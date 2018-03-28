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الوطن

وفاء عامر: "شفتهم بيدوا لبن مدعم للأبقار".. وإعلامي ساخرا: "يا سلام"

منذ 58 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
وفاء عامر: "شفتهم بيدوا لبن مدعم للأبقار".. وإعلامي ساخرا: "يا سلام"

وفاء عامر

طالبت الفنانة وفاء عامر الدولة بتوفير ألبان الأطفال المدعمة لكل الأطفال في مصر.

وأضافت عامر، خلال لقائها مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن المحتكرين يحصلون على ألبان الأطفال ثم يعطونها للأبقار.

وتابعت: "أحيانًا بيبقى فيه لبن مدعم للأطفال لكن المحتكرين بيعملوه للأبقار عشان ياخدوا هما اللبن بطريقة معينة، وقريت حاجات غريبة وشفتها آه والله العظيم، وبيقولوا إنه أرخص من اللبن اللي بيرضعه الحيوان الصغير من الأم"،  ليرد عليها الإعلامي أسامة كمال ساخرًا: "يا سلام بيدوا لبن أطفال للبقر لأنه أرخص من البرسيم، والحيوان الصغير ده اسمه العجل".

 

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