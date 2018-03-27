الوطنية للانتخابات: إستراتيجية لتعليم الناخب وتثقيفه بعد الانتخابات

قال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن بعد الانتخابات ستكون هناك إستراتيجية لتعليم الناخب وتثقيفه بالعملية الانتخابية.

وأضاف الشريف، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة للإعلان عن نتائج سير عملية التصويت لليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، أن إعلان النتائج يوم 2 أبريل، بعد انتهاء التصويت وورود المحاضر من المحافظات، والهيئة تحرص على سلامة الأرقام والمشاركة، ولذلك سيتم الإعلان عنها نهاية آخر يوم للتصويت، وعملية الفرز تتم نهاية أيام التصويت وليس كل يوم.