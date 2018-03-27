25 سفينة إجمالي الحركة في موانئ بورسعيد

أمس PM 11:47

أمس PM 11:47

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الثلاثاء 25 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 5 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج 3 سفن ويتواجد على أرصفة الميناء سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

ويجرى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.