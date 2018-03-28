زوجة شهيد الشرطة عن الانتخابات: "الشهداء ماتوا عشان اليوم ده"

قالت هبة عبدالباسط، زوجة الشهيد المقدم خالد زعفان، الذي اُستشهد في تفجير القنصلية الإيطالية قبل 4 سنوات، إنها أدلت بصوتها في الانتخابات الرئاسية.

وأضافت عبدالباسط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "ابني نزل ورفع صورة والده، وقلتله بابا مات عشان اليوم ده ولازم ننزل".

وتابعت: "فخورة بما يحدث في الانتخابات، واليوم مظاهرة في حب مصر، وأرجو الجميع أن ينزلوا إلى اللجان الانتخابية"، مواصلة: "متضيعوش دماء الشهداء، هم ماتوا عشان اليوم ده، مينفعش هم يموتوا وإنتوا قاعدين في البيت".

وشكرت زوجة شهيد الشرطة، الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه لأسر الشهداء.

وانطلقت أمس، الانتخابات الرئاسية، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.