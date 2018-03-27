تسجيل الدخول

الوطن

طشقند مستعدة لتقديم ساحة للمفاوضات بين كابول وطالبان

منذ 34 دقيقة
كتب: وكالات
طشقند مستعدة لتقديم ساحة للمفاوضات بين كابول وطالبان

صورة أرشيفية

أعلن رئيس أوزبيكستان شوكت ميرزيايف، عن أن بلاده مستعدة لتقديم ساحة وخلق ظروف ملائمة، لإجراء مفاوضات مباشرة بين السلطات الأفغانية وحركة طالبان.

وقال ميرزيايف، في خطاب ألقاه في مراسم افتتاح المؤتمر الدولي، حول أفغانستان بعنوان "العملية السلمية والتعاون في مجال الأمن، والعمل الإقليمي المتبادل" في طشقند، اليوم الثلاثاء: "نستعد لخلق كل الظروف الضرورية لتنظيم إجراء مفاوضات مباشرة بين حكومة أفغانستان، وحركة طالبان في أراضي أوزبيكستان في أي مرحلة من العملية السلمية"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا  اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشار إلى ضرورة خلق الظروف الملائمة لإدراج المعارضة، في الحياة السياسية بأفغانستان حال مشاركتها في مفاوضات السلام.

وشدد على أن أهم أهداف الجهود الدولية المشتركة، يكمن في ضرورة وضع "خريطة طريق" حول مساعدة المجتمع الدولي، في عملية المصالحة الوطنية بأفغانستان.

وقالت وزارة خارجية أوزبيكستان، إن المؤتمر حول أفغانستان يشارك فيه وزراء الخارجية من بلدان آسيا الوسطى، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، تاداميتشي ياماموتو، والمفوضة السامية للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، ونائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية توماس شينون. أما روسيا فيمثلها في المؤتمر وزير الخارجية سيرغي لافروف.

كما يشارك في المؤتمر المبعوثون الخاصون إلى أفغانستان وباكستان في كل من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، والمستشار الخاص للخارجية اليابانية، والمبعوث الخاص للخارجية القطرية، ووفود رفيعة المستوى من حلف الناتو، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وفرنسا والإمارات.

أخبار متعلقة

وزير الدفاع الأمريكي: طالبان منفتحة على محادثات سلام مع أفغانستان

وزير الدفاع الأمريكي: طالبان منفتحة على محادثات سلام مع أفغانستان
الأمم المتحدة تدعو طالبان أفغانستان إلى محادثات سلام

الأمم المتحدة تدعو طالبان أفغانستان إلى محادثات سلام
ألماني بين موقوفين من طالبان في أفغانستان

ألماني بين موقوفين من طالبان في أفغانستان
أفغانستان تعد بتطهير الداخلية في مواجهة هجمات "طالبان" و"داعش""

أفغانستان تعد بتطهير الداخلية في مواجهة هجمات "طالبان" و"داعش""
منظمة أمريكية: "بنتاجون" تتكتم على تنامي نفوذ طالبان في أفغانستان

منظمة أمريكية: "بنتاجون" تتكتم على تنامي نفوذ طالبان في أفغانستان
"الدفاع الأمريكية": النصر في أفغانستان "ممكنا" بالمصالحة مع طالبان

"الدفاع الأمريكية": النصر في أفغانستان "ممكنا" بالمصالحة مع طالبان

التعليقات

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

أحدث الأخبار

عاجل| "الصحة": وفاة ناخبة أثناء تصويتها في "هدى شعراوي" بحلوان

عاجل| "الصحة": وفاة ناخبة أثناء تصويتها في "هدى شعراوي" بحلوان

مندوب روسيا في الأمم المتحدة يتهم أمريكا بتجاوز حقوقها

مندوب روسيا في الأمم المتحدة يتهم أمريكا بتجاوز حقوقها

لجان خدمية لمساعدة الناخبين بقرى البحيرة

لجان خدمية لمساعدة الناخبين بقرى البحيرة

والد الشهيد محمود منير يدلي بصوته بفاقوس.. والأهالي يستقبلوه بالزغاريد

والد الشهيد محمود منير يدلي بصوته بفاقوس.. والأهالي يستقبلوه بالزغاريد

بالصور| محمد صبحي يدلي بصوته في "التجارية الفندقية" بالهرم

بالصور| محمد صبحي يدلي بصوته في "التجارية الفندقية" بالهرم

اختيارات الوطن

"عجوز الزاوية" عنده "نزولة" لعابدين لأجل السيسي: الريس من أولياء الله

"عجوز الزاوية" عنده "نزولة" لعابدين لأجل السيسي: الريس من أولياء الله

"أمل" في مقدمة الناخبين بـ"قصر الدوبارة": "نازلة أفوض السيسي تاني"

"أمل" في مقدمة الناخبين بـ"قصر الدوبارة": "نازلة أفوض السيسي تاني"

محل وأحياناً صيدلية: «جمال» يجمع الدواء ويتبرع به

محل وأحياناً صيدلية: «جمال» يجمع الدواء ويتبرع به

من كوافير إلى ترميم المانيكان.. «أحمد» يهرب من أولاده للعمل

من كوافير إلى ترميم المانيكان.. «أحمد» يهرب من أولاده للعمل

مهندس عبر «فيس بوك»: خبرة 20 عاماً.. وقاعد فى البيت

مهندس عبر «فيس بوك»: خبرة 20 عاماً.. وقاعد فى البيت

الأكثر قراءة

عاجل