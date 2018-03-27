وزير العدل: إلغاء استراحة اللجان لتمكين الموظفين من التصويت بعد خروجهم

أكد المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء استراحة اللجان في الثالثة عصرا، جاء حرصا على إدلاء الموظفين لأصواتهم بعد خروجهم من أعمالهم، مؤكدًا أنه "لدينا 18 ألف قاضٍ للإشراف ما يؤكد نزاهة العملية الانتخابية".

وأكد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "الرئيس" على قناة "ten"، أن "العملية الانتخابية صارت على أكمل وجه، ونسبة المشاركة كانت جيدة، ونتمنى زيادة الأعداد في اليوم الثالث لأن ذلك لصالح بلدنا، ورسالة للعالم الخارجي بأننا نحارب الإرهاب ونبني الوطن"، لافتا إلى وجوب التأكيد على أهداف ثورة 30 يونيو بالمشاركة في التصويت.