيني يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية بالدقي

رئيس مجلس الأعمال المصري الكيني يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية بالدقي
كبار السن يتصدرون مشهد الانتخابات في البحيرة

كبار السن يتصدرون مشهد الانتخابات في البحيرة
قيادات "أمن القاهرة" تتفقد اللجان الانتخابية في عين شمس والمطرية

قيادات "أمن القاهرة" تتفقد اللجان الانتخابية في عين شمس والمطرية
نشرة انتخابات الرئاسة| السيسي يدلي بصوته..وانتظام سير عملية الانتخابات

نشرة انتخابات الرئاسة| السيسي يدلي بصوته..وانتظام سير عملية الانتخابات
تكثيف أمني أمام اللجان الانتخابية وسط الزغاريد والاحتفالات في البساتين

تكثيف أمني أمام اللجان الانتخابية وسط الزغاريد والاحتفالات في البساتين
رئيس شركة مترو الأنفاق يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

رئيس شركة مترو الأنفاق يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
بالصور| العاملون بالعاصمة الإدارية يحتشدون للتصويت في انتخابات الرئاسة

بالصور| العاملون بالعاصمة الإدارية يحتشدون للتصويت في انتخابات الرئاسة
رئيس دار الأوبرا المصرية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بأكتوبر

رئيس دار الأوبرا المصرية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بأكتوبر
شيخ مشايخ الصوفية يدلي بصوته في مصر الجديدة: "سنذهل العالم"

شيخ مشايخ الصوفية يدلي بصوته في مصر الجديدة: "سنذهل العالم"
أحمد أبوهشيمة يدلي بصوته في مدرسة الرشيد الابتدائية بمصر الجديدة

أحمد أبوهشيمة يدلي بصوته في مدرسة الرشيد الابتدائية بمصر الجديدة
"النور" يحشد المواطنين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية في أسوان

"النور" يحشد المواطنين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية في أسوان
إقبال كثيف من السيدات على لجان منشأة ناصر

إقبال كثيف من السيدات على لجان منشأة ناصر
وفاء سالم تنشر صورا من داخل لجنتها الانتخابية: "بحبك يا مصر"

وفاء سالم تنشر صورا من داخل لجنتها الانتخابية: "بحبك يا مصر"
سامح عاشور يصل لجنة مدرسة التجريبية للغات للإدلاء بصوته في المقطم

سامح عاشور يصل لجنة مدرسة التجريبية للغات للإدلاء بصوته في المقطم
السيدات يتوافدن بقوة على لجان الانتخابات الرئاسية في الغردقة

السيدات يتوافدن بقوة على لجان الانتخابات الرئاسية في الغردقة
مشاريب وأغان وطنية.. مقهى بالسيدة زينب يشجع الناخبين: عشان الفرحة تعم

مشاريب وأغان وطنية.. مقهى بالسيدة زينب يشجع الناخبين: عشان الفرحة تعم
"الوطنية للانتخابات": العملية تسير بانتظام ولا توجد عوائق خلال التصويت

"الوطنية للانتخابات": العملية تسير بانتظام ولا توجد عوائق خلال التصويت
سمير والسويدي يصوتان في الانتخابات الرئاسية بالحي المتميز بأكتوبر

سمير والسويدي يصوتان في الانتخابات الرئاسية بالحي المتميز بأكتوبر
بالصور| الأعلام المصرية والزغاريد تملأ لجان الهرم

بالصور| الأعلام المصرية والزغاريد تملأ لجان الهرم
بالصور| سحر نصر تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية برفقة ابنها

بالصور| سحر نصر تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية برفقة ابنها
بالصور| قرينة الرئيس تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

بالصور| قرينة الرئيس تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية
محافظ البحر الأحمر يدلي بصوته الانتخابي بالغردقة

محافظ البحر الأحمر يدلي بصوته الانتخابي بالغردقة
"هتنزلي الانتخابات ولا وراكي غسيل؟".. سؤال على فيس بوك والرد مفاجأة

"هتنزلي الانتخابات ولا وراكي غسيل؟".. سؤال على فيس بوك والرد مفاجأة
بالأغاني وأعلام مصر.. حزب الوفد يحشد الناخبين في الهرم

بالأغاني وأعلام مصر.. حزب الوفد يحشد الناخبين في الهرم
مسن يدلي بصوته في الإسكندرية: "انتخبتك بالخمسة يا سيسي"

مسن يدلي بصوته في الإسكندرية: "انتخبتك بالخمسة يا سيسي"
"الوطنية للإعلام": العملية الانتخابية تسير بانتظام على مستوى الجمهورية

"الوطنية للإعلام": العملية الانتخابية تسير بانتظام على مستوى الجمهورية
برلماني: تواجد مكثف للناخبين أمام لجان الاقتراع بمحافظة مطروح

برلماني: تواجد مكثف للناخبين أمام لجان الاقتراع بمحافظة مطروح
إيما توزع المياه على الناخبين في بولاق أبوالعلا: "واجب وطني"

إيما توزع المياه على الناخبين في بولاق أبوالعلا: "واجب وطني"
كبار السن يتوافدون على لجان الاقتراع للتصويت بالدقي

كبار السن يتوافدون على لجان الاقتراع للتصويت بالدقي
إقبال السيدات للإدلاء بأصواتهن وسط الإسكندرية

إقبال السيدات للإدلاء بأصواتهن وسط الإسكندرية
سما المصري للمصريين: انزلوا انتخبوا وأنا هانزل بكره عشان مجهزة مفاجأة

سما المصري للمصريين: انزلوا انتخبوا وأنا هانزل بكره عشان مجهزة مفاجأة
بالصور| وزير الأوقاف يدلي بصوته في المنيل: "مستبشر خير بمستقبل مصر"

بالصور| وزير الأوقاف يدلي بصوته في المنيل: "مستبشر خير بمستقبل مصر"
رئيس اللجنة العامة للانتخابات بأسيوط: جميع اللجان بدأت في موعدها

رئيس اللجنة العامة للانتخابات بأسيوط: جميع اللجان بدأت في موعدها
"الوطنية للانتخابات": العملية الانتخابية تسيير بانتظام في كل المحافظات

"الوطنية للانتخابات": العملية الانتخابية تسيير بانتظام في كل المحافظات
مدير "عمليات الأمن": الانتخابات تسير على ما يرام في كل المحافظات

مدير "عمليات الأمن": الانتخابات تسير على ما يرام في كل المحافظات
وكيل "تعليم القليوبية" يترأس غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية

وكيل "تعليم القليوبية" يترأس غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية
الحاجة فاطمة من على كرسي متحرك: "ولادي 50 سنة نزلتهم ينتخبوا السيسي"

الحاجة فاطمة من على كرسي متحرك: "ولادي 50 سنة نزلتهم ينتخبوا السيسي"
طابور الصحبة والجيرة يجمع نساء شبرا خلال التصويت: كلنا هننزل علشان مصر

طابور الصحبة والجيرة يجمع نساء شبرا خلال التصويت: كلنا هننزل علشان مصر
رئيس الوزراء: مشاركة المصريين في الانتخابات أفضل رد على مزايدات الخارج

رئيس الوزراء: مشاركة المصريين في الانتخابات أفضل رد على مزايدات الخارج
بالصور| كبار السن والنساء يتوافدون على لجان انتخابات الرئاسة ببني سويف

بالصور| كبار السن والنساء يتوافدون على لجان انتخابات الرئاسة ببني سويف
علي الحجار يدلي بصوته في الانتخابات: "الرهان عليك يا مصري.. انزل"

علي الحجار يدلي بصوته في الانتخابات: "الرهان عليك يا مصري.. انزل"
رؤساء اللجان يصوتون في مكان إشرافهم على نماذج تسلموها من "الوطنية"

رؤساء اللجان يصوتون في مكان إشرافهم على نماذج تسلموها من "الوطنية"
بالكراسي المتحركة.. السيدات يتصدرن طوابير "الأزبكية" الانتخابية

بالكراسي المتحركة.. السيدات يتصدرن طوابير "الأزبكية" الانتخابية
بالصور| علي عبد العال: نسير في الاتجاه الصحيح والدليل إقبال الناخبين

بالصور| علي عبد العال: نسير في الاتجاه الصحيح والدليل إقبال الناخبين
رئيس "شباب الأعمال" يدلي بصوته في الإسكندرية غدا

رئيس "شباب الأعمال" يدلي بصوته في الإسكندرية غدا
"عمليات الداخلية": متابعة لحظية للعملية الانتخابية بكل المحافظات

"عمليات الداخلية": متابعة لحظية للعملية الانتخابية بكل المحافظات
"أبو قير للأسمدة" توفر أتوبيسات للعاملين بها للإدلاء بأصواتهم

"أبو قير للأسمدة" توفر أتوبيسات للعاملين بها للإدلاء بأصواتهم
القوات البحرية تنقل كبار السن لمقر لجانهم الانتخابية بالإسكندرية

القوات البحرية تنقل كبار السن لمقر لجانهم الانتخابية بالإسكندرية
 وزيرة الهجرة تدلي بصوتها بالانتخابات: واثقة من دور المرأة في الداخل

 وزيرة الهجرة تدلي بصوتها بالانتخابات: واثقة من دور المرأة في الداخل
مدير الحرب الكيميائية يتفقد سير الانتخابات ببني سويف

مدير الحرب الكيميائية يتفقد سير الانتخابات ببني سويف
"التعليم" تنظم مسيرة لدعم السيسي في نجع حمادي

"التعليم" تنظم مسيرة لدعم السيسي في نجع حمادي
محافظ المنيا يتابع سير الانتخابات الرئاسية عبر شاشات غرفة العمليات

محافظ المنيا يتابع سير الانتخابات الرئاسية عبر شاشات غرفة العمليات
إقبال كبير على لجان مدرستي "فلسطين" و"النهضة" في عين شمس

إقبال كبير على لجان مدرستي "فلسطين" و"النهضة" في عين شمس
"حماة الوطن" بالإسكندرية يحشد أعضاءه لمساعدة الناخبين على التصويت

"حماة الوطن" بالإسكندرية يحشد أعضاءه لمساعدة الناخبين على التصويت
رجال الجيش والشرطة يساعدون كبار السن والمرضى على دخول لجان الانتخابات

رجال الجيش والشرطة يساعدون كبار السن والمرضى على دخول لجان الانتخابات
صور| الأعلام تزين طوابير أهالي "الحمام" أمام اللجان الانتخابية بمطروح

صور| الأعلام تزين طوابير أهالي "الحمام" أمام اللجان الانتخابية بمطروح
رئيس "نقابة المعلمين بحلوان" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

رئيس "نقابة المعلمين بحلوان" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
مدير أمن الغربية: إقبال كثيف على مقار لجان الانتخابات الرئاسية

مدير أمن الغربية: إقبال كثيف على مقار لجان الانتخابات الرئاسية
محافظ سوهاج يتفقد سير العملية الانتخابية

محافظ سوهاج يتفقد سير العملية الانتخابية
بالصور| عدلي منصور يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

بالصور| عدلي منصور يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
بهتاف "تحيا مصر".. أهالي شلاتين يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية

بهتاف "تحيا مصر".. أهالي شلاتين يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية
مواطنون يلتقطون صور تذكارية أمام لجنة الجبرتي بمنشأة ناصر

مواطنون يلتقطون صور تذكارية أمام لجنة الجبرتي بمنشأة ناصر
مصطفى بكري ينشر صورا له على "تويتر" بعد إدلائه بصوته

مصطفى بكري ينشر صورا له على "تويتر" بعد إدلائه بصوته
العشرات من كبار السن يدلون بأصواتهم بالإسكندرية وسط استنفار أمني

العشرات من كبار السن يدلون بأصواتهم بالإسكندرية وسط استنفار أمني
إقبال كبير من المواطنين على لجان "ميت العامل" بالدقهلية

إقبال كبير من المواطنين على لجان "ميت العامل" بالدقهلية
بالصور| وزير الصحة بـ"الحبر البينك" بعد التصويت في "إبراهيم الرفاعي"

بالصور| وزير الصحة بـ"الحبر البينك" بعد التصويت في "إبراهيم الرفاعي"
عمليات مجلس الوزراء: أكثر اللجان كثافة حتى الأن في "العريش وبئر العبد"

عمليات مجلس الوزراء: أكثر اللجان كثافة حتى الأن في "العريش وبئر العبد"
وزير الصحة: تشكيل 27 غرفة عمليات وتجهيز 86 مستشفى خلال فترة الانتخابات

وزير الصحة: تشكيل 27 غرفة عمليات وتجهيز 86 مستشفى خلال فترة الانتخابات
إقبال كثيف واحتفالات أمام لجان مسقط رأس السيسي بالجمالية

إقبال كثيف واحتفالات أمام لجان مسقط رأس السيسي بالجمالية
تكثيفات أمنية أمام لجان الاقتراع بالإسكندرية تزامنا مع بدء الانتخابات

تكثيفات أمنية أمام لجان الاقتراع بالإسكندرية تزامنا مع بدء الانتخابات
توافد كبير لأهالي الإسماعيلية على اللجان: " نازلين نكيد الأعادي"

توافد كبير لأهالي الإسماعيلية على اللجان: " نازلين نكيد الأعادي"
تأخر بعض اللجان بسبب "الختامة".. وإقبال متوسط في بعض اللجان بالفيوم

تأخر بعض اللجان بسبب "الختامة".. وإقبال متوسط في بعض اللجان بالفيوم
شيخ الأزهر يطالب المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

شيخ الأزهر يطالب المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية
وزير الخارجية يدلي بصوته بـ"سيزا نبراوي" في القاهرة الجديدة

وزير الخارجية يدلي بصوته بـ"سيزا نبراوي" في القاهرة الجديدة
رئيس "انتخابات أسوان": فتح جميع اللجان في موعدها

رئيس "انتخابات أسوان": فتح جميع اللجان في موعدها
بالصور| لقطات من تصويت السيسي على "إنستجرام".. ومتابعوه: ربنا ينصرك

بالصور| لقطات من تصويت السيسي على "إنستجرام".. ومتابعوه: ربنا ينصرك
انطلاق غرقة متابعة للانتخابات بـ"مجلس الشباب المصري"

انطلاق غرقة متابعة للانتخابات بـ"مجلس الشباب المصري"
وزير التنمية المحلية: الشرطة تلاحق شخصا جمع بطاقات الناخبين وفر هاربا

وزير التنمية المحلية: الشرطة تلاحق شخصا جمع بطاقات الناخبين وفر هاربا
بالصور| مسيرة لـ"دعم مصر" بالهرم لحث الناخبين على المشاركة بالانتخابات

بالصور| مسيرة لـ"دعم مصر" بالهرم لحث الناخبين على المشاركة بالانتخابات
مدحت صالح وإدوارد يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية

مدحت صالح وإدوارد يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية
بالفيديو| أحمد بدير ونادية الجندي ولبلبة: «رايحين ننتخب بدري بدري»

بالفيديو| أحمد بدير ونادية الجندي ولبلبة: «رايحين ننتخب بدري بدري»
ناخبون بالأزبكية: "طابور الانتخابات ولا طابور اللاجئين"

ناخبون بالأزبكية: "طابور الانتخابات ولا طابور اللاجئين"
رئيس الوزراء يتوقع نزول جموع الشعب للمشاركة بالانتخابات الرئاسية بقوة

رئيس الوزراء يتوقع نزول جموع الشعب للمشاركة بالانتخابات الرئاسية بقوة
وزير التنمية بعد التصويت: لجنتي الانتخابية كانت مزدحمة للغاية

وزير التنمية بعد التصويت: لجنتي الانتخابية كانت مزدحمة للغاية
"نظافة الجيزة" تكثف أعمال النظافة أمام لجان الانتخابات

"نظافة الجيزة" تكثف أعمال النظافة أمام لجان الانتخابات
احتشاد الناخبين أمام مدرسة "مصطفی کامل" بالأزبکیة للإدلاء بأصواتهم

احتشاد الناخبين أمام مدرسة "مصطفی کامل" بالأزبکیة للإدلاء بأصواتهم
توافد من كبار السن على لجان مدرسة "الشهيد يوسف السباعي" بالنزهة

توافد من كبار السن على لجان مدرسة "الشهيد يوسف السباعي" بالنزهة
بالصور| زحام أمام لجان الانتخابات بالحامول في كفر الشيخ

بالصور| زحام أمام لجان الانتخابات بالحامول في كفر الشيخ
الشباب يصوتون وينظمون الحركة أمام "الإبراهيمية" في جاردن سيتي

الشباب يصوتون وينظمون الحركة أمام "الإبراهيمية" في جاردن سيتي
وزير الصحة بعد الإدلاء بصوته: أهم خطوات بناء الوطن الحقيقي

وزير الصحة بعد الإدلاء بصوته: أهم خطوات بناء الوطن الحقيقي
مشادة كلامية بين مواطنين أمام لجنة الجبرتي بمنشأة ناصر.. والأمن يتدخل

مشادة كلامية بين مواطنين أمام لجنة الجبرتي بمنشأة ناصر.. والأمن يتدخل
شقيق الشهيد حسنين بطل "قالوا إيه" لـ"الوطن": النزول حق كل قطرة دم سالت

شقيق الشهيد حسنين بطل "قالوا إيه" لـ"الوطن": النزول حق كل قطرة دم سالت
رئيس لجنة في المرج: إقبال الناخبين على التصويت جيد للغاية

رئيس لجنة في المرج: إقبال الناخبين على التصويت جيد للغاية
بالصور|عم الشهيد "أبو النور" خلال إدلائه بصوته: تارنا بناخده بالصناديق

بالصور|عم الشهيد "أبو النور" خلال إدلائه بصوته: تارنا بناخده بالصناديق
إدوارد يدلي بصوته في الانتخابات: حبيت أكون من أوائل الناس اللي نزلت

إدوارد يدلي بصوته في الانتخابات: حبيت أكون من أوائل الناس اللي نزلت
أرملة الشهيد عامر عبدالمقصود لـ"الوطن": "هنقول مليون ألف نعم للرئيس"

أرملة الشهيد عامر عبدالمقصود لـ"الوطن": "هنقول مليون ألف نعم للرئيس"
رئيس مجلس النواب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

رئيس مجلس النواب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
بالصور| بـ"علم مصر".. سميرة أحمد تدلي بصوتها في الزمالك

بالصور| بـ"علم مصر".. سميرة أحمد تدلي بصوتها في الزمالك
حسب الله يدلي بصوته في شبرا الخيمة: "صوتي للسيسي"

حسب الله يدلي بصوته في شبرا الخيمة: "صوتي للسيسي"
توافد كبار السن والسيدات على اللجان الانتخابية في البساتين

توافد كبار السن والسيدات على اللجان الانتخابية في البساتين
بالصور| وفد من المراقبين الدوليين يتفقدون سير الانتخابات بلجان شبرا

بالصور| وفد من المراقبين الدوليين يتفقدون سير الانتخابات بلجان شبرا
"عمليات الوزراء": 14 لجنة تأخرت في الفتح.. وإقبال كثيف في جنوب سيناء

"عمليات الوزراء": 14 لجنة تأخرت في الفتح.. وإقبال كثيف في جنوب سيناء
"أبو العنين" يوجه التحية للناخبين.. ويؤكد: صوتك رصاصة بقلب أعداء الوطن

"أبو العنين" يوجه التحية للناخبين.. ويؤكد: صوتك رصاصة بقلب أعداء الوطن
وزير النقل عن الإقبال على التصويت: الشعب مبهر ولم يستجب لدعوات الأشرار

وزير النقل عن الإقبال على التصويت: الشعب مبهر ولم يستجب لدعوات الأشرار
"عمليات القضاة": لم نتلق شكاوى.. ورصدنا اقبالا كبيرا على التصويت

"عمليات القضاة": لم نتلق شكاوى.. ورصدنا اقبالا كبيرا على التصويت
النائب صبحي الدالي يدلي بصوته في الانتخابات بالبدرشين

النائب صبحي الدالي يدلي بصوته في الانتخابات بالبدرشين
بالصور| بطرس دانيال يدلي بصوته في الانتخابات: المشاركة محاربة للإرهاب

بالصور| بطرس دانيال يدلي بصوته في الانتخابات: المشاركة محاربة للإرهاب
لبلبة تدلي بصوتها في "المشروعات والتعمير" بالدقي

لبلبة تدلي بصوتها في "المشروعات والتعمير" بالدقي
رئيس جامعة حلوان يدلي بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية

رئيس جامعة حلوان يدلي بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية
البرلمانية مايسة عطوة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بالجيزة

البرلمانية مايسة عطوة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بالجيزة
استمرار توافد المواطنين على لجان الدقي.. والمنظمات الدولية تراقب

استمرار توافد المواطنين على لجان الدقي.. والمنظمات الدولية تراقب
"عمليات الصحة" تتابع توفير التأمين الطبي باللجان الانتخابية

"عمليات الصحة" تتابع توفير التأمين الطبي باللجان الانتخابية
بالصور| وزير الزراعة خلال إدلائه بصوته: علينا إظهار الوجه الحضاري لمصر

بالصور| وزير الزراعة خلال إدلائه بصوته: علينا إظهار الوجه الحضاري لمصر
بالفيديو| عجائز بـ«قلب شباب» في انتخابات الرئاسة.. «ومين غيرنا يبنيها»

بالفيديو| عجائز بـ«قلب شباب» في انتخابات الرئاسة.. «ومين غيرنا يبنيها»
"عمليات المنيا": انتظام العملية الانتخابية بـ715 لجنة

"عمليات المنيا": انتظام العملية الانتخابية بـ715 لجنة
شيخ الأزهر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

شيخ الأزهر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
بالصور| وزير التنمية: المصريون يسطرون تاريخا جديدا ويختارون قائدهم بكل حرية

بالصور| وزير التنمية: المصريون يسطرون تاريخا جديدا ويختارون قائدهم بكل حرية
إقبال كثيف على "طبري الحجاز" بمصرالجديدة ومواطنون يأخذون صورا مع الأمن

إقبال كثيف على "طبري الحجاز" بمصرالجديدة ومواطنون يأخذون صورا مع الأمن
شريف إسماعيل لـ"الوطن": اتمنى من الرئيس القادم دعم الإصلاح الاقتصادي

شريف إسماعيل لـ"الوطن": اتمنى من الرئيس القادم دعم الإصلاح الاقتصادي
بعد قليل| وزير الصحة يترأس غرفة طوارئ لمتابعة التأمين الطبي للانتخابات

بعد قليل| وزير الصحة يترأس غرفة طوارئ لمتابعة التأمين الطبي للانتخابات
غياب مندوبي المرشح موسى مصطفى موسى عن اللجان الانتخابية بالمرج

غياب مندوبي المرشح موسى مصطفى موسى عن اللجان الانتخابية بالمرج
ابنة وزير شؤون مجلس النواب تترأس "لجنة السيسي" في مصر الجديدة

ابنة وزير شؤون مجلس النواب تترأس "لجنة السيسي" في مصر الجديدة
مسؤول بالإسعاف: تخصيص ما يقرب من 10 سيارات للتجمع الخامس

مسؤول بالإسعاف: تخصيص ما يقرب من 10 سيارات للتجمع الخامس
محافظ الإسكندرية يدلي بصوته.. ويطمئن على انتظام عمليات الاقتراع

محافظ الإسكندرية يدلي بصوته.. ويطمئن على انتظام عمليات الاقتراع
توافد الناخبين للجان الانتخابات في الشيخ زايد

توافد الناخبين للجان الانتخابات في الشيخ زايد
"الوطنية للانتخابات": تأخر بعض اللجان ربع ساعة..و3569 لجنة للسيدات فقط

"الوطنية للانتخابات": تأخر بعض اللجان ربع ساعة..و3569 لجنة للسيدات فقط
وزير التنمية بعد الإدلاء بصوته: المشاركة بالانتخابات واجب وطني

وزير التنمية بعد الإدلاء بصوته: المشاركة بالانتخابات واجب وطني
إسماعيل: الحكومة مستمرة في أدائها وعملها إلى أن يكون هناك رأي آخر

إسماعيل: الحكومة مستمرة في أدائها وعملها إلى أن يكون هناك رأي آخر
بالصور| الأهالي يستقبلون محلب بالزغاريط والهتافات في المعادي

بالصور| الأهالي يستقبلون محلب بالزغاريط والهتافات في المعادي
بالصور| طوابير أمام اللجان الانتخابية في أسوان

بالصور| طوابير أمام اللجان الانتخابية في أسوان
بالصور| حكمدار القاهرة يتفقد لجان المقطم: الأمور تسير بصورة طبيعية

بالصور| حكمدار القاهرة يتفقد لجان المقطم: الأمور تسير بصورة طبيعية
جيهان السادات تدلي بصوتها بلجنة وزارة الزراعة في الدقي

جيهان السادات تدلي بصوتها بلجنة وزارة الزراعة في الدقي
"تسعيني قعيد" يدلي بصوته في البحيرة: "عشان خاطر مصر"

"تسعيني قعيد" يدلي بصوته في البحيرة: "عشان خاطر مصر"
مكرم محمد أحمد يدلي بصوته في مدرسة بمصر الجديدة

مكرم محمد أحمد يدلي بصوته في مدرسة بمصر الجديدة
"التوك توك" وسيلة الناخبين للتصويت بشبرا.. وسائق: ما بدقش في الأجرة

"التوك توك" وسيلة الناخبين للتصويت بشبرا.. وسائق: ما بدقش في الأجرة
بالصور| إيناس عبدالدايم تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

بالصور| إيناس عبدالدايم تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية
بالفيديو| الحكومة «في أول طابور».. والرئيس يسبقهم إلى «لجان الاقتراع»

بالفيديو| الحكومة «في أول طابور».. والرئيس يسبقهم إلى «لجان الاقتراع»
شريف إسماعيل: الرد على المزايدة والتشكيك على الانتخابات هو المشاركة

شريف إسماعيل: الرد على المزايدة والتشكيك على الانتخابات هو المشاركة
عمر مروان: مشاركة المواطنين في الانتخابات "ملحمة وطنية"

عمر مروان: مشاركة المواطنين في الانتخابات "ملحمة وطنية"
موسم الانتخابات عند المصري.. "إجازة وتوصيلة ببلاش وعروض وخصومات"

موسم الانتخابات عند المصري.. "إجازة وتوصيلة ببلاش وعروض وخصومات"
بالفيديو| تواضروس بعد الإدلاء بصوته: "يد تحمل السلاح ويد تبني"

بالفيديو| تواضروس بعد الإدلاء بصوته: "يد تحمل السلاح ويد تبني"
شريف إسماعيل للمصريين: "انزلوا.. ده حق الوطن عليكم"

شريف إسماعيل للمصريين: "انزلوا.. ده حق الوطن عليكم"
عمر ورضا: نازلين مع والدنا عشان السيسي يحافظ على مصر

عمر ورضا: نازلين مع والدنا عشان السيسي يحافظ على مصر
رجال الجيش والشرطة يساعدون كبار السن لدخول لجان الانتخابات بالشيخ زايد

رجال الجيش والشرطة يساعدون كبار السن لدخول لجان الانتخابات بالشيخ زايد
وزيرا "الصحة" و"الإسكان" يدليان بصوتيهما في الانتخابات

وزيرا "الصحة" و"الإسكان" يدليان بصوتيهما في الانتخابات
بالصور| محلب يدلي بصوته في المعادي..والأهالي يستقبلوه بالزغاريد

بالصور| محلب يدلي بصوته في المعادي..والأهالي يستقبلوه بالزغاريد
عاجل| رئيس الوزراء يدلي بصوته في مدرسة الشهيد "مصطفى عميرة"

عاجل| رئيس الوزراء يدلي بصوته في مدرسة الشهيد "مصطفى عميرة"
تزايد عدد الناخبين على لجان شبرا.. وكبار السن والسيدات يتصدرون المشهد

تزايد عدد الناخبين على لجان شبرا.. وكبار السن والسيدات يتصدرون المشهد
شريف إسماعيل: مفيش حاجة هترهب المصريين لا إرهاب ولا غيره

شريف إسماعيل: مفيش حاجة هترهب المصريين لا إرهاب ولا غيره
"عمليات الوزراء": تأخر فتح 3 لجان بحلوان بسبب القضاة

"عمليات الوزراء": تأخر فتح 3 لجان بحلوان بسبب القضاة
بالفيديو والصور| سيارات قوات حماية المواطنين تتجول في مصر الجديدة

بالفيديو والصور| سيارات قوات حماية المواطنين تتجول في مصر الجديدة
سميرة أحمد لـ "الوطن": المشاركة في الانتخابات أولي خطوات بناء المستقبل

سميرة أحمد لـ "الوطن": المشاركة في الانتخابات أولي خطوات بناء المستقبل
إقبال متوسط في أول ساعة من انتخابات الرئاسة بالأقصر

إقبال متوسط في أول ساعة من انتخابات الرئاسة بالأقصر
وفد من معلمي "حدائق القبة" في مسيرة للتصويت بـ"النقراشي الثانوية"

وفد من معلمي "حدائق القبة" في مسيرة للتصويت بـ"النقراشي الثانوية"
عاجل| ابنة السيسي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

عاجل| ابنة السيسي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية
اصطفاف طوابير الناخبين أمام اللجان بالسلام والنهضة مع بدء التصويت

اصطفاف طوابير الناخبين أمام اللجان بالسلام والنهضة مع بدء التصويت
وزير الشباب والرياضة الأسبق يصل "السياحية الرسمية" للإدلاء بصوته

وزير الشباب والرياضة الأسبق يصل "السياحية الرسمية" للإدلاء بصوته
انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية.. والإرادة الشعبية فى حماية «الجيش والشرطة»

انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية.. والإرادة الشعبية فى حماية «الجيش والشرطة»
أجواء احتفالية بالغردقة تزامنا مع انطلاق ماراثون انتخابات الرئاسة

أجواء احتفالية بالغردقة تزامنا مع انطلاق ماراثون انتخابات الرئاسة
كبار السن وذوي الاحتياجات يتوافدون على "القومية" في السبتية للتصويت

كبار السن وذوي الاحتياجات يتوافدون على "القومية" في السبتية للتصويت
المتطوعون بالوعى.. شباب يساند الجيش والشرطة: «صوتك لوحده مش كفاية»

المتطوعون بالوعى.. شباب يساند الجيش والشرطة: «صوتك لوحده مش كفاية»
"الرئاسة": السيسي حرص على مصافحة أعضاء اللجنة الانتخابية والمواطنين

"الرئاسة": السيسي حرص على مصافحة أعضاء اللجنة الانتخابية والمواطنين
البابا يدلي بصوته في السرايات اﻹعدادية والناخبون يستقبلونه: "تحيا مصر"

البابا يدلي بصوته في السرايات اﻹعدادية والناخبون يستقبلونه: "تحيا مصر"
5 هيئات إعلامية تتابع الالتزام بمعايير التغطية

5 هيئات إعلامية تتابع الالتزام بمعايير التغطية
الأحزاب والحملات تحشد المواطنين للمشاركة تحت شعار «انزل شارك»

الأحزاب والحملات تحشد المواطنين للمشاركة تحت شعار «انزل شارك»
ناخبون يرفعون أعلام مصر وصورا لـ"السيسي" خلال التصويت بميت عقبة

ناخبون يرفعون أعلام مصر وصورا لـ"السيسي" خلال التصويت بميت عقبة
بالفيديو| أهالي سيناء يتحدون الإرهاب وإقبال كثيف على لجان الانتخابات

بالفيديو| أهالي سيناء يتحدون الإرهاب وإقبال كثيف على لجان الانتخابات
تخصيص استراحات لكبار السن في العمرانية

تخصيص استراحات لكبار السن في العمرانية
عمدة قبيلة الجرارة بمطروح يدلى بصوته.. ويؤكد: عرس انتخابي

عمدة قبيلة الجرارة بمطروح يدلى بصوته.. ويؤكد: عرس انتخابي
رئيس غرفة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات: حضور كبير للمرأة

رئيس غرفة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات: حضور كبير للمرأة
بث مباشر| شريف إسماعيل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

بث مباشر| شريف إسماعيل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
إقبال كبير على اللجان الانتخابية في الهرم وفيصل

إقبال كبير على اللجان الانتخابية في الهرم وفيصل
رئيس هيئة الرقابة المالية يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

رئيس هيئة الرقابة المالية يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة
عاجل| "عمليات الوزارء": تأخر فتح بعض اللجان بالمحافظات بسبب القضاة

عاجل| "عمليات الوزارء": تأخر فتح بعض اللجان بالمحافظات بسبب القضاة
السيدات يتوافدن على لجان الاقتراع في قسم أول دمياط

السيدات يتوافدن على لجان الاقتراع في قسم أول دمياط
الناخبون في المقطم يدلون بأصواتهم بـ"الزغاريد" وهتاف "تحيا مصر"

الناخبون في المقطم يدلون بأصواتهم بـ"الزغاريد" وهتاف "تحيا مصر"
غياب "اللاب توب" من أمام اللجان.. ومواطن يتبرع بهاتفين لإرشاد الناخبين

غياب "اللاب توب" من أمام اللجان.. ومواطن يتبرع بهاتفين لإرشاد الناخبين
فيديو| المرأة المصرية.. النجم الأول في صباح أول أيام انتخابات الرئاسة

فيديو| المرأة المصرية.. النجم الأول في صباح أول أيام انتخابات الرئاسة
نقيب المهندسين يدلي بصوته في مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي بالقاهرة

نقيب المهندسين يدلي بصوته في مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي بالقاهرة
وزير الصناعة: الانتخابات الرئاسية خطوة مهمة نحو استكمال "مصر الحديثة"

وزير الصناعة: الانتخابات الرئاسية خطوة مهمة نحو استكمال "مصر الحديثة"
وزير الاتصالات السابق لـ"الوطن: الانتخابات تحدي حقيقي للمصريين

وزير الاتصالات السابق لـ"الوطن: الانتخابات تحدي حقيقي للمصريين
بالصور| مفتي الجمهورية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

بالصور| مفتي الجمهورية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
"عمليات النيابة الإدارية": لم نرصد أي شكاوى باللجان وتأمين شامل للمقار

"عمليات النيابة الإدارية": لم نرصد أي شكاوى باللجان وتأمين شامل للمقار
بالفيديو| وزير التجارة يلتزم بالطابور ويصوت بـ"سيزا نبراوي" في التجمع

بالفيديو| وزير التجارة يلتزم بالطابور ويصوت بـ"سيزا نبراوي" في التجمع
تأخر فتح لجنة واحدة في الدقهلية بسبب تأخير القاضي

تأخر فتح لجنة واحدة في الدقهلية بسبب تأخير القاضي
بالصور| "الرئاسة": السيسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

بالصور| "الرئاسة": السيسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
رئيسة لجنة "محمد كريم" بالإسكندرية: لا يوجد مندوب للمرشح موسى مصطفى

رئيسة لجنة "محمد كريم" بالإسكندرية: لا يوجد مندوب للمرشح موسى مصطفى
محافظ البحر الأحمر: انتظام العملية الانتخابية ولا تأخير في فتح اللجان

محافظ البحر الأحمر: انتظام العملية الانتخابية ولا تأخير في فتح اللجان
مصطفى بكري: صوتي للرئيس السيسي.. والشعب المصري سيبهر العالم

مصطفى بكري: صوتي للرئيس السيسي.. والشعب المصري سيبهر العالم
إقبال على التصويت في مدرسة "محمد فريد" بشبرا

إقبال على التصويت في مدرسة "محمد فريد" بشبرا
القمص سمعان يدلي بصوته في مدرسة الجبرتي بمنشأة ناصر

القمص سمعان يدلي بصوته في مدرسة الجبرتي بمنشأة ناصر
شعبة المواد الغذائية: توقعات بزيادة المبيعات خلال أيام الانتخابات

شعبة المواد الغذائية: توقعات بزيادة المبيعات خلال أيام الانتخابات
توافد الناخبين بالغربية على لجان الاقتراع وسط تشديدات أمنية

توافد الناخبين بالغربية على لجان الاقتراع وسط تشديدات أمنية
توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في لجنة مدرسة "رجاك" بالغردقة

توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في لجنة مدرسة "رجاك" بالغردقة
أحمد بدير: الانتخابات احتفالية.. ومتوقع ناس كتير ترقص قدام اللجان

أحمد بدير: الانتخابات احتفالية.. ومتوقع ناس كتير ترقص قدام اللجان
رئيس "النواب" يدلي بصوته في الجامعة العمالية بمدينة نصر

رئيس "النواب" يدلي بصوته في الجامعة العمالية بمدينة نصر
البابا تواضروس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

البابا تواضروس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
إقبال متوسط أمام لجان مدرسة الشهيد أشرف عبدالفتاح بمدينة نصر

إقبال متوسط أمام لجان مدرسة الشهيد أشرف عبدالفتاح بمدينة نصر
إجراءت أمنية مشددة بمحيط اللجان ببني سويف تزامنا مع بدء التصويت

إجراءت أمنية مشددة بمحيط اللجان ببني سويف تزامنا مع بدء التصويت
مدير الكرة بالأهلي يدلي بصوته بـ"السياحية الأولى" في أكتوبر: واجب وطني

مدير الكرة بالأهلي يدلي بصوته بـ"السياحية الأولى" في أكتوبر: واجب وطني
العشرات في طابور أمام مدرسة "مصطفی کامل" بالأزبکیة

العشرات في طابور أمام مدرسة "مصطفی کامل" بالأزبکیة
السكة الحديد: القطارات منتظمة تزامنا مع أول أيام الانتخابات الرئاسية

السكة الحديد: القطارات منتظمة تزامنا مع أول أيام الانتخابات الرئاسية
"كلنا معاك من أجل مصر": حشود المعادي تعطي صورة مشرفة للانتخابات

"كلنا معاك من أجل مصر": حشود المعادي تعطي صورة مشرفة للانتخابات
هدوء تام بمدرسة عابدين منذ بدء التصويت في الانتخابات

