مسيرة بالدراجات البخارية في بني سويف للحث على المشاركة بالانتخابات

نظم عمال عدد من المصانع وموظفو شركة مياه الشرب ببني سويف، مسيرة بالسيارات والدراجات البخارية، جابت شوارع وأحياء المدينة، لحث المواطنين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقال توني عثمان، مدير العلاقات العامة بأحد مصانع الأسمنت ببني سويف، إنه نسق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومصنع النسيج وعمال ورش كوم أبوراضي، لتنظيم المسيرة التي جابت شوارع وأحياء مدينة بني سويف.

وأضاف عثمان، أن العمال خرجوا بالمسيرة التي طافت الشوراع والطرق الرئيسية، وتوجهوا إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وسط تفاعل من أفراد أسرهم ورفع الأطفال أعلام مصر، ابتهاجًا بالمشاركة في هذا العرس الديمقراطي.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.