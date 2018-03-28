رغم العواصف الترابية الشديدة.. استمرار التصويت في المنيا

ضربت العواصف الترابية معظم أنحاء المنيا، وأدى المناخ السيء الذي تعرضت له المحافظة لحجب الرؤية بالطريق، وأثرت على حركة السيارة في الشوارع، بينما واصل الناخبين التدفق على اللجان للإدلاء بأصواتهم وتعذر على بعضهم الذهاب للجان.

وفوجئ الأهالي بتغيرات مناخية، صاحبها عواصف ترابية، كست الشوارع بالأتربة، ورفعت الأجهزة المعنية حالة الطوارئ بعد هبوب رياح شديدة، وخلت معظم الطرقات من المارة، وكثفت إدارة المرور من تواجدها بالطرق السريعة، تحسبًا لوقوع حوادث، وأربكت العاصفة، حركة المواصلات.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.