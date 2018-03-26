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الوطن

موجز 3 صباحا| استشهاد مصري بهجوم حوثي.. والرياض تعترض الصواريخ

منذ 8 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
موجز 3 صباحا| استشهاد مصري بهجوم حوثي.. والرياض تعترض الصواريخ

اعتراض صوارخ حوثية

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث استشهد مقيم مصري وأصيب اثنان آخران بمدينة الرياض، إثر سقوط شظايا من صواريخ بالستية أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه منطقة سكنية، واعترضتها قوات الدفاع الجوي السعودي، بحسب ما أفادت الوكالة الرسمية للمملكة السعودية "واس".

من جهة أخرى، أفادت قناة "العربية الحدث"، في نبأ عاجل، بأن قوات التحالف العربي، أكدت أن قوات الدفاع الجوية السعودية اعترضت 3 صواريخ أطلقتها الميليشيات الحوثية نحو الرياض.

 وإلى أبرز عناوين الأخبار:

عاجل استشهاد مصري وإصابة اثنين في سقوط شظايا صواريخ بالستية بالسعودية

عاجل الدفاع الجوي السعودي تعترض 3 صواريخ حوثية على الرياض

مجدي الجلاد: انتخابات 2012 كانت أعلى نسبة مشاركة لكثرة المنافسين

لميس الحديدي: "عايزة أبقى رئيس جمهورية"

نائب بـ"المصريين الأحرار": نستعد لتقديم مرشح رئاسي في في 2022

رئيس "دعم مصر": قضية "ريجيني" ملفقة وجزء من الإرهاب الاقتصادي

 

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