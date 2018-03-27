محمود مسلم: مصر في حاجة لثورة إدارية وتطوير مؤسسات الدولة  

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن مصر تمر بظروف صعبة، والعمل في مجال واحد لا يعتقد أنه مناسب لهذه المرحلة، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفع شعار تثبت الدولة المصرية خلال فترة ولايته الأولى وعليه تطوير مؤسسات الدولة خلال الولاية الثانية.

وأضاف مسلم، خلال حواره في برنامج "موعد مع الرئيس"، على قناة "النهار"، أن مصر في حاجة لثورة إدارية، من أجل تطوير سراديب ودولاب الدولة، موضحًا أنه يجب اتخاذ آليات جديدة من أجل التمكن من مخاطبة الأجيال الجديدة.

وانطلقت أمس، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.