"دعم مصر": توافد شباب وسيدات وكبار سن في اليوم الثاني للانتخابات

أكد مرصد ائتلاف "دعم مصر" أن اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات الرئاسية شهد توافدا كبيرا من قبل الناخبين في مختلف ربوع الوطن رغم ارتفاع درجة الحرارة في بداية اليوم.

وأضاف المرصد، في بيانه الختامي عن اليوم الثاني للانتخابات، أن طوابير الناخبين أمام لجان الانتخابات، كانت العامل المشترك بين جميع الدوائر الانتخابية من الإسكندرية إلى أسوان، حيث واصل المصريون ضرب أروع الأمثال في إبراز الوعي بما تواجهه مصر من تحديات.

وأوضح أن مشهد الإقبال الكثيف للناخبين شارك فيه كافة فئات المجتمع من الشباب والسيدات وكبار السن، فضلا عن ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، ممن سمح لهم بعض قضاة اللجان بالتصويت في ساحة لجانهم، تيسيرا عليهم بعد تعسر وصولهم إلى مقر اللجنة.

ويحق لقرابة 60 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي بدأت أمس وتستمر حتى مساء الغد، ويشرف عليها 18 ألفًا و 678 قاضيًا، وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.