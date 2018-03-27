محافظ الإسكندرية: لم تحدث أي مشاكل تعكر صفو الانتخابات أمس

قدم الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، وللقوات المسلحة، على التنظيم الجيد والتأمين الجيد للانتخابات، كما قدم الشكر لكل المواطنين لنزولهم للانتخابات، متابعًا: "طماعنين في نزول ناس أكتر، عشان ندي رسالة للعالم، أن مصر فيها ديموقراطية".

وأضاف سلطان، خلال حوار مع قناة "صدى البلد" أن الإسكندرية بها 681 لجنة فرعية، و18 لجنة عامة، موضحًا أن كل اللجان تعمل بكامل طاقتها.

وتابع محافظ الإسكندرية أن هناك غرفة عمليات تتابع كل اللجان في نفس الوقت على مدار الـ24 ساعة، مشيرًا إلى أنه لم يحدث أمس أي شيء يعكر صفو العملية الانتخابية.

وواصل أن كل اللجان فتحت في مواعيدها عدا أربع لجان فقط، وتم وصولهم بعد 20 دقيقة فقط من التأخير، وكل شيء أصبح يسير على ما يرام، مؤكدًا أنه لا توجد أي مشاكل أو شكاوى حتى الآن.

واستكمل أنه مر على 4 لجان حتى الآن لحل أي مشاكل موجودة، موضحًا أن هناك بعض القضاة طالبوا بزيادة الإضاءة باللجنة، وجارٍ تنفيذ ما طلبوه.

وانطلقت أمس، الانتخابات الرئاسية، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.