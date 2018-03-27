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الوطن

السعودية تقرر إرسال جثمان المصري ضحية صواريخ الحوثيين إلى وطنه

منذ 34 دقيقة
كتب: وكالات
السعودية تقرر إرسال جثمان المصري ضحية صواريخ الحوثيين إلى وطنه

صورة أرشيفية

وجه نائب أمير محافظة الرياض السعودية، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بدفن المواطن المصري، عبدالمطلب أحمد، في مصر، والذي قتل بشظايا صاروخ باليستي أطلقه مساء أمس الأول الحوثيون من الأراضي اليمنية.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن الأمير قوله، خلال زيارته لمصابي الصاروخ بمدينة الملك سعود الطبية بالعاصمة الرياض: "إن شاء الله تم بإذن الله، وأنتم منا وفينا، نحن كلنا فداها".

وذكرت "سبق" أن توجهيات الأمير جاءت استجابة لطلب أسرة الضحية، وذلك بحضور السفير المصري بالمملكة، ناصر حمدي، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

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