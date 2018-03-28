الإسعاف: نقلنا 10 حالات أثناء التصويت بلجان بورسعيد

أعلن الدكتور حسين كساب مدير هيئة الإسعاف فرع بورسعيد، عن إسعاف ونقل 10 حالات مصابين بضغط دم وأمراض شيخوخة أثناء إدلائهم بأصواتهم في عدد من لجان بورسعيد وبورفؤاد في اليوم الثالث لانتخابات الرئاسة.

وقال إن 4 منهم جرى إسعافهم بالمكان وتم نقل 6 إلى مستشفيات بورسعيد وأضاف أن الإصابات تتمثل في ضغط الدم وارتفاع السكر وهبوط في الدم وشلل رعاش ورباعي لكبار السن وأعلن أن الفرع بورسعيد قام بنقل 10 حالات مرضية إلى مقر اللجان الانتخابية ليدلوا بأصواتهم فى بورفؤاد وبورسعيد والعودة بهم مرة أخرى.

وأوضح أن القاضي المسؤول عن اللجنة يخرج ليساعد المرضى في الإدلاء بأصواتهم ويضع الورقة في الصندوق الانتخابي بصحبة مسؤولين عن اللجان.

وأشار إلى أن سيارات هيئة الإسعاف ببورسعيد، نقلت حالتين مرضيتين أمس و3 حالات أول أمس من المنزل ولم تتلق نقل حالات من المستشفيات بالإضافة إلى تواجد سيارات الإسعاف والمسعفين أمام اللجان وتقديم المساعدة الطبية لأى حالات من الناخبين تحتاج العلاج.

وأوضح أن سيارات هيئة الإسعاف على استعداد دائم لنقل المرضى غير القادرين على الوصول للجان الانتخابية.