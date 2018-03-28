منسق "كلنا معاك": الإسكندرية تخوض سباق الأعلى تصويتا بين المحافظات

أكد المهندس محمد صبري منسق عام حملة "كلنا معاك من أجل مصر" في الإسكندرية، أن نسبة الإقبال على التصويت على مدار أيام الانتخابات الثلاثة جيدة، مشيرا إلى رد المواطنين على الإرهاب من خلال مشاركتهم.

وقال صبري، في بيان اليوم، إن العملية الإرهابية التي شهدتها المحافظة قبيل بدء الاستحقاق الرئاسي لم تثن المواطنين عن الانتخابات، مضيفا: "اللجان الانتخابية الواقعة جغرافيا في محيط تلك العملية الإرهابية شهدت نسب مرتفعة من المشاركة، وتمثل أعلى نسب في تلك الدوائر، والإسكندرية تخوض سباق الأعلى تصويتا بين المحافظات".

وأوضح أن نسب المشاركة تنوعت بين الفئات المختلفة من الشباب والسيدات والرجال وكبار السن، مضيفا: "السيدات ظهرن في المقدمة من حيث نسب التصويت، ودائرة المنتزه تشهد حراكا صباح اليوم الأخير للانتخابات".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر 3 أيام تنتهي الليلة، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.