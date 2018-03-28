"نبيلة" في إجازة حتى تمنح صوتها لـ"السيسي": "هتفضل إيدنا في إيده"

بين جموع الناخبين، حملت علم مصر، تلوح به بابتسامة واسعة، بينما تسير بخطوات هادئة بطيئة تتناسب مع عمرها الذي تجاوز الستين عامًا، إلا أن حبها لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي كان يغمرها بالسعادة والطاقة لتتجاوز الأعداد والمسافة لتصل لمقرها الانتخابي بمصر الجديدة.

نشرت نبيلة مهنا، أستاذ اللغة العربية بالجامعة الأمريكية، جوًا من السعادة والوطنية بين جموع الناخبين، بابتسامتها الجميلة المميزة وصوتها المفعم بالفرحة بينما تردد "تحيا مصر.. تحيا مصر.. مصر"، مؤكدة حرصها على المشاركة بالانتخابات رغم كبر سنها حتى تسهم في صناعة المستقبل لمصر، وأن تكون جزءا من الفرح والعُرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد، حيث حصلت على إجازة خصيصًا من أجل الإدلاء بصوتها في الانتخابات.

"أنا كمان جاية علشان أقول للسيسي يا أحلى عريس".. بهذه الكلمات الشجية عبرت السيدة الستينية بسعادة بالغة عن حبها الضخم للرئيس، ولإنجازاته وسعيه الدؤوب لرفعة البلاد، مؤكدة أنها منحته صوتها من أجل أن يستكمل مسيرته السياسية في مصر وما بدأه منذ 4 أعوام.

تمنت السيدة نبيلة للرئيس السيسي المزيد من التوفيق والنصر في إصلاح البلاد والقضاء على الإرهاب وتشييد المشروعات القومية، مضيفة: "ربنا معاك يا حبيبي وينصرك ويطول عمرك ويوسع رزقك، وبرزقك إحنا كمان هنرزق، ودايما تنصر مصر والمصريين، وعلشان كده هتفضل إيدنا في إيده".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.