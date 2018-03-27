"رجال الأعمال" تدعو أعضائها والعمال للنزول للانتخابات.. "واجب وطني"

أصدرت جمعية رجال الأعمال المصريين بيانًا حول الانتخابات الرئاسية التي تشهدها مصر حاليًا، ودعت فيه أعضائها وأسرهم وجميع العاملين بالشركات للمشاركة في العملية الانتخابية.

وقرر مجلس إدارة الجمعية برئاسة المهندس على عيسى، بالمشاركة مع رؤساء اللجان التخصصية بالجمعية إرسال رسالة إلى أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين لحثهم وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، واتخاذ ما يلزم لحث وتحفيز العاملين لديهم وأسرهم على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، وتأكيد أهمية مشاركة كل فرد من أفراد المجتمع في العملية الانتخابية.

وأفاد بيان الجمعية، بأنه تمر مصر الآن بمرحلة حاسمة في تاريخها السياسي، تلك المرحلة التي ستلعب دورًا محوريا مهمًا في مناحي الحياة المستقبلية لمصر سواء سياسيًا أو اقتصاديًا، والتي تتمثل في الانتخابات الرئاسية لعام 2018؛ كما تشهد مصر حاليًا حالة من التحفز والتربص بها كي لا تستكمل مسيرتها الإصلاحية التي بدأتها وهو ما لمسناه على مدى اليومين الماضيين من وسائل الإعلام الدولية.

وأضاف البيان، أن مصر ليس لديها رفاهية الاختيار، حيث أن الخيار الأوحد هو استكمال ما بدأناه ولن يتحقق ذلك بدون المشاركة الإيجابية وتحقيق استحقاق انتخابي بنسبة مشاركة عالية، تؤكد للمجتمع الدولي مساندة الشعب المصري لاستكمال المسيرة.

وأكدت جمعية رجال الأعمال المصريين أن النداء إلى مجتمع الأعمال المصري لا يمثل تحولًا في سياسة الجمعية التي تنأى بنفسها عن الدخول في أي موضوعات سياسية، ولكن يأتي موقفها انطلاقًا من الحس الوطني الذي يتمتع به أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين كافة، ورغبتهم في إظهار صورة مشرفة لمصر وللمصريين الراغبين في إرساء قواعد الديمقراطية في بلادهم.

وأدلى المهندس على عيسى رئيس الجمعية بصوته في أول يوم انتخابى قائلا: "أدليت بصوتي في اللجنة الانتخابية الخاصة بي، واجب نحو بلدنا مصر، ونحن نصوت للاستقرار ومواصلة البناء والتنمية".