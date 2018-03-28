شقيق الشهيد "صلاح" يلوم المقاطعين: "أخويا كان بيروح سيناء في 20 ساعة"

أكد أحمد صلاح، شقيق الشهيد محمد صلاح، أنه حرص على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، قائلا إن مصر لن تتغير إلا بـ"يد تبني ويد تحمل السلاح".

وأضاف شقيق الشهيد، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن أخيه الشهيد البطل كان مؤمنا بضرورة مشاركة المصريين في الانتخابات والاصطفاف بالطوابير، وكان سعيدا جدا في الانتخابات الرئاسية السابقة عندما زادت نسبة المشاركة في المدرسة التي كان يؤمنها.

وتابع أن شقيقه كان يسعد عندما يرى المصريين لا يتأخرون على بلدهم ويخرجون للمشاركة في الانتخابات مثلما لم يتأخر هو على بلده، موضحا أن البطل كان يسافر من أسيوط لسيناء في 15 ساعةـ ومن أسيوط للبرث التي استشهد بها في 20 ساعة، مستنكرا "من يستخسرون النزول لمدة نصف ساعة فقط للتصويت في الانتخابات الرئاسية".

وأضاف أن "التصويت في الانتخابات هو أقل شيء يقدمه المواطن لمصر، مثلما وقف أخي وزملائه في الميدان وقاتلوا من أجل مصر".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر 3 أيام تنتهي الليلة، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.