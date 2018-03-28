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الوطن

الأرصاد: طقس اليوم حار وغير مستقر وتوقعات بسقوط أمطار

منذ 26 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
الأرصاد: طقس اليوم حار وغير مستقر وتوقعات بسقوط أمطار

السحب المنخفضة والمتوسطة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس غير مستقر على البلاد، اليوم، حيث تنشط الرياح الجنوبية الشرقية على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على أغلب الأنحاء.

كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد والطقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبًا نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ35 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 21 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية:

 

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