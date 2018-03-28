أبوشقة يطالب بتفعيل قانون فرض غرامة على من لم يمارس حقه الانتخابي

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المادة 43 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تفرض غرامة على من يتخلف عن أداء واجبه في التصويت الانتخابي.

وأضاف أبوشقة، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء DMC" المٌذاع عبر فضائية "DMC"، أن المشرع وضع النص القانوني من أجل فلسفة معينة وغاية يسعى للوصول إليها.

وأكد أبوشقة أن المشروع وضع هذا النص ليس كمجرد عقاب، ولكن كان الهدف أن يحفز المواطن في أن يمارس هذا الحق ويتعود عليه من أجل أن نكون امام ممارسة ديموقراطية، لأن الوقوف أمام الصندوق الإنتخابي يعتبر إثراء للحياة الديموقراطية على حسب تعبيره.

وطالب أبوشقة بضرورة تفعيل هذا النص، لأن وجود نص بلا تفعيل يقود إلى الفوضى على حد قوله.