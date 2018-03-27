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الوطن

"مرض الفصام".. محاضرات بـ"ثقافة القليوبية"

اليوم AM 12:21
كتب: شيماء عادل
"مرض الفصام".. محاضرات بـ"ثقافة القليوبية"

ندوة عن التسرب من التعليم بثقافة القليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، أمس، محاضرتين بفرع ثقافة القليوبية حيث افتتح قصر ثقافة الطفل برنامج تثقيفي للتعريف بالأمراض النفسية بعنوان "مرض الفصام" ألقتها الدكتورة نهال إبراهيم، والدكتورة هيام عبد المقصود من مستشفى الصحة النفسية ببنها وتناولتا خلالها تعريف المرض النفسي، والفرق بينه وبين المرض العقلي، وأهمية المتابعة النفسية لكل إنسان والمفاهيم الخاطئة عن المرض العقلي، والتعريف بمرض الفصام وأعراضه وأسبابه، وطرق علاجه، ودور الأسرة في العلاج والتأكيد على أهمية تصحيح طريقة تعامل المجتمع مع المريض النفسي.

واختتمت الندوة بعرض فيلم تسجيلي عن مرض الفصام.

وفي إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة، أقامت مكتبة الطفل والشباب بكفر طلحة محاضرة بعنوان "ظاهرة التسرب من التعليم وكيفية حلها" ألقاها أحمد عالية، وتناول خلالها الأسباب التربوية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية للتسرب من التعليم وكيفية التعامل معها، مؤكدا أهمية التعاون بين الأسرة والمدرسة في العلاج.

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