محمود مسلم للممتنعين عن التصويت: "المقاطعة لا تفيد.. ياما جربنا"

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية بكثافة تدل على إرادة المصريين، بينما الصحف والإعلام الغربي "يشوف اللي عاوز يشوفه"، على حد قوله، موضحًا أنه حال رغبة الإعلام الغربي في إظهار أن الإقبال ضعيف سيتم التقاط صور أمام بعض اللجان التي ليس بها كثافة.

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "موعد مع الرئيس"، على قناة "النهار": "اللي عاوز يشوف حاجة هيشوفها، قبل كده كان فيه تظاهرة في التحرير بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير والناس خرجت ورفعت صور السيسي، وصحيفة بريطانية قالت عليهم إخوان، وبعد كده اعتذرت".

وناشد "مسلم"، الشعب المصري بالنزول وعدم الاستماع لدعوات المقاطعة، مضيفًا: " الإقبال العام والفرحة بتاعة المصريين فرحت الناس في البيوت، ولسه بكرة وبعده الناس تنزل أكتر، عادة المقاطعة لا تفيد، ياما جربنا".

وانطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.