هدوء تام بمدرسة عابدين منذ بدء التصويت في الانتخابات
بالفيديو| نادية الجندي: أنا نازلة انتخب..وأجلت عيد ميلادي لبعد التصويت

بالفيديو| نادية الجندي: أنا نازلة انتخب..وأجلت عيد ميلادي لبعد التصويت
مصدر: تعطل فتح 30 لجنة في المنوفية بسبب تأخر القضاة

مصدر: تعطل فتح 30 لجنة في المنوفية بسبب تأخر القضاة
بالفيديو| السيدات وكبار السن يتوافدون على لجان الاقتراع في المحافظات

بالفيديو| السيدات وكبار السن يتوافدون على لجان الاقتراع في المحافظات
إجراءات أمنية مشددة أمام اللجان الانتخابية في المنيا

إجراءات أمنية مشددة أمام اللجان الانتخابية في المنيا
إجراءات مشددة لتأمين انتخابات الرئاسة في البحيرة

إجراءات مشددة لتأمين انتخابات الرئاسة في البحيرة
محافظ الإسكندرية: متابعة لحظية لسير العملية الانتخابية

محافظ الإسكندرية: متابعة لحظية لسير العملية الانتخابية
توافد الناخبين من كبار السن للتصويت بمدرسة السرايات بالوايلي

توافد الناخبين من كبار السن للتصويت بمدرسة السرايات بالوايلي
المواطنون يتوافدون على لجان أبو النمرس ومنيل شيحة في الجيزة للتصويت

المواطنون يتوافدون على لجان أبو النمرس ومنيل شيحة في الجيزة للتصويت
تأخر فتح لجان مدرسة "النصر الابتدائية" في الدقهلية 30 دقيقة

تأخر فتح لجان مدرسة "النصر الابتدائية" في الدقهلية 30 دقيقة
فتح باب لجان "السلام والنهضة" أمام المواطنين.. ورمضان: بدأت في موعدها

فتح باب لجان "السلام والنهضة" أمام المواطنين.. ورمضان: بدأت في موعدها
طوابير للناخبين أمام لجنة مدرسة الميناء في الغردقة

طوابير للناخبين أمام لجنة مدرسة الميناء في الغردقة
لبلبة في طريقها للتصويت: "مبسوطة وحاسة إني بحضن مصر"

لبلبة في طريقها للتصويت: "مبسوطة وحاسة إني بحضن مصر"
عشرات الناخبين يتوافدون على "المسلة" في المطرية للتصويت

عشرات الناخبين يتوافدون على "المسلة" في المطرية للتصويت
بالصور| وزير الري من أمام اللجنة الانتخابية: اليوم فرحة لمصر والمصريين

بالصور| وزير الري من أمام اللجنة الانتخابية: اليوم فرحة لمصر والمصريين
رئيس جامعة الأزهر يدلي بصوته في جاردن سيتي

رئيس جامعة الأزهر يدلي بصوته في جاردن سيتي
"الوطنية" تخصص رقم 19826 لتلقي الشكاوى الانتخابية

"الوطنية" تخصص رقم 19826 لتلقي الشكاوى الانتخابية
رئيس محكمة البحر الأحمر: لجان المحافظة فتحت في مواعيدها دون تأخير

رئيس محكمة البحر الأحمر: لجان المحافظة فتحت في مواعيدها دون تأخير
أهالي العياط وأطفيح يبدأون التصويت في الانتخابات الرئاسية

أهالي العياط وأطفيح يبدأون التصويت في الانتخابات الرئاسية
بالصور| ناخبات لجنة السيسي: نفسنا نصبح على الريس

بالصور| ناخبات لجنة السيسي: نفسنا نصبح على الريس
وزيرا "قطاع الأعمال" و"البيئة" يدليان بصوتيهما في المعادي

وزيرا "قطاع الأعمال" و"البيئة" يدليان بصوتيهما في المعادي
محافظ المنيا "يترأس" غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية

محافظ المنيا "يترأس" غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية
تأخر عملية التصويت في لجنتي الجبرتي وجمال عبد الناصر في منشأة ناصر

تأخر عملية التصويت في لجنتي الجبرتي وجمال عبد الناصر في منشأة ناصر
"سيزا نبرواي" التجمع الخامس تفتح أبوابها أمام الناخبين

"سيزا نبرواي" التجمع الخامس تفتح أبوابها أمام الناخبين
محافظ البحر الأحمر يشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات

محافظ البحر الأحمر يشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات
محافظ بورسعيد يترأس غرفة عمليات الانتخابات تزامنا مع بدء التصويت

محافظ بورسعيد يترأس غرفة عمليات الانتخابات تزامنا مع بدء التصويت
بدء عملية التصويت بشبرا الخيمة.. و"الأمن" ينظم دخول الناخبين

بدء عملية التصويت بشبرا الخيمة.. و"الأمن" ينظم دخول الناخبين
الناخبون يتوافدون على لجان الحوامدية والبدرشين في الجيزة للتصويت

الناخبون يتوافدون على لجان الحوامدية والبدرشين في الجيزة للتصويت
توافد الناخبين على لجان انتخابات المعادي ودار السلام

توافد الناخبين على لجان انتخابات المعادي ودار السلام
"حاملة لباقات ورود".. الأم ليزا: "كنت عايزة أهديهم للريس كأطهر هدية"

"حاملة لباقات ورود".. الأم ليزا: "كنت عايزة أهديهم للريس كأطهر هدية"
توافد الناخبين على صناديق الاقتراع بالإسكندرية

توافد الناخبين على صناديق الاقتراع بالإسكندرية
طوارئ بـ"مفرقعات الشرقية" مع بدء ماراثون الانتخابات الرئاسية

طوارئ بـ"مفرقعات الشرقية" مع بدء ماراثون الانتخابات الرئاسية
المواطنون يتوافدون على لجان السلام والنهضة.. وأتوبيسات تقل الناخبين

المواطنون يتوافدون على لجان السلام والنهضة.. وأتوبيسات تقل الناخبين
قبل فتح اللجنة .. "الحاجة سعدية" على عكاز وكرسي: طول ما عندي نفس هنتخب

قبل فتح اللجنة .. "الحاجة سعدية" على عكاز وكرسي: طول ما عندي نفس هنتخب
سيارات تجوب شوارع بورسعيد لإذاعة أغان وطنية لحث المواطنين على التصويت

سيارات تجوب شوارع بورسعيد لإذاعة أغان وطنية لحث المواطنين على التصويت
إقبال شديد على لجنة الجبرتي بحي منشأة ناصر

إقبال شديد على لجنة الجبرتي بحي منشأة ناصر
بالصور| توافد الناخبين على لجان الاقتراع في دمياط للتصويت بـ"الرئاسية"

بالصور| توافد الناخبين على لجان الاقتراع في دمياط للتصويت بـ"الرئاسية"
"عمليات الوزراء" تخصص رقما لتلقي الشكاوى في الانتخابات الرئاسية

"عمليات الوزراء" تخصص رقما لتلقي الشكاوى في الانتخابات الرئاسية
دوريات أمنية تجوب شوارع دمياط لتأمين اللجان الانتخابية

دوريات أمنية تجوب شوارع دمياط لتأمين اللجان الانتخابية
بالصور| وزير الصناعة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالقاهرة الجديدة

بالصور| وزير الصناعة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالقاهرة الجديدة
استنفار أمني بالشرقية تزامنا مع بدء ماراثون انتخابات الرئاسة

استنفار أمني بالشرقية تزامنا مع بدء ماراثون انتخابات الرئاسة
بالصور| المواطنون يصطفون أمام لجان مصر الجديدة: "مصر اليوم في عيد"

بالصور| المواطنون يصطفون أمام لجان مصر الجديدة: "مصر اليوم في عيد"
وصول القضاة وتوافد المواطنين للجان الانتخابية في السويس

وصول القضاة وتوافد المواطنين للجان الانتخابية في السويس
تأخر فتح لجان قرية ميت العامل في الدقهلية

تأخر فتح لجان قرية ميت العامل في الدقهلية
عاجل| أبناء الرئيس يصوتون بمدرسة الشهيد "مصطفى عميرة"

عاجل| أبناء الرئيس يصوتون بمدرسة الشهيد "مصطفى عميرة"
محافظ البحيرة: نتواصل مع "العليا للانتخابات" عبر "فيديو كونفرانس"

محافظ البحيرة: نتواصل مع "العليا للانتخابات" عبر "فيديو كونفرانس"
بالصور| توافد المواطنين على لجان السبتية للتصويت بالانتخابات الرئاسية

بالصور| توافد المواطنين على لجان السبتية للتصويت بالانتخابات الرئاسية
بأعلام مصر.. العشرات يتوافدون على لجان 15 مايو بالقاهرة

بأعلام مصر.. العشرات يتوافدون على لجان 15 مايو بالقاهرة
وزير الزراعة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالهرم

وزير الزراعة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالهرم
بدء العملية الانتخابية بلجان السيدة زينب

بدء العملية الانتخابية بلجان السيدة زينب
العشرات أمام معهد المنصورة الأزهري للإدلاء بأصواتهم

العشرات أمام معهد المنصورة الأزهري للإدلاء بأصواتهم
الأغاني الوطنية تستقبل الناخبين أمام "طبري الحجاز".. وتوافد نسائي كبير

الأغاني الوطنية تستقبل الناخبين أمام "طبري الحجاز".. وتوافد نسائي كبير
المواطنون يتوافدون على لجان الدقهلية للإدلاء بأصواتهم

المواطنون يتوافدون على لجان الدقهلية للإدلاء بأصواتهم
انتشار مكثف لقوات الجيش والشرطة لتأمين لجان الانتخابات بالغربية

