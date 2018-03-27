هالة صدقي عن انتخابها للسيسي: "مينفعش أغير الجراح وهو بيعمل عملية"

قالت الفنانة هالة صدقي، إنها أدلت بصوتها في الانتخابات الرئاسية، مضيفةً أن الأجواء كانت هادئة في لجنتها الانتخابية.

وأضافت صدقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "CBC": "الأجواء كانت هادئة، لأننا قررنا أن نكمل المشوار مع نفس الرئيس"، متابعةً: "مينفعش أغير جراح بيعملي عملية، وبعدين أقوله استنى شوية عشان في حد هيكمل غيرك".

وانطلقت أمس، الانتخابات الرئاسية، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.