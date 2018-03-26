مسلم: مشاركة المصريين في أول أيام الانتخابات ردت على دعوات المقاطعة

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن الحشد في اليوم الأول أمام اللجان الانتخابية كان معقولًا، حيث إن المصريين في الخارج ومشاركتهم الكثيفة في الانتخابات الرئاسية، أعطت دفعة للداخل من أجل التصويت.

وأضاف مسلم، خلال حواره في برنامج "موعد مع الرئيس"، على قناة "النهار"، أن القلق فقط يكمن في كسل بعض المواطنين من المشاركة في الانتخابات، ولكن هناك حرص من جانب المواطنين على الوقوف أمام اللجان، حيث إن كم الصور التي التقطت أمام اللجان مهولة.

وأشار رئيس تحرير جريدة الوطن، إلى أن دعوات المقاطعة التي دعا إليها البعض ليست جارفة بدليل مشاركة عدد كبير من المواطنين في اليوم الأول للانتخابات، مؤكدًا أن المؤتمرات التي عُقدت مؤخرًا خلال الفترة الماضية أشعرت المواطنين أن هناك حاجة شديدة للنزول والمشاركة.

وتابع :" مشهد النهاردة يفرح، والناس بقى عندها إحساس بالمشاكل التي تواجهها الدولة".

وانطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

يحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو