محمود مسلم: الشعب المصري "واعي".. وينتفض حال شعوره بالخطر

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن كتالوج الشعب المصري يتمثل في الوعي والوطنية والإخلاص والوفاء، وكذلك الانتفاض حال شعورة بالخطر، موضحًا أن الشعب المصري قادر على الفرز ما بين الأصوات التي تدعو المواطنين للمشاركة وما بين الداعين لمقاطعة الانتخابات.

وأضاف "مسلم"، خلال حوارة في برنامج "موعد مع الرئيس"، على قناة "النهار"، أن عدد كبير من الشعب المصري بكافة فئاته سواء شباب أو رجال أو سيدات شاركوا، اليوم، بقوة وأدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذهبوا إلى صناديق الاقتراع مبكرًا.

وتابع: "فيه ناس راحت الساعة 8 صباحًا رغم أن الانتخابات بتفتح الساعة 9، والبعض تعامل مع العملية الانتخابية كالأفراح"، موضحًا أن معظم الشخصيات العامة حرصت اليوم كل الحرص على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.