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الوطن

25 سفينة إجمالي الحركة في موانئ بورسعيد

أمس PM 11:47
كتب: هبه صبيح
25 سفينة إجمالي الحركة في موانئ بورسعيد

صورة أرشيفية

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الثلاثاء 25 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 5 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج 3 سفن ويتواجد على أرصفة الميناء سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

ويجرى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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