رئيس "التنظيم والإدارة" بالقوات المسلحة يتفقد لجان الشرابية

تفقد اللواء عبدالغني الصغير، رئيس هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة، لجان منطقة الشرابية ونسبة إقبال الناخبين فيها منذ فتح اللجان بالساعة التاسعة صباحا، وسط تشديدات أمنية من رجال الشرطة والجيش، وترديد هتافات من المواطنين: "يحيا جيش مصر".

ورافق الصغير، خلا جولته التفقدية، اللواء مصطفى لطفي، مدير قطاع شمال القاهرة، اللواء أشرف عبدالله، مساعد فرقة شبرا مصر، ومأمور قسم الشرابية، عقيد أشرف حسني، ونائبه مجدي خلف.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر 3 أيام تنتهي الليلة، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.