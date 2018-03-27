مسؤول فرق الطوارئ بالهلال الأحمر: غرفة عمليات لكافة لجان الجمهورية

صرح محمد محيي، مدير فرق التدخل في أثناء الطوارئ بالهلال الأحمر المصري، بأنه تم نشر فرق التدخل أمام مقار اللجان الانتخابية لتقديم الإسعافات الأولية لكافة الفئات سواء من الناخبين أو القائمين على العملية الانتخابية بحياد تام ودون تمييز.

وأضاف محيي، أنه في حال وجود أحد المصابين يحتاج نقله إلى المستشفى يتم التواصل مع هيئة الإسعاف المصرية للتوجه لمكان المصاب ونقله إلى أقرب مستشفى.

وأوضح مسؤول فرق الطوارئ بالهلال الأحمر المصري، أن هناك غرفة عمليات بالهلال الأحمر للتواصل مع كافة الفروع على مستوى الجمهورية.

يُذكر أن الهلال الأحمر المصري لديه 170 فرقة تدخل في أثناء الطوارئ بكافة فروع الهلال الأحمر المصري، بمختلف المحافظات لتغطية كافة المقار الانتخابية.

انطلقت أمس، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.