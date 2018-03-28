مسيرة لأسرة الشهيد "محمد وحيد" تطوف شوارع المنيا

نظمت أسرة الشهيد المقدم "محمد وحيد حبشي مصيلحي" وقفه أمام المدرسة التي تحمل أسمه في شارع المالكي، بمدينة المنيا لحث المواطنين على الخروج للمشاركه في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم ردا على الإرهاب.

وقال المهندس عادل مصيلحي، عم الشهيد، إن عددًا من أعضاء مجلس النواب، والمعلمين والتلاميذ، حملوا أعلام مصر، وطافوا معظم شوارع المدينة لحث الناخبين على التوجه لصناديق الاقتراع، مشيدًا بموقف طلاب وإدارة جامعة المنيا برئاسة الدكتور جمال أبو المجد في حث المواطنين على المشاركة للحفاظ، علي استقرار الوطن.

وكانت ذات المدرسة نظمت لليوم الثالث على التوالي مسيرة شارك فيها عدد من السيدات وطالبات المدارس، تم خلالها المرور أمام العديد من اللجان الانتخابية ببندر المنيا، والوقوف في الشوارع ورفع أعلام مصر وذلك من أجل تشجيع المواطنين من الشباب والنساء والفتيات والرجال على الخروج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.