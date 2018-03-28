إقبال كبير على اللجان الانتخابية في الغربية قبل غلف باب التصويت

شهدت لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظات الغربية، إقبالًا كبيرًا من أبناء المحافظة خلال اليوم الثالث من عملية التصويت، رغم سوء الأحوال الجوية.

وشهدت لجان السيدات بقرى ومراكز سمنود وطنطا وكفر الزيات والسنطة إقبالًا كبيرًا، فيما شهدت لجان مدارس المحلة والقرى المجاورة إقبالًا من السيدات وكبار السن والشباب.

ونظم أهالي المحلة مسيرة حاشدة بالطبل البلدي والمزمار طافت الشوارع الرئيسية، واستقرت أمام لجنة الصناعات الثانوية للبنات وتفاعل معها المواطنون.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.