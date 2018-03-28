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الوطن

وزير الإسكان: جار توصيل خدمات الصرف الصحي لـ28 قرية بالإسماعيلية

منذ 29 دقيقة
كتب: جهاد عباس
وزير الإسكان: جار توصيل خدمات الصرف الصحي لـ28 قرية بالإسماعيلية

مصطفى مدبولي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات صرف صحي القرى بمحافظة الإسماعيلية، وذلك خلال اجتماعه بمسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يجري توصيل خدمات الصرف الصحي لـ28 قرية بما نسبته 68 %، من إجمالي قرى المحافظة البالغ عددها 41 قرية (شاملة التوابع ذات الكثافة السكانية العالية)، بخلاف 8 قرى مخدومة بما نسبته نحو 20 %، موضحاً أنه من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي لـ8 قرى تباعاً بنهاية يونيو 2018، وهي: (الجباسات – الواصفية – الحمادات – الجزيرة الخضراء – القرين – البكارشة ــ أبوعيادة – السماكين).

وأضاف وزير الإسكان: بعد الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي للـ8 قرى بنهاية يونيو المقبل، سيصبح إجمالي القرى المخدومة بمحافظة الإسماعيلية 16 قرية بما نسبته حوالي 39 % من إجمالي القرى.

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