بالصور| أمطار غزيرة تغرق شوارع الشيخ زايد والتجمع

شهدت مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والتجمع الخامس، سقوط أمطار غزيرة، مساء اليوم، صاحبها برق ورعد، ما تسبب في غرق الشوارع.

وتساقطت الأمطار بغزارة على مناطق متفرقة في القاهرة الكبرى، ما أجبر أصحاب شاشات العرض أمام اللجان الانتخابية على رفعها.

وقال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، في تصريح سابق، إنه من المتوقع تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية غدا الأربعاء، وبعد غد الخميس، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جميع أنحاء الجمهورية تصل لحد العاصفة على أغلب الانحاء، وتؤدى إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وأضاف عبدالعال: تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، وسيناء تكون رعدية احيانا، ومن المتوقع أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة على السواحل الشمالية الشرقية.