انتشار مكثف لقوات الجيش والشرطة لتأمين لجان الانتخابات بالغربية
إقبال المواطنين على لجان فيصل والهرم للإدلاء بأصواتهم

إقبال المواطنين على لجان فيصل والهرم للإدلاء بأصواتهم
"المترو": انتظام الحركة بالخطوط الثلاثة مع انطلاق ماراثون الانتخابات

"المترو": انتظام الحركة بالخطوط الثلاثة مع انطلاق ماراثون الانتخابات
والدة الشهيد "عميرة" لـ"الوطن": سعيدة بتصويت الرئيس بـ"مدرسة ابني"

والدة الشهيد "عميرة" لـ"الوطن": سعيدة بتصويت الرئيس بـ"مدرسة ابني"
توافد الناخبين بأسيوط على لجان الاقتراع للتصويت

توافد الناخبين بأسيوط على لجان الاقتراع للتصويت
أجواء احتفالية أمام لجنة مدرسة الأقباط بشبرا

أجواء احتفالية أمام لجنة مدرسة الأقباط بشبرا
"رقص وأغاني" بميدان التحرير في أول أيام الانتخابات الرئاسية

"رقص وأغاني" بميدان التحرير في أول أيام الانتخابات الرئاسية
إقبال ملحوظ على اللجان الانتخابية في البحر الأحمر

إقبال ملحوظ على اللجان الانتخابية في البحر الأحمر
تشديدات أمنية مكثفة أمام لجان المعادي ودار السلام

تشديدات أمنية مكثفة أمام لجان المعادي ودار السلام
الناخبون يتوافدون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة بالبحيرة

الناخبون يتوافدون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة بالبحيرة
تكثيف أمني أمام لجان منشأة ناصر وسط أجواء هادئة

تكثيف أمني أمام لجان منشأة ناصر وسط أجواء هادئة
العشرات أمام اللجان الانتخابية بالعياط وأوسيم في الجيزة

العشرات أمام اللجان الانتخابية بالعياط وأوسيم في الجيزة
المواطنون يحتشدون أمام اللجان الانتخابية وسط انتظام الخدمات الأمنية

المواطنون يحتشدون أمام اللجان الانتخابية وسط انتظام الخدمات الأمنية
الكلاب البوليسية تنشط محيط اللجان بالمنصورة

الكلاب البوليسية تنشط محيط اللجان بالمنصورة
عاجل| قرينة الرئيس تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة

عاجل| قرينة الرئيس تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة
بث مباشر| المصريون ينتخبون رئيسهم.. انطلاق السباق في جميع المحافظات

بث مباشر| المصريون ينتخبون رئيسهم.. انطلاق السباق في جميع المحافظات
"التضامن": غادة والي لن تدلي بصوتها اليوم وستحدد موعدا آخر

"التضامن": غادة والي لن تدلي بصوتها اليوم وستحدد موعدا آخر
توافد كبار السن والسيدات على لجان الانتخابات في الجيزة

توافد كبار السن والسيدات على لجان الانتخابات في الجيزة
عشرات الناخبين يتوافدون على اللجان الانتخابية بـ"أطفيح والصف" بالجيزة

عشرات الناخبين يتوافدون على اللجان الانتخابية بـ"أطفيح والصف" بالجيزة
محافظ البحر الأحمر يتفقد لجان الانتخابات ويتابع الحالة الأمنية

محافظ البحر الأحمر يتفقد لجان الانتخابات ويتابع الحالة الأمنية
توافد المواطنين على اللجان الانتخابية في قنا

توافد المواطنين على اللجان الانتخابية في قنا
توافد الناخبين على اللجان في أبوالنمرس والبدرشين

توافد الناخبين على اللجان في أبوالنمرس والبدرشين
مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة.. "لجنة الرؤساء"

مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة.. "لجنة الرؤساء"
طوابير التصويت بشبرا الخيمة: السيدات حضرن بكثافة باكرا للمشاركة

طوابير التصويت بشبرا الخيمة: السيدات حضرن بكثافة باكرا للمشاركة
لجان الجمالية تفتح أبوابها أمام الناخبين وإقبال ملحوظ من المواطنين

لجان الجمالية تفتح أبوابها أمام الناخبين وإقبال ملحوظ من المواطنين
بعد تصويت السيسي بها.. 10 معلومات عن مدرسة الشهيد مصطفى أبوعميرة

بعد تصويت السيسي بها.. 10 معلومات عن مدرسة الشهيد مصطفى أبوعميرة
محافظ البحيرة: مصر اليوم في عرس كبير

محافظ البحيرة: مصر اليوم في عرس كبير
لجنتان و3 أحداث انتخابية.. مناسبات أدلى فيها السيسي بصوته

لجنتان و3 أحداث انتخابية.. مناسبات أدلى فيها السيسي بصوته
بالفيديو| السيسي أول ناخب يدلي بصوته في الانتخابات.. ويصافح المسؤولين

بالفيديو| السيسي أول ناخب يدلي بصوته في الانتخابات.. ويصافح المسؤولين
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الأقصر

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الأقصر
بعد انطلاقها.. كيف تؤثر الأغاني على مشاركة المواطنين في الانتخابات؟

بعد انطلاقها.. كيف تؤثر الأغاني على مشاركة المواطنين في الانتخابات؟
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة جنوب سيناء

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة جنوب سيناء
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة شمال سيناء

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة شمال سيناء
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة كفر الشيخ

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة كفر الشيخ
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة مطروح

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة مطروح
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الشرقية

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الشرقية
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة دمياط

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة دمياط
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الوادي الجديد

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الوادي الجديد
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة البحر الأحمر

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة البحر الأحمر
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة أسوان

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة أسوان
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة بني سويف

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة بني سويف
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة قنا

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة قنا
اصطفاف الناخبين أمام لجان فيصل والهرم قبل فتح باب التصويت

اصطفاف الناخبين أمام لجان فيصل والهرم قبل فتح باب التصويت
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الإسماعيلية

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الإسماعيلية
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة البحيرة

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة البحيرة
بث مباشر| السيسي يدلي بصوته في الانتخابات

بث مباشر| السيسي يدلي بصوته في الانتخابات
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة المنوفية

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة المنوفية
انتشار بائعي الأعلام بالإسماعيلية: الحمدلله على الرزق الممزوج بالوطنية

انتشار بائعي الأعلام بالإسماعيلية: الحمدلله على الرزق الممزوج بالوطنية
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الغربية

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الغربية
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة سوهاج

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة سوهاج
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة القليوبية

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة القليوبية
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الدقهلية

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الدقهلية
انتشار مكثف لقوات الجيش والشرطة وكردون أمني حول اللجان بالمنوفية

انتشار مكثف لقوات الجيش والشرطة وكردون أمني حول اللجان بالمنوفية
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة أسيوط

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة أسيوط
حملة موسى تكشف لـ"الوطن" استعدادتها في أيام انتخابات الرئاسة

حملة موسى تكشف لـ"الوطن" استعدادتها في أيام انتخابات الرئاسة
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الإسكندرية

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الإسكندرية
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة القاهرة

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة القاهرة
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة المنيا

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة المنيا
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة بورسعيد

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة بورسعيد
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الفيوم

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الفيوم
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الجيزة

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الجيزة
توافد الناخبين على اللجان بالحوامدية وسط إجراءات أمنية مشددة

توافد الناخبين على اللجان بالحوامدية وسط إجراءات أمنية مشددة
عاجل| السيسي يدلي بصوته بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة

عاجل| السيسي يدلي بصوته بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة
تواجد أمني مكثف أمام اللجان الانتخابية في كفر الشيخ

تواجد أمني مكثف أمام اللجان الانتخابية في كفر الشيخ
بالصور| مظلات واستراحات في انتظار الناخبين بالسيدة زينب

بالصور| مظلات واستراحات في انتظار الناخبين بالسيدة زينب
في لجان الوايلي.. ممرات مغطاة بأعلام مصر لحماية الناخبين من الشمس

في لجان الوايلي.. ممرات مغطاة بأعلام مصر لحماية الناخبين من الشمس
مراسلة "ON LIVE" بالإسماعيلية: تأمين خاص بالمجرى الملاحي لقناة السويس

مراسلة "ON LIVE" بالإسماعيلية: تأمين خاص بالمجرى الملاحي لقناة السويس
رئيس محكمة البحر الأحمر: 172 قاضيا تسلموا البطاقات الانتخابية

رئيس محكمة البحر الأحمر: 172 قاضيا تسلموا البطاقات الانتخابية
محافظ الجيزة يطالب رؤساء الأحياء بمتابعة محيط لجان الانتخابات

محافظ الجيزة يطالب رؤساء الأحياء بمتابعة محيط لجان الانتخابات
إجراءات أمنية مشددة بلجان أطفيح والعياط تزامنا مع الانتخابات الرئاسية

إجراءات أمنية مشددة بلجان أطفيح والعياط تزامنا مع الانتخابات الرئاسية
مراسل ON LIVE: السيسي ومنصور وإسماعيل يصوتون بمصر الجديدة بعد التاسعة

مراسل ON LIVE: السيسي ومنصور وإسماعيل يصوتون بمصر الجديدة بعد التاسعة
إجازة رسمية في بعض المدارس بسبب الانتخابات الرئاسية

إجازة رسمية في بعض المدارس بسبب الانتخابات الرئاسية
اليوم.. وزير النقل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدينة نصر

اليوم.. وزير النقل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدينة نصر
الجيش والشرطة يؤمِّنان لجان البدرشين تزامنا مع الانتخابات الرئاسية

الجيش والشرطة يؤمِّنان لجان البدرشين تزامنا مع الانتخابات الرئاسية
سيارات تجوب شوارع الجيزة لإذاعة أغانٍ وطنية لحث المواطنين على التصويت

سيارات تجوب شوارع الجيزة لإذاعة أغانٍ وطنية لحث المواطنين على التصويت
اليوم.. انطلاق الانتخابات الرئاسية والتصويت في حماية الأمن

اليوم.. انطلاق الانتخابات الرئاسية والتصويت في حماية الأمن
قبل انطلاقها.. كيف استعدت وزارة الصحة للانتخابات الرئاسية؟

قبل انطلاقها.. كيف استعدت وزارة الصحة للانتخابات الرئاسية؟
القرموطي يحث المواطنين على التصويت في الانتخابات بتيشيرت "شارك"

القرموطي يحث المواطنين على التصويت في الانتخابات بتيشيرت "شارك"
بالصور| آخر الاستعدادات بالمدرسة التي ستشهد تصويت السيسي

بالصور| آخر الاستعدادات بالمدرسة التي ستشهد تصويت السيسي
لميس الحديدي: "عايزة أبقى رئيس جمهورية"

لميس الحديدي: "عايزة أبقى رئيس جمهورية"
عمال "كلنا معاك" يشاركون في الانتخابات الرئاسية ويجهزون غرف عمليات

عمال "كلنا معاك" يشاركون في الانتخابات الرئاسية ويجهزون غرف عمليات
ائتلاف "نزاهة": إنفاق الحملات غير الرسمية لمرشحي الرئاسة تجاوز الحدود

ائتلاف "نزاهة": إنفاق الحملات غير الرسمية لمرشحي الرئاسة تجاوز الحدود
مراقبون يوضحون تفاصيل الساعات الأخيرة لاستعدادتهم لمتابعة الانتخابات

مراقبون يوضحون تفاصيل الساعات الأخيرة لاستعدادتهم لمتابعة الانتخابات
نقيب الصحفيين: غرفة عمليات لتلقي الشكاوى بالانتخابات الرئاسية

نقيب الصحفيين: غرفة عمليات لتلقي الشكاوى بالانتخابات الرئاسية
رئيس حي العمرانية يتفقد مقار اللجان الانتخابية.. ويؤكد: 79 لجنة بالحي

رئيس حي العمرانية يتفقد مقار اللجان الانتخابية.. ويؤكد: 79 لجنة بالحي
السويدي: على الشعب اختيار رئيس.. و"لو معجبوش يشيله بعد سنة"

السويدي: على الشعب اختيار رئيس.. و"لو معجبوش يشيله بعد سنة"
محافظ الدقهلية يتفقد المقار واللجان الانتخابية وغرفة العمليات الرئيسية

محافظ الدقهلية يتفقد المقار واللجان الانتخابية وغرفة العمليات الرئيسية
نشرة انتخابات الرئاسة| الجيش والشرطة يؤمنان تحركات القضاة بالانتخابات

نشرة انتخابات الرئاسة| الجيش والشرطة يؤمنان تحركات القضاة بالانتخابات
والد شهيد: "بكرة عرس الأبطال.. هنقف قدام اللجان الانتخابية من الفجر"

والد شهيد: "بكرة عرس الأبطال.. هنقف قدام اللجان الانتخابية من الفجر"
"الدقهلية": تسكين القضاة المشرفين على الانتخابات في فنادق تسهيلا عليهم

"الدقهلية": تسكين القضاة المشرفين على الانتخابات في فنادق تسهيلا عليهم
والدة الشهيد شريف عمر: "بكرة هكون أول واحدة على باب اللجنة"

والدة الشهيد شريف عمر: "بكرة هكون أول واحدة على باب اللجنة"
والد الشهيد شريف عمر: "بكرة هتكون أعظم انتخابات في تاريخ مصر"

والد الشهيد شريف عمر: "بكرة هتكون أعظم انتخابات في تاريخ مصر"
أهالي حلايب وشلاتين قبل بدء التصويت: المدينة اتغيرت ولازم ننزل ونشارك

أهالي حلايب وشلاتين قبل بدء التصويت: المدينة اتغيرت ولازم ننزل ونشارك
محافظ المنيا يتفقد المقرات الانتخابية ويتابع التجهيزات النهائية

محافظ المنيا يتفقد المقرات الانتخابية ويتابع التجهيزات النهائية
"المترو": الدفع بـ14 قطارا إضافيا تزامنا مع الانتخابات الرئاسية

"المترو": الدفع بـ14 قطارا إضافيا تزامنا مع الانتخابات الرئاسية
خبير نظم انتخابية: "الهيئة الوطنية" تسعى لتقليل كثافة الطوابير باللجان

خبير نظم انتخابية: "الهيئة الوطنية" تسعى لتقليل كثافة الطوابير باللجان
"الشباب المصري" يبدأ تفعيل غرف العمليات الفرعية لمتابعة الانتخابات

"الشباب المصري" يبدأ تفعيل غرف العمليات الفرعية لمتابعة الانتخابات
هل يحق للسجناء الإدلاء بصوتهم في انتخابات الرئاسة؟

هل يحق للسجناء الإدلاء بصوتهم في انتخابات الرئاسة؟
"معاك من أجل مصر" بأسيوط تشكل غرفة عمليات استعدادا للانتخابات الرئاسية

"معاك من أجل مصر" بأسيوط تشكل غرفة عمليات استعدادا للانتخابات الرئاسية
"الوطنية للانتخابات" تحذر من تصوير بطاقات الاقتراع

"الوطنية للانتخابات" تحذر من تصوير بطاقات الاقتراع
بالأسماء والعناوين| خريطة لجان تصويت المشاهير في الانتخابات الرئاسية

بالأسماء والعناوين| خريطة لجان تصويت المشاهير في الانتخابات الرئاسية
مدير "رأس سدر التعليمة" يتفقد المراكز الانتخابية لمتابعة الاستعدادات

مدير "رأس سدر التعليمة" يتفقد المراكز الانتخابية لمتابعة الاستعدادات
محافظ البحيرة: مكافأة القرى الأكثر تصويتا بحل مشاكل "المياه والصرف"

محافظ البحيرة: مكافأة القرى الأكثر تصويتا بحل مشاكل "المياه والصرف"
محافظ الإسماعيلية: طبيب وممرضة في كل لجنة انتخابية بالمحافظة

محافظ الإسماعيلية: طبيب وممرضة في كل لجنة انتخابية بالمحافظة
804 لجان انتخابية فى مدارس بأسماء الشهداء.. حتى لا ننساهم

804 لجان انتخابية فى مدارس بأسماء الشهداء.. حتى لا ننساهم
"الوطنية للانتخابات": الدعاية أمام اللجان الانتخابية "ممنوعة"

"الوطنية للانتخابات": الدعاية أمام اللجان الانتخابية "ممنوعة"
تفاصيل استعدادات القضاة للإشراف على الانتخابات الرئاسية

تفاصيل استعدادات القضاة للإشراف على الانتخابات الرئاسية
"الصحة": إخلاء 30%من غرف الرعاية المركزة استعدادا للانتخابات

"الصحة": إخلاء 30%من غرف الرعاية المركزة استعدادا للانتخابات
أحمد موسى يطلق هاشتاج "نازلين نكمل المشوار": "عشان حق الشهداء من 2011"

أحمد موسى يطلق هاشتاج "نازلين نكمل المشوار": "عشان حق الشهداء من 2011"
597 قاضيا يشرفون على انتخابات الرئاسة في كفر الشيخ

597 قاضيا يشرفون على انتخابات الرئاسة في كفر الشيخ
"النيابة الإدارية": يحق للناخب التصويت ببطاقة مُنتهية

"النيابة الإدارية": يحق للناخب التصويت ببطاقة مُنتهية
وزير الصحة: تفعيل جميع مستشفيات الإحالة خلال فترة الانتخابات الرئاسية

وزير الصحة: تفعيل جميع مستشفيات الإحالة خلال فترة الانتخابات الرئاسية
وزير الصحة عن الانتخابات الرئاسية: "ستكون من أسعد أيام مصر"

وزير الصحة عن الانتخابات الرئاسية: "ستكون من أسعد أيام مصر"
812 قاضيا يشرفون على انتخابات الرئاسة في البحيرة

812 قاضيا يشرفون على انتخابات الرئاسة في البحيرة
محافظ دمياط يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية

محافظ دمياط يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية
مكرم محمد أحمد يصوت صباح غد بمدرسة الرشيد القومية بمدينة نصر

مكرم محمد أحمد يصوت صباح غد بمدرسة الرشيد القومية بمدينة نصر
محافظ بورسعيد: 5 لجان ببورسعيد تستعد للانتخابات الرئاسية.. غدا

محافظ بورسعيد: 5 لجان ببورسعيد تستعد للانتخابات الرئاسية.. غدا
محافظ أسيوط يلتقي رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات

محافظ أسيوط يلتقي رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات
وزير الصحة يترأس غرفة طوارئ لمتابعة التأمين الطبي لانتخابات الرئاسة

وزير الصحة يترأس غرفة طوارئ لمتابعة التأمين الطبي لانتخابات الرئاسة
بالصور| "كلنا معاك" في الغربية: لجان شبابية لمساعدة كبار السن في الانتخابات

بالصور| "كلنا معاك" في الغربية: لجان شبابية لمساعدة كبار السن في الانتخابات
الليلة.. آخر حلقات برنامج "الطريق إلى الاتحادية" على "on live"

الليلة.. آخر حلقات برنامج "الطريق إلى الاتحادية" على "on live"
جامعة بني سويف تنظم احتفالية لحث الشباب على المشاركة في الانتخابات

جامعة بني سويف تنظم احتفالية لحث الشباب على المشاركة في الانتخابات
رئيس "الوطنية": نتعهد بنزاهة انتخابات الرئاسة وحماية إرادة المصريين

رئيس "الوطنية": نتعهد بنزاهة انتخابات الرئاسة وحماية إرادة المصريين
لجنة السيسي الانتخابية.. من هو الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة؟

لجنة السيسي الانتخابية.. من هو الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة؟
"الوطنية للانتخابات": أنهينا جميع الإجراءات الخاصة بـ"الرئاسية"

"الوطنية للانتخابات": أنهينا جميع الإجراءات الخاصة بـ"الرئاسية"
رئيس حزب المحافظين: انتخابات الرئاسة من أسس رسم طريق الديمقراطية

رئيس حزب المحافظين: انتخابات الرئاسة من أسس رسم طريق الديمقراطية
غدا.. وزير الاتصالات يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالمقطم

غدا.. وزير الاتصالات يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالمقطم
441 ألف ناخب لهم حق التصويت بالسويس

441 ألف ناخب لهم حق التصويت بالسويس
نادي "قضايا الدولة": الإرهاب لن يمنعنا عن إتمام الاستحقاق الانتخابي

نادي "قضايا الدولة": الإرهاب لن يمنعنا عن إتمام الاستحقاق الانتخابي
القوات المسلحة تتسلم المقرات الانتخابية بجنوب سيناء وتجري المسح الأولي

القوات المسلحة تتسلم المقرات الانتخابية بجنوب سيناء وتجري المسح الأولي
محافظ البحيرة: غرفة عمليات للصحفيين والإعلاميين بـانتخابات الرئاسة

محافظ البحيرة: غرفة عمليات للصحفيين والإعلاميين بـانتخابات الرئاسة
تجهيز 69 نقطة إسعاف استعدادا للانتخابات الرئاسية بالشرقية

تجهيز 69 نقطة إسعاف استعدادا للانتخابات الرئاسية بالشرقية
قائد الفرقة السادسة يتابع تأمين اللجان بالشرقية

قائد الفرقة السادسة يتابع تأمين اللجان بالشرقية
من الشوارع للبيوت.. سيناء تستعد للانتخابات بالأعلام ولافتات "تحيا مصر"

من الشوارع للبيوت.. سيناء تستعد للانتخابات بالأعلام ولافتات "تحيا مصر"
محافظ البحيرة تناقش آخر الاستعدادات لانتخابات الرئاسة

محافظ البحيرة تناقش آخر الاستعدادات لانتخابات الرئاسة
بالفيديو| "الدفاع" و"الداخلية" تتسلمان لجان "الانتخابات الرئاسية"

بالفيديو| "الدفاع" و"الداخلية" تتسلمان لجان "الانتخابات الرئاسية"
محافظ الشرقية يتابع أعمال غرفة متابعة الانتخابات الرئاسية

محافظ الشرقية يتابع أعمال غرفة متابعة الانتخابات الرئاسية
محافظ أسيوط والقيادات الأمنية يتفقدون غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية 

محافظ أسيوط والقيادات الأمنية يتفقدون غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية 
مدير أمن القليوبية يتفقد قوات تأمين الانتخابات الرئاسية

مدير أمن القليوبية يتفقد قوات تأمين الانتخابات الرئاسية
محافظ أسيوط يلتقي رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات الرئاسية

محافظ أسيوط يلتقي رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات الرئاسية
دهب تستعد لانتخابات الرئاسة والجيش يتسلم المقرات

دهب تستعد لانتخابات الرئاسة والجيش يتسلم المقرات
محافظ بني سويف يلتقي قيادات الجيش لمتابعة الاستعدادات الانتخابية

محافظ بني سويف يلتقي قيادات الجيش لمتابعة الاستعدادات الانتخابية
مندوب حملة السيسي بنيويورك: الانتخابات أعادت الروح للجالية المصرية

مندوب حملة السيسي بنيويورك: الانتخابات أعادت الروح للجالية المصرية
"ماتقولش صوتي مش مؤثر" مبادرة لـ"المحافظين" للتشجيع على التصويت

"ماتقولش صوتي مش مؤثر" مبادرة لـ"المحافظين" للتشجيع على التصويت
"كلنا معاك" بأسوان تشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة

"كلنا معاك" بأسوان تشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة
أسقف بني سويف: "حذاري من مقولة الانتخابات محسومة"

أسقف بني سويف: "حذاري من مقولة الانتخابات محسومة"
رؤساء المراكز في الدقهلية يضعون اللمسات الأخيرة قبل انطلاق الانتخابات

رؤساء المراكز في الدقهلية يضعون اللمسات الأخيرة قبل انطلاق الانتخابات
باهي: التعليم يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

باهي: التعليم يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات
بالفيديو| إجابات وإرشادات.. تشجيع "الوزراء" للتصويت بانتخابات الرئاسة

بالفيديو| إجابات وإرشادات.. تشجيع "الوزراء" للتصويت بانتخابات الرئاسة
قبل فتح أبوابها.. أشياء يجب اصطحابها عند الذهاب للتصويت في الانتخابات

قبل فتح أبوابها.. أشياء يجب اصطحابها عند الذهاب للتصويت في الانتخابات
نادي قضاة مجلس الدولة: راعينا أعداد القضاة وفقا للجان الانتخابية

نادي قضاة مجلس الدولة: راعينا أعداد القضاة وفقا للجان الانتخابية
"مصر السلام": رفع حالة الطوارئ بغرف عمليات متابعة الانتخابات

"مصر السلام": رفع حالة الطوارئ بغرف عمليات متابعة الانتخابات
حملة شعبية في "بني هلال" لإرشاد الناخبين خلال التصويت بأسوان

حملة شعبية في "بني هلال" لإرشاد الناخبين خلال التصويت بأسوان
"إسعاف الغربية": الدفع بـ122 سيارة استعدادا لطوارئ الانتخابات الرئاسية

"إسعاف الغربية": الدفع بـ122 سيارة استعدادا لطوارئ الانتخابات الرئاسية
منح عمال "القابضة للسياحة" إجازة نصف يوم لتيسير إجراءات التصويت

منح عمال "القابضة للسياحة" إجازة نصف يوم لتيسير إجراءات التصويت
الوطنية للانتخابات: حرصنا على مشاركة المنظمات الدولية لمتابعة الرئاسية

الوطنية للانتخابات: حرصنا على مشاركة المنظمات الدولية لمتابعة الرئاسية
"السويدي": توفير وسائل مواصلات للعاملين لتيسير إجراءات التصويت

"السويدي": توفير وسائل مواصلات للعاملين لتيسير إجراءات التصويت
"كهرباء الإسكندرية" ترفع درجة الطوارئ تزاما مع الانتخابات الرئاسية

"كهرباء الإسكندرية" ترفع درجة الطوارئ تزاما مع الانتخابات الرئاسية
"المؤتمر" يشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

"المؤتمر" يشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية
مدير أمن الإسكندرية يتفقد الإجراءات التأمينة لانتخابات الرئاسة

مدير أمن الإسكندرية يتفقد الإجراءات التأمينة لانتخابات الرئاسة
"المصرية لحقوق الإنسان" تشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

"المصرية لحقوق الإنسان" تشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية
بالصور| مدير أمن الجيزة يتفقد اللجان ويوجه القوات بضرورة اليقظة

بالصور| مدير أمن الجيزة يتفقد اللجان ويوجه القوات بضرورة اليقظة
غدا.. "الدولي للإعلام" يدعو للاحتشاد أمام صناديق الانتخاب

غدا.. "الدولي للإعلام" يدعو للاحتشاد أمام صناديق الانتخاب
"خميس" يتبرع بمليون جنيه للقريتين الأكثر مشاركة وتصويتا في "بلبيس"

"خميس" يتبرع بمليون جنيه للقريتين الأكثر مشاركة وتصويتا في "بلبيس"
بالصور| الأمن يتسلم لجان الانتخابات الرئاسية في أسوان

بالصور| الأمن يتسلم لجان الانتخابات الرئاسية في أسوان
وصول القضاة المشرفين على الانتخابات بجنوب سيناء

وصول القضاة المشرفين على الانتخابات بجنوب سيناء
"الجريدة الرسمية" تنشر 5 قرارات لرئيس "الوطنية للانتخابات"

"الجريدة الرسمية" تنشر 5 قرارات لرئيس "الوطنية للانتخابات"
فرق موسيقية تطوف شوارع بورسعيد خلال انتخابات الرئاسة

فرق موسيقية تطوف شوارع بورسعيد خلال انتخابات الرئاسة
"الصحة" تحذر قياداتها: عدم الالتزام بخطة التأمين يتبعه إجراءات قانونية

"الصحة" تحذر قياداتها: عدم الالتزام بخطة التأمين يتبعه إجراءات قانونية
"الصحة": إضافة محور جديد لخطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية

"الصحة": إضافة محور جديد لخطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية
إعلان الطوارئ بـ"صحة بورسعيد" وغرفة عمليات على مدار اليوم

إعلان الطوارئ بـ"صحة بورسعيد" وغرفة عمليات على مدار اليوم
"أوقاف الإسكندرية" تقيم ندوات بأيام الانتخابات لتبصرة المواطنين

"أوقاف الإسكندرية" تقيم ندوات بأيام الانتخابات لتبصرة المواطنين
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بالصور| وصول قوات التأمين إلى جميع اللجان الانتخابية في المنوفية
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سكرتير عام المنوفية يتابع فعاليات مبادرة "اعرف لجنتك" قبل الانتخابات